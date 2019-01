Test Alfa Romeo Stelvio: pittige SUV doet 't net even anders

AutotestHeeft de Alfa Romeo Stelvio nog wat toe te voegen aan het toch al zo overvloedige aanbod van SUV’s? Jazeker. Al was het alleen maar omdat dit een echte Alfa is.

Alfa Romeo Stelvio 2.0T Super AWD (280 pk), vanaf €68.450

Als je de Stelvio met zijn markante grille en koplampen in je achteruitkijkspiegel ziet, weet je meteen: deze auto laat niet met zich sollen. Net als de buitenkant getuigt ook het interieur van - typisch Italiaans - smaakvol design met nadrukkelijk sportieve invloeden.

Op de achterbank is genoeg zitruimte en ook de 525 liter inhoud aan bagageruimte is prima voor deze klasse. Het infotainment laat qua mogelijkheden weinig te wensen over, maar zou wel wat sneller en logischer mogen werken. De uitrusting is veelomvattend, maar in deze prijsklasse verwacht je tegenwoordig dat de rijstrookbewaking niet alleen waarschuwt, maar ook stuurcorrecties uitvoert. Dat doet de Stelvio niet. Evenmin leverbaar zijn een grootlicht-assistent of volledige led-koplampen. Alfa beperkt zich tot xenon-koplampen en loopt ook daarmee achter bij de concurrentie.

Overvloed

Van hybrides of volledig elektrische auto’s heeft Alfa nooit gehoord. Geheel in de rijke traditie van het merk gaat het hier nog altijd om pk’s. En die heeft de geteste Stelvio 2.0T Super AWD – met standaard een fijne achttraps automaat - in overvloed. Bij deze viercilinder turbo-benzinemotor (testverbruik 1 op 10,0) zijn het om precies te zijn 281 paardenkrachten en daarmee verplaatst de Alfa zich als een kruisraket. Knap hoe de auto daarbij zijn forse gewicht goed onder controle weet te houden. Hij beweegt zich koersvast en tegelijk opmerkelijk lichtvoetig door het verkeer en vertoont een overwegend speels karakter. Natuurlijk helpt de scherpe en lichte besturing ook mee.

Het veercomfort is aan de stevige kant, maar daar valt heel goed mee te leven. Het koetswerk blijkt wel wat onrustiger in vergelijking met Alfa’s sedan Giulia, die op dezelfde techniek is gebaseerd. Maar dat is nu eenmaal inherent aan de hogere bouw van een SUV: in de Stelvio zit je 19 cm hoger. Dat leidt dan weer wel tot comfortabeler zitten en gemakkelijker instappen.

PLUS

+ Uitdagende rijkwaliteiten.

+ Genoeg ruimte voor het hele gezin.

+ Standaard 4x4.

MIN

- Pittig benzineverbruik.

- Stevige vering.

- Veiligheidsopties niet helemaal bij de tijd.

EINDCIJFER: 7,1

CONCLUSIE

Comfortabel zitten, gemakkelijk instappen en meer dan genoeg ruimte voor het hele gezin: de Stelvio heeft veel te bieden. Bovendien maakt hij de bestuurder blij met zijn uitdagende rijkwaliteiten. Alleen de veiligheidsuitrusting is niet helemaal bij de tijd.

EXTRA TESTNOTITIES

De naam Stelvio is ontleend aan een beruchte, Italiaanse bergpas vol haarspeldbochten.

De remmen van deze Alfa werken voorbeeldig en passen perfect bij zijn sportieve karakter.

De Stelvio vindt onder andere de BMW X3, Jaguar F-Pace, Volvo XC60 en Audi Q5 als concurrenten op zijn pad.

Lekker eigenwijs: de startknop zit links op (!) het stuur.

Alfa Romeo biedt tegenwoordig vijf jaar garantie. Bij de concurrentie is dat vaak minder.

Typisch Alfa is de DNA-knop waarmee je het rijkarakter van de auto verandert. De draaiknop verandert het gedrag van de automaat, het motorgeluid, de reactie van het gaspedaal en de werking van het ESP. De D staat voor Dynamic en leidt tot extra sportiviteit. De N is van Neutral en zorgt voor meer comfort en de A staat voor All Weather: voor het rijden onder risicovolle weersomstandigheden (gladheid, gevaar voor aquaplaning).

De Stelvio is ook met rode leren bekleding leverbaar: heel apart en het doet denken aan de klassieke Alfa’s.

De prijzen van de Stelvio, benzine of diesel, beginnen rond de 60.000 euro. De basisversie heeft een 2,0 liter turbo-benzinemotor met 200 pk. De geteste versie heeft de 2,0 liter viercilinder turbo-benzinemotor 280 pk. Die staat vanaf €68.450 in de prijslijst. Standaard heeft elke Stelvio al een behoorlijk omvangrijke uitrusting. De geteste versie draagt de naam Super en dat bekent nog een paar extra’s erbij, zoals 18 inch lichtmetalen wielen, xenon-koplampen inclusief adaptieve bochtverlichting, 6,5 inch scherm voor het infotainment, DAB-radio, koplampsproeiers, led-dagrijlicht en een gedeeltelijk leren/stoffen interieur (beschikbaar in 3 kleuren).

Volledig scherm © Bart Hoogveld

