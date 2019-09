‘Tesla verplettert Nürburgring-record Porsche Taycan’

Volgens het toonaangevende Duitse automagazine Auto Motor und Sport zat tijdens de indrukwekkende oefenrondes onder meer Nordschleife-expert Thomas Mutsch achter het stuur. Het magazine heeft ook een ‘waarnemer’ naar het circuit gestuurd, die naar verluidt een ronde van 7:23 minuten klokte van een van de gemodificeerde Tesla Model S-voertuigen.



De snelle Tesla is een prototype met de naam Model S P 100 D+ en is voorzien van uitgebouwde wielkasten, achterspoiler en een supersnelle Plaid-modus. Geen standaardmodel dus. Volgens Elon Musk, baas van Tesla, gaat het om een zevenzitter. De auto is voorzien van maar liefst drie motoren; twee achter, één voor.



Het totale vermogen is niet bekend, maar het feit dat achterop Tesla Model S P 100D+ staat, betekent ongetwijfeld dat er meer vermogen beschikbaar is dan in de ‘standaard’ P 100 D. De Model S, de X en de Roadster krijgen de nieuwe aandrijving wel, de Model 3 en Model Y niet. De mogelijke recordauto heeft nog meer wijzigingen. Een rolkooi bijvoorbeeld en andere wielen met enorm plakkerige Michelin Cup 2 R-banden.



De feitelijke recordpogingen voor de nieuwe Model S staan voor morgen en zaterdag gepland. De kans bestaat dat de auto dan nóg sneller gaat, tenzij de wagen vandaag bijvoorbeeld met ultrasnelle en niet algemeen legale race-slicks heeft gereden. Over een paar dagen weten we zeker of Tesla's Elon Musk inderdaad in staat is gebleken om de Taycan te verslaan op zijn ‘thuiscircuit’.