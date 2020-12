Tesla wil 5 miljard ophalen met verkoop aandelen

De beurskoers van Tesla is dit jaar zeer sterk gestegen, wat Tesla de mogelijkheid biedt om flink munt te slaan uit de verkoop van aandelen. De beurswaarde van het bedrijf van topman Elon Musk is nu meer dan 600 miljard dollar (495 miljard euro). De autofabrikant wordt later deze maand opgenomen in de breed samengestelde S&P 500 op Wall Street.

Uitbreiding

Tesla is momenteel bezig met de bouw van een nieuwe fabriek in Austin (Texas) en de eerste Europese fabriek in de buurt van Berlijn. Daarnaast werkt het bedrijf nog aan uitbreiding van de productiecapaciteit van zijn bestaande fabrieken in het Californische Fremont en in het Chinese Shanghai.