‘Tesla-effect’ zorgt voor extra waardeverlies luxe auto’s

Europese luxe modellen van merken als Audi, BMW en Mercedes-Benz verliezen in de Verenigde Staten steeds sneller hun waarde door het zogeheten Tesla-effect. Dat meldt onderzoeksbureau Capital One.

Het Amerikaanse bedrijf dat zich bezighoudt met de financiering van auto’s, noemt de versnelde afschrijving zo indrukwekkend dat het volgens het bureau een naam verdient: het Tesla-effect. Dit fenomeen heeft een eenvoudige verklaring. Mensen die vroeger nieuwe auto’s van Mercedes-Benz, BMW of Audi kochten, willen nu in toenemende mate een Tesla. Dus ruilen ze hun voertuigen van deze overwegend Duitse merken in om vervolgens een elektrische auto te kopen. Maar de vraag naar deze merken is niet toegenomen.

Het is dus een simpele kwestie van vraag en aanbod, met een aanzienlijke devaluatie van auto’s van deze Europese luxe merken tot gevolg, aldus Capital One. Volgens het bedrijf verliest een gemiddelde BMW 320i uit 2018 bijna 20 procent van zijn waarde binnen een jaar. Een Mercedes B-Klasse uit 2016 is nu bijna 30 procent minder waard. Het bedrijf zegt dat 22,2 procent van de auto's die worden ingeruild op een Tesla afkomstig is van een van deze Europese merken. Normaal gesproken is dat percentage slechts 10,9 procent.

Het Tesla-effect is dus vooral gunstig voor kopers van niet-elektrische gebruikte auto’s in de Verenigde Staten. Ze kunnen nu premium auto’s krijgen voor veel lagere prijzen. En dat heeft dan weer gevolgen voor niet-premium auto's, aangezien Amerikanen nu een BMW kunnen kopen voor de prijs van een Toyota. Volgens de website Inside EV's bestaat de kans dat er daardoor een kettingreactie plaatsvindt, met steeds verder dalende prijzen voor tweedehands auto's met een verbrandingsmotor. Voor zover bekend is er in Europa nog geen studie verricht naar het Tesla-effect, maar dat deze situatie ook hier speelt, is evident.