Tesla's stoppen nu ook automatisch voor verkeerslichten en stopborden

Ook bij groen licht en knipperende oranje lichten remt de Tesla af en dan is het aan de bestuurder om te bevestigen dat het veilig genoeg is om door te rijden. Dat kan onder andere door eenmalig op het gaspedaal te trappen. De Autopilot steekt dus nog niet volledig zelfstandig kruispunten met verkeerslichten over. Pas als het herkennen van verkeerslichten en stopborden verder is ontwikkeld en er meer ervaring mee is opgedaan, wordt het mogelijk om automatisch door te rijden bij groen licht.