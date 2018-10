Tesla en het mysterie van de velden vol geparkeerde auto's

Tesla haalde afgelopen kwartaal zijn verkoopdoelstellingen en de fraudebeschuldiging van Musk werd met een boete afgehandeld. Nu is er alleen nog de mysterieuze kwestie van het grote aantal parkeerplaatsen waar Tesla's in de zon staan te bakken.

Een groep internet-speurders denkt aanwijzingen te hebben gevonden dat Tesla grote problemen heeft met de distributie en wellicht zelfs met de verkoop van de nieuwe Model 3. De groepering denkt bewijs te hebben gevonden in het grote aantal kavels en garages in Californië, New Jersey, Arizona en andere staten, waar grote hoeveelheden Tesla's geparkeerd staan.

De velden vol voertuigen werden de afgelopen twee maanden ontdekt door amateur-detectives. Zij zijn in een aantal gevallen tevens investeerders die erop gokken dat de koers van Tesla zal dalen. Sommige van hen hebben over de parkeerterreinen gevlogen met drones om foto's van de auto's te maken. Tenminste één van hen heeft toegang tot een vliegtuig en maakt foto's met een hoge resolutie vanuit de lucht. Ze plaatsen de foto's op Twitter en hebben zich de Shorty Air Force genoemd.

Tesla schreef het probleem van de geparkeerde auto's toe aan een tekort aan vrachtwagens om Tesla's door het hele land te vervoeren, maar de transportsector ontkent dat. De aandeelhouders suggereren dat de onverkochte auto's er staan omdat Tesla er geen klanten voor heeft. Musk had lang beloofd dat de Model 3 beschikbaar zou zijn voor slechts $ 35.000. Maar de goedkoopste versie die nu beschikbaar is, begint in de VS bij $ 49.000, en de prijs is bijna $ 60.000 als een klant de Autopilot assistentiesoftware en andere opties wil.

Veel mensen die deposito's hebben neergelegd, wachten mogelijk op het meer betaalbare basismodel, maar Musk heeft zelf al toegegeven dat een Model 3 voor 35.000 dollar er niet meer in zit. Volgens Tesla is er desondanks geen verkoopprobleem. De parkeerplaatsen zijn slechts tijdelijke logistieke transport-hubs, aldus een woordvoerder in The New York Times. ,,Iedereen die de parkeerplaatsen in de gaten houdt, kan zien dat er dagelijks veranderingen zijn waar te nemen."