Tesla’s zijn ‘stille kattenmoordenaars’ aldus Amerikaanse actrice

Kleurrijk­ste auto aller tijden keert nog één keer terug, maar is niet te koop

18 januari De Nederlandse importeur van Volkswagen brengt de kleurrijkste auto uit de geschiedenis voor één keer terug. De Polo Harlekin (Duits voor Harlekijn) van 2021 is echter, in tegenstelling tot het origineel, niet te koop. Hij is slechts bedoeld als opkikkertje in een tijd waarin de vrolijkheid soms ver te zoeken is.