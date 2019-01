Tesla zet camera's in om omgeving auto in de gaten te houden

Diefstal van hybride-au­to's bijna verdubbeld

24 januari Hoewel het aantal autodiefstallen in Nederland vorig jaar met 12,1 procent is gedaald, blijkt de diefstal van hybride auto's toegenomen te zijn met ruim 95 procent. De benzine-hybrides Toyota RAV4 en C-HR blijken het meest gewild bij autodieven. Er werden vorig jaar in totaal 360 hybride voertuigen gestolen, tegenover 184 in 2017.