Tesla's kunnen binnenkort automatisch inhalen

Tesla voert een update door voor de navigatieoptie van Autopilot, waardoor de auto’s straks op eigen initiatief van rijstrook kunnen wisselen. Voorheen moest de bestuurder daar eerst via de richtingaanwijzer of het stuur toestemming voor geven. De update komt eerst uit in de VS.

Tesla geeft aan dat de nieuwe functie wordt onderverdeeld onder drie opties in het instellingenmenu. Met de eerste optie, Enable at Start of Every Trip, kunnen bestuurders ervoor kiezen dat de navigatieoptie van de Autopilot automatisch wordt ingeschakeld als de bestuurder een navigatieroute invoert. Zodra die optie aanstaat en de auto naar de snelweg heeft genavigeerd, gaat Autopilot aan.

De tweede optie, Require Lane Change Confirmation, gaat over het wisselen van rijstroken. Als een gebruiker bij die instelling voor No kiest, verandert de auto vanzelf van rijstrook. De bestuurder hoeft in dat geval niet met het stuur of de richtingaanwijzer de actie te bevestigen, zoals nu het geval is.

Met Lane Change Notification kunnen gebruikers kiezen of ze een notificatie willen krijgen als de auto dit besluit te gaan doen en wat voor notificatie dat moet zijn. De standaardinstelling is een visueel teken. Gebruikers kunnen ook kiezen voor een geluidsmelding; auto’s gemaakt na augustus 2017 kunnen daarnaast het stuur laten trillen.

Niet autonoom

Tesla benadrukt dat de nieuwe functie de auto’s niet autonoom maakt en bestuurders te allen tijde verantwoordelijk zijn voor wat de auto doet. De auto wisselt dan ook alleen van baan als de bestuurder zijn handen op het stuur houdt. De automatische baanwisseling kan worden gestopt door het stuur zelf te bewegen, de richtingaanwijzer van de auto te bedienen of door via de notificatie op het touchscreen de handeling te annuleren.

Met deze opties wil Tesla een ‘meer naadloze’ ervaring bieden aan de navigatieoptie van de Autopilot. De functie is intern en via het Early Access Program getest. Naar eigen zeggen hebben auto’s ruim achthonderdduizend kilometer gereden met de baanwisselingsnotificatie uitgeschakeld. Volgens Tesla biedt de optie ‘een vergelijkbaar veiligheidsniveau’ ten opzichte van de vorige Autopilot-versie.

De nieuwe optie is alleen beschikbaar voor klanten die een Tesla-auto met het Enhanced Autopilot- of Full Self-Driving Capability-pakket hebben aangeschaft. De software-update wordt nu naar Amerikaanse klanten verspreid; andere landen krijgen de update nadat die door de relevante overheden is goedgekeurd.

