Tesla haalt verkoopdoelstelling van Elon Musk nèt niet

Honderden automobi­lis­ten ontlopen boete voor appen en bellen achter stuur

31 december Het OM heeft honderden boetes ingetrokken van bellende en appende automobilisten die met hun telefoon in de hand zijn geregistreerd door een slimme camera bij Mijdrecht. Op de boetes stond per abuis dat de overtreding was begaan bij Veenendaal.