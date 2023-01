Test BMW iX3: revolutie blijft uit ondanks upgrade

AUTOTESTDe vernieuwde BMW iX3 is een bijzonder prettige auto. Maar ondanks de vernieuwingen aan het in- en exterieur weet het Duitse merk nog altijd geen elektrische auto neer te zetten die de concurrentie omverblaast.

BMW iX3 (286 pk/210 kW), vanaf €70.059

Wellicht komt het doordat BMW al decennia bovengemiddeld goede auto’s maakt, maar bij dit merk verwacht je toch altijd iets extra’s. Bij een BMW ligt de lat simpelweg hoog: je wilt gegrepen worden door zijn rijgedrag, door de vormgeving, door de afwerking.

Op dat laatste punt scoort de vernieuwde iX3 prima punten. Het vernieuwde interieur is niet zo spraakmakend en gewaagd als dat van de duurdere iX, maar de cockpit (sinds de facelift voorzien van een groter centraal aanraakscherm) is prachtig afgewerkt, logisch vormgegeven en ruim genoeg. De zitpositie achter het stuur is bovendien voorbeeldig: hoog genoeg voor goed zicht rondom, laag genoeg voor een BMW-achtige, sportieve rijervaring.

Maar voor de echt sportieve bestuurder mist het rijgedrag van de iX3 wat scherpte. De besturing werkt licht en voelt ietwat klinisch. Al snel ga je vooral voor soepel rijden, in plaats van het maximale uit het bochtenwerk te halen. Met 286 pk uit één elektromotor ontbreekt bovendien de explosieve elektrokracht die je in potentere concurrenten voelt, zoals de Tesla Model Y Performance, Volvo XC40 P8 of Ford Mustang Mach-E GT. Ook met de 0-100 km/u-acceleratie van 6,8 seconden en een top van 180 kilometer per uur blijven de prestaties steken op ‘prima, maar niet indrukwekkend’.

Dat brengt ons bij het grootste pijnpunt van de iX3: zijn relatief beperkte inzetbaarheid. Ondanks de opfrisbeurt is er niets aangepast aan het accupakket. Dat heeft nog steeds een netto capaciteit van 74 kilowattuur. Ook het energieverbruik van de elektromotor is onveranderd. Die doet zijn werk niet heel zuinig, waardoor het bereik in de praktijk tegenvalt. Je hoopt makkelijk 400 kilometer te halen, maar zeker in de winter mag je al blij zijn met ruim 300. Er zijn veel concurrenten die dat, zeker voor dit geld, beduidend beter doen.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Ergonomie cockpit.

+ Prettig soepel rijgedrag.

+ Voldoende zitruimte.

+ Bouwkwaliteit interieur.

Min

- Tegenvallend rijbereik.

- Gemiddelde rijprestaties.

- Prijzige aanschaf en opties.

- Weggedrag mist de typische BMW-scherpte.

Eindcijfer

7,1

Conclusie

Ondanks zijn update weet de iX3 nog steeds geen hogere punten te scoren dan andere luxe elektrische auto’s in dit prijssegment. Dan hebben we het over bijvoorbeeld de actieradius, laadtijden, prijs en motorprestaties. Wel is het interieur er duidelijk op vooruitgegaan en blijkt deze BMW prettig ruim.

Extra testnotities

De elektrische versie van de BMW X3 is feitelijk een omgebouwde variant van het model dat ook met benzine- en dieselmotoren of als plug-inhybride leverbaar is. Het accupakket is slim weggewerkt in de wagenbodem, maar verder delen de verschillende versies veel onderdelen.

Je herkent de elektrische versie, die dus iX3 heet, wel aan een ander uiterlijk. Zo is de neus voorzien van dichte grille en zijn er andere voor- en achterbumpers, terwijl je hem kunt krijgen met blauwe accenten op de buitenkant. Ook zijn de lichtmetalen wielen anders van vorm dan bij de reguliere versies: bij de elektrische X3 zijn de ontwerpen meer aerodynamisch. Bij de versies van na de facelift vallen vooral de andere achterlichten op, die voortaan verder in de breedte over de achterklep zijn uitgesmeerd.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

In tegenstelling tot diverse concurrenten zoals de Jaguar I-Pace, de Volvo XC40 P8 en de Mercedes-Benz EQC heeft de iX3 geen vierwielaandrijving. De enige elektromotor zit tussen de achterwielen en dus heb je alleen daar de aandrijving zitten. Dat zorgt er in ieder geval voor dat je een prettig neutraal stuurgevoel hebt; er zijn geen aandrijfreacties die je aan je stuurt voelt trekken, bijvoorbeeld. Maar dankzij hun twee motoren zijn die genoemde concurrenten veelal sneller, sterker en komen ze beter weg op gladde ondergrond dankzij de aandrijving op alle vier de wielen.

Overigens levert BMW een knap staaltje techniek met de elektromotor: de krachtbron is zeer compact, waardoor hij nauwelijks extra ruimte inneemt. Daardoor is de bagageruimte van de iX3 (minimaal 510 liter) vrijwel even groot als die van de versies met een benzine- of dieselmotor, die 550 liter kunnen verstouwen. Het blijft wel jammer dat er geen grote extra bak is (bijvoorbeeld in de neus) waar je de laadkabel eenvoudig kunt opbergen.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Dat BMW al relatief veel ervaring heeft met elektrische auto’s, merk je aan de manier waarop de elektromotor zich gedraagt. De felheid van de reacties is heel mooi te doseren met de stand van het stroompedaal en hoewel de iX3 niet overweldigend snel aanvoelt, blinkt hij uit in souplesse. Zet je de aandrijflijn in de Sport-modus, dan worden de reacties een stuk bijteriger. Maar de respons valt nog steeds in het niet bij wat je voelt in sterkere concurrenten.

Belangrijk bij een elektrische auto: hoe prettig werkt het regeneratieve remsysteem waarmee je energie terugwint tijdens het remmen of uitrollen? Bij de iX3 zijn er weinig verschillende standen om uit te kiezen. Standaard maakt hij gebruik van intelligente regeneratie waarbij hij onder meer navigatiegegevens en input van de voorste camera’s gebruikt. Zodra er een rotonde opdoemt of er iemand voor je rijdt, past de auto zelf zijn remgedrag aan. Dat werkt voldoende snel en prettig subtiel.

Voor de andere stand tik je de versnellingspook een stukje naar links: daarmee activeer je de B-stand waarmee de BMW harder gaat afremmen en eventueel zelfs tot stilstand komt zonder dat jij zelf hoeft bij te remmen.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

De laadmogelijkheden van de iX3 zijn minder goed dan bij de concurrentie. ‘Normaal’ laden aan een openbare laadpaal gaat met maximaal 11 kilowatt (zo’n zes uur van helemaal leeg tot helemaal vol) en dat is nog altijd marktconform, al zijn er concurrenten die tegen meerprijs met 22 kilowatt kunnen laden. Aan de snellader haalt de BMW een maximum van 150 kilowatt en daar begint de iX3 wel achter te lopen. Mits de laadpaal die snelheid daadwerkelijk haalt, vul je de actieradius in een ruim half uur aan van 20 tot 80 procent. Bij menig Tesla lachen ze om dergelijke cijfers.

Opvallend is de grote verscheidenheid aan manieren waarop je de systemen in de iX3 kunt bedienen. Uiteraard vind je in dit model nog altijd de vertrouwde en goed geplaatste iDrive-controller met z’n ronde draaiknop en uitgekiende menutoetsen. Na een paar dagen vind je de juiste knoppen al op de tast. Wie dat fijner vindt, kan er ook voor kiezen om het aanraakscherm te bedienen.

Volledig scherm RIJSWIJK - BMW iX3 voor autotest van Roland Tameling. FOTO BART HOOGVELD © Bart Hoogveld

Vernuftiger is de aanwezigheid van ‘Gesture Control’: daarmee geef je commando’s door middel van handgebaren. Dat voelt een beetje vreemd in het begin maar als je de werking eenmaal door hebt, blijkt het ontzettend intuïtief. Tot slot heeft BMW ook nog een verbeterde versie van de spraakgestuurde ‘Personal Assistant’ in de auto verstopt. Vreemd genoeg snapt ze soms heel simpele commando’s zoals ‘Zet NPO 3FM aan’ niet, terwijl specifieke opdrachten zoals het aanpassen van de temperatuur vaak zonder morren worden uitgevoerd.

BMW heeft diverse slimme features verstopt in de navigatie van de auto: zo kun je in het menu aangeven dat je bepaalde functies wilt koppelen aan je gps-locatie. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de BMW automatisch je zijruit te laten openen zodra je bij de slagboom van je werk aankomt. Zeker bij dagelijkse routines kan dat handig zijn. Tot die ene dag dat het stortregent, natuurlijk.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

De standaarduitrusting van de iX3, die in China wordt gebouwd, is al behoorlijk riant. In tegenstelling tot wat je normaal ziet bij het Beierse merk, zijn er geen eindeloze lijsten met opties maar heb je ook bij de meest ‘eenvoudige’ Executive al de beschikking over 19-inch lichtmetalen wielen, automatische airconditioning en een groot aanraakscherm met ‘Connected’ internetverbinding en diverse online diensten. Verder zijn onder meer het uitgebreide parkeerpakket (inclusief actieve parkeerassistent), het nogal volledige pakket aan rijhulpsystemen (Driving Assistent Professional, met onder meer rijstrookhulp en adaptieve cruisecontrol) en zelfs het adaptieve onderstel met elektronisch geregelde dempers standaard aanwezig.

Voor een meerprijs van exact €6000 maakt BMW van de Executive-uitvoering een High Executive. Voor die €76.095 krijg je onder meer grotere wielen met een diameter van 20-inch, een verbeterd audiosysteem van Harman Kardon, een head-up display in het dashboard en geluidwerende (gelaagde) zijruiten in de voorportieren. Bovendien heeft de iX3 in deze uitvoering een opmerkelijke voorziening in de vorm van ‘BMW IconicSounds Electric’: dan kun je kiezen uit een selectie aan geluiden die je hoort tijdens het rijden. Deze klanken zijn speciaal voor BMW gecreëerd door de beroemde componist Hans Zimmer.

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.