Tesla Model 3 blijft Volkswagen Polo en Ford Focus ruim voor

Bijtelling

De run op de Tesla Model 3 is te verklaren doordat het kabinet het fiscaal minder aantrekkelijk wil maken om een elektrische leaseauto aan te schaffen en schroeft daarom de bijtelling op. Dat is het percentage van de cataloguswaarde dat je moet optellen bij je inkomen voor privégebruik van een zakelijke auto. Het gaat daarbij dit jaar nog om vier procent van de cataloguswaarde, maar de komende zeven jaar gaat dit percentage stapsgewijs omhoog naar 22 procent: het percentage dat momenteel voor niet-elektrische auto’s geldt.



Tijdens de eerste drie kwartalen van 2019 werden in Nederland in totaal 331.267 auto's verkocht. Dat is 7,8 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Reden voor de lagere verkoop is de nieuwe uitstoottest (WLTP) die sinds september 2018 van kracht is. Die geeft een realistischer beeld van het brandstofverbruik, wat voor identieke auto's in de meeste gevallen neerkomt op een hogere CO2-waarde. Daardoor steeg ook de BPM voor nieuwe auto's ook, met hogere verkoopprijzen als gevolg.