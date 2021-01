Test Citroën C3: strijd tegen de tand des tijds

Citroën C3 1.2 PureTech (110 pk/81 kW) automaat, vanaf €25.890

Het is druk in de klasse van de Polo, Clio, Fiesta en Corsa. Wie de concurrentie wil bijbenen, moet regelmatig vernieuwen. De C3 ís onlangs vernieuwd en dat werd tijd ook, want hij verscheen al in 2016 op de markt. Misschien nog wel belangrijker dan de cosmetische ingreep was de aanpassing van de airbumps: het eigenzinnige veersysteem. De oude indeling van meerdere kussentjes is vervangen door drie grotere luchtbubbels die voor een zachtere landing zorgen als je te hard over een oneffenheid rijdt.

Helaas durfde Citroën het niet aan om de C3 vanaf de basis een automatisch noodremsysteem mee te geven. En hiermee loopt hij dan toch weer achter bij de concurrentie. Wel heeft elke C3 cruisecontrol, rijstrookbewaking, airco en verkeersbordherkenning.

De C3 is nog altijd een eigenzinnig ogende auto met veel aandacht voor sierlijke details. Maar een nadeel van het infotainmentscherm is dat Citroën er te veel functies in wilde stoppen. Daardoor werkt bijvoorbeeld de klimaatregeling iets te omslachtig. Nog meer bedieningsongemak is er bij de cruisecontrol, met zijn achter het stuur verscholen hendel.

Uniek zijn de heerlijk comfortabele stoelen, die zitten als fauteuils. Op de achterbank is er genoeg zitruimte. De 300 liter aan bagageruimte is iets meer dan bij een Peugeot 208 en Renault Clio, maar aanzienlijk minder dan bij een VW Polo en heel veel minder dan bij een Hyundai i20.

De 1,2 liter driecilinder turbo-benzinemotor (testverbruik 1 op 14,9) is niet heel zuinig, maar werkt goed samen met de automaat. Al is die met zijn zes trappen niet van de modernste soort. De C3 heeft niet de beste wegligging in deze klasse, maar het veercomfort is beter dan bij de meeste concurrenten.

Plus

+ Comfort van grote klasse.

+ Prima zitruimte achterin.

+ Karaktervol design.

Min

- Geen automatische noodrem in basisversie.

- Onhandige cruisecontrol.

- Bagageruimte valt tegen.



Eindcijfer

6,8

Conclusie

Het vooruitstrevende design van de huidige C3 kan zijn leeftijd niet helemaal verhullen. Het belangrijkste minpunt is het gemis van een automatisch noodremsysteem in de basisversie. Maar zijn comfort is nog altijd uitzonderlijk.

Extra testnotities

Voor 250 euro kun je een dashcam bijbestellen die mooie ritten, maar eventueel ook ongevallen registreert. De foto’s en video’s kun je meteen delen op sociale media.

Het monochroom (zwart-wit) instrumentarium komt ietwat ouderwets over: bij de nieuwste concurrenten is dat een kleurenscherm.

Slim is dan weer wel het richting de voorruit geplaatste dashboardkastje. Daardoor beleeft de bijrijder net wat meer ruimte.

Enige dissonant in het avantgardistische interieur is de vormgeving van de automaathendel. Die ziet er ouderwets uit.

Handig: gelukkig is er wel een aparte volumeknop voor de audio.

In de regen met lage snelheid rijdend viel het op dat het dak nogal slecht geïsoleerd is. Het fungeerde als rumoerig klankbord voor de regendruppels.

Een welkome vernieuwing is de standaard armleuning voor de bestuurder.

De C3 is te koop vanaf €18.390. Dan krijg je de PureTech 83 (82 pk/61 kW) driecilinder 1,2 liter turbo-benzinemotor met Live-uitrusting. Verstandiger is het om iets meer te betalen voor de Feel-uitrusting, want dan krijg je onder meer wél het automatisch noodremsysteem erbij en ook regen- en lichtsensoren, automatisch grootlicht, vermoeidheidswaarschuwing, het 7 inch kleuren-touchscreen, communicatie voor noodoproep en pechhulp, elektrisch inklapbare buitenspiegels en mistlampen voor.

De testauto is de sterker gemotoriseerde PureTech 110 (vanaf €21.890) met 1,2 liter turbo-benzinemotor (110 pk/81 kW) en automaat (vanaf €25.890), die in die combinatie altijd standaard de rijke Shine-uitrusting heeft. Hij is dan ook gezegend met onder meer parkeersensoren achter, een achteruitrijcamera, navigatie en 17 inch lichtmetalen wielen.

