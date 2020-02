Tesla wil met elektrische truck aan Duits verbod ontkomen

Tesla wilde niet reageren op de berichtgeving van Business Insider. Dat meldt dat Tesla ook in andere Europese landen probeert om een uitzondering te krijgen voor de regels die voorschrijven dat zware trucks niet zijn toegestaan op zondagen. Een dergelijk verbod geldt niet in Nederland en België, maar wel in onder andere Duitsland, Frankrijk, Italië, Zwitserland en Oostenrijk. In bijvoorbeeld Duitsland geldt op zondagen en feestdagen een verbod voor trucks zwaarder dan 7,5 ton, en voor aanhangers die door trucks worden voortgetrokken. De regel is al decennia van kracht in Duitsland. Hij geldt geldt op zon- en feestdagen van middernacht tot 22.00 uur ‘s avonds. In Duitsland gaan de bondsstaten hier uiteindelijk over en zij kunnen in bepaalde gevallen ook uitzonderingen toekennen.