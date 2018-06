Tesla ontslaat duizenden werknemers

Gemeente Gorinchem: ‘Overlast door Bimmerfest onaccepta­bel’

12 juni Tientallen bewoners van Gorinchem-Oost hebben zondag stank- en geluidsoverlast gehad van een BMW-meeting bij de Evenementenhal in Gorinchem. Bovendien werd dit deel van de stad onbereikbaar doordat de liefhebbers van het Duitse merk met honderden tegelijk arriveerden. ,,Wat er gebeurd is, is onaanvaardbaar en moet zeker besproken worden’’, zegt gemeentewoordvoerder Manon Ensink.