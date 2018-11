Test BMW X4: pittige combinatie van SUV en coupé

BMW X4 xDrive 20d (190 pk), vanaf €71.995

BMW vernieuwde onlangs de X4, maar dat bleef bijna onopgemerkt. Er is immers een gloednieuwe X5 in aantocht en ondertussen schreeuwen ook de X1, X2, X3 en X6 nog steeds om aandacht. Of dat allemaal niet genoeg is, komt er binnenkort zelfs nog een X7 bij.

De X4 is een interessant alternatief voor wie een net even wat andere auto zoekt dan een X3 of X5. Het verschil zit hem vooral in het coupé-achtige uiterlijk: een truc die eerder werd toegepast bij de X6.

BMW bouwt de X4 net als voorheen op basis van de (goedkopere) X3, maar besloot bij deze nieuwe generatie om er niet opnieuw simpelweg een coupé-versie van te maken. De nieuwe generatie blijkt aanzienlijk lager én breder. Hij kreeg een grotere spoorbreedte achter en dat staat hem goed. Om de sportiviteit nog verder te benadrukken heeft de X4 standaard een M Sport-onderstel en kenners weten wat dat betekent: een uitdagend, dynamisch weggedrag.

Hoofdruimte

Het dashboard mist de verfijning of originaliteit die we bij Audi, Jaguar of Mercedes zien. De coupédaklijn leidt tot een krappe hoofdruimte op de achterbank en slechter zicht schuin naar achteren. De bagageruimte biedt 25 liter minderinhoud vergeleken met de X3, maar is met 525 liter nog wel voldoende.

De 2,0 liter viercilinder dieselmotor (testverbruik 1 op 13,3) past goed bij de sportieve aspiraties van de X4. En zeker voor een SUV vertoont hij een rotsvaste wegligging: hij gaat uitermate koersvast met pittige snelheden door de bocht.

Daar helpen ook de adaptieve schokdemping en standaard vierwielaandrijving aan mee. Maar het feit dat deze dieselversie van de X4 zwaar is, kan hij niet altijd verbloemen. Op die momenten biedt hij niet het speelse karakter dat je verwacht. Bovendien levert hij met zijn stuggere onderstelkarakter wat comfort in.

Plus

+ Koersvaste wegligging.

+ Voorbeeldig presterende aandrijflijn.

+ Standaard 4x4.

Min

- Krappe hoofdruimte achterin.

- Gewicht beperkt soms de rijdynamiek.

- Duurder dan X3.

Eindcijfer: 6,9

Conclusie

De X4 moet het vooral hebben van zijn sportieve uiterlijk én zijn sportieve rijprestaties. Maar hij is duurder en minder ruim dan een X3. Bovendien benadeelt het gewicht van deze dieselversie soms de rijdynamiek.

Extra testnotities

- De wielbasis groeide bij de nieuwe generatie ruim 5 cm, de breedte met 3,7 cm. Maar de X4 werd ook 8 cm langer. Jammer dat je daar in het interieur niet zo veel van merkt. De nieuwe X4 ligt overigens 5,5 cm lager op de weg dan een X3.

- Een achttraps automaat is standaard op deze X4 en die verricht uitstekend werk.

- De X4 kost al gauw een paar duizend euro meer dan de technisch vrijwel identieke X3. De vraag is of je dat ervoor over hebt: iets meer sportiviteit, maar tegelijk ook minder comfort en minder ruimte.

- De kwaliteit van het infotainment is top, met veel keuze uit bedieningsmogelijkheden (sommige functies optioneel zelfs met handgebaren). Maar het is eigenlijk wel schandalig dat je bij een auto van deze prijs extra moet betalen voor Apple CarPlay.

- Da’s handig: bij het openen van de achterklep gaat meteen de helft van de hoedenplank mee. Daarmee is het makkelijker inladen. Ook handig zijn de hendels in de zijwanden van de bagageruimte, waarmee je op afstand de bankleuning kan omklappen.

- BMW heeft de semi-autonome eigenschappen in deze X4 nog niet helemaal onder controle. Als je het stuur los laat, gaat de auto soms over de lijn voordat hij corrigeert. En als hij dan de stuurcorrectie uitvoert gaat dat net iets te abrupt, waardoor hij vervolgens op de andere lijn afstevent en daar wéér een stuurcorrectie uitvoert. De kunst van (semi-) autonoom rijden is dat een auto rustig, keurig tussen de lijnen blijft rijden. Dat is hier nog niet het geval.

- De BMW X4 xDrive 20d (met standaard automaat) kost € 71.995. De geteste auto is echter beladen met heel veel opties, die de prijs flink opschroeven: High Executive pakket, Audio Media Pack, Parking Pack, Safety Pack, Personal CoPilot Pack, adaptief onderstel, stuurverwarming, 20 inch spaakwielen, trekhaak met elektrisch wegklapbare kogel, geluidwerende zijruiten voor, Comfort Access, instrumentenpaneel Sensatec, stoelverwarming voor en achter, extra sierlijsten interieur, Ambient Air Pakket, panorama-dak, rokersuitvoering (ja, dat bestaat nog bij BMW), elektrisch verstelbare voorstoelen, elektrisch verstelbare lendensteun in de voorstoelen, grootlicht-assistent, interieur-voorverwarming met afstandsbediening, adaptieve led-koplampen, designvariant Model xLine, Individual hemelbekleding antraciet, Personal Assistant Service, Apple CarPlay voorbereiding, Online Entertainment, handgebaren-bediening (Gesture Control), multifunctioneel instrumentenpaneel, tv, head-up display en een Harman Kardon Surround Sound systeem. Al deze opties brengen de totaalprijs van de geteste auto op € 100.337.

