Tesla onthult zijn ‘betaalbare SUV’

Automaker Tesla heeft zijn nieuwe en naar eigen zeggen betaalbare SUV onthuld: de Model Y. Topman Elon Musk presenteerde de elektrische wagen in de ontwerpstudio van zijn bedrijf in Hawthorne. De basisversie van de Model Y moet vanaf 2021 verkrijgbaar zijn.

Techsite Tweakers meldt dat de auto zal uitkomen in vier versies en de leveringen in de Benelux beginnen over twee jaar. De prijs begint dan bij 56.000 euro. De Model Y is een zogenoemde cross-over (SUV-achtige). Tesla hoopt hiermee met name Amerikaanse autokopers te trekken die hun sedans tegenwoordig vaak inruilen voor semi-terreinwagens voor alledaags gebruik. Maar ook in Nederland zijn elektrische, compacte SUV's inmiddels zeer populair. Zo zijn de Hyundai Kona Electric en de Kia e-Niro niet aan te slepen, onder meer vanwege de aantrekkelijk lage bijtelling voor zakelijke rijders.

De standaardversie van de Model Y kan met volle batterijen 340 kilometer vooruit. Er komt in 2022 nog een goedkopere variant uit met minder grote actieradius, zo laat Tesla weten. Het ‘Long Range’-model met achterwielaandrijving is de goedkoopste variant die nu te bestellen is, terwijl de ‘Long Range’- en ‘Performance’-varianten van een versie met vierwielaandrijving nu ook bestelbaar zijn. Die kosten 60.000 en 69.000 euro.

De Tesla Model Y komt in de Benelux later uit dan in thuisland Verenigde Staten, waar klanten de eerste versies over anderhalf jaar, vanaf najaar 2020, geleverd krijgen. Klanten kunnen hun Model Y configureren, waarna ze bij de bestelling 2000 euro vooruit betalen.

Tesla staat vooral bekend als maker van dure elektrische bolides, met name de Model S en Model X, maar probeert sinds 2016 voet aan de grond te krijgen op de markt voor middenklassers met de kleinere en goedkopere Model 3. Die is sinds begin dit jaar ook in Nederland te koop. Bovendien introduceerde het bedrijf in maart in de VS een uitgeklede versie van de Model 3, die vanaf 35.000 dollar leverbaar is. Het is nog niet bekend wanneer die variant naar Nederland komt.

