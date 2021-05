Test Citroën C4: comfortabel en vol karakter

AUTOTESTDe emotie viert hoogtij in de nieuwe Citroën C4, die alleen al met zijn sierlijke, creatieve design in het oog springt. Hij zit boordevol karakter en comfort, zoals je dat van een Citroën verwacht.

Citroën C4 1.2 PureTech (114 pk/155 kW), vanaf €33.740

De nieuwe Citroën C4 is een concurrent van de VW Golf, Opel Astra en Peugeot 308, maar vertoont trekjes van een MPV, SUV en coupé. De coupé-achtige daklijn leidt er gelukkig niet toe dat je op de achterbank te weinig hoofdruimte hebt. En zijn MPV-trekjes maken hem ruimer dan de populaire hatchbacks in deze klasse. Ook typisch MPV zijn de handige oplossingen voor extra gebruiksgemak, zoals veel bergvakken, een skiluik of een bijzondere tablethouder voor de bijrijder.

Je zit comfortabel in de C4 en ook achterin heb je veel beenruimte. Citroën maakte de zittingen van de zogenoemde ‘Advanced Comfort’-stoelen extra breed en voorzag de vulling van speciaal schuim dat meer comfort biedt. Deze stoelen zitten lekker, maar zouden wel de bovenbenen wat meer moeten ondersteunen. De bestuurder wordt gehinderd bij zijn zicht naar achteren, onder meer door de achterspoiler midden op de achterruit. Zodra daar vuil, dauw of regenwater op staat, wordt het zicht helemaal belabberd en een ruitenwisser ontbreekt.

Het infotainment met breed aanraakscherm is te koppelen aan Android Auto of Apple Carplay, ziet er mooi uit en werkt snel en logisch. Gelukkig zijn er ook nog gewone knoppen voor de klimaatregeling. De bagageruimte is met 380 liter inhoud ruim genoeg en handig gevormd, alleen in de hoogte enigszins beperkt.

De zuinige 1,2-liter driecilinder benzinemotor (praktijkverbruik 1 op 16,9) vertoont een gretig karakter en maakt de C4 dus lekker snel. Wel dringt het motorgeluid soms te veel het interieur binnen.

Het veercomfort is dik in orde. De vering bevat zelfs extra ‘kussentjes’ om harde klappen beter op te vangen. De auto stuurt prettig licht en direct en ligt behoorlijk stabiel op de weg. Hij nodigt uit voor lange vakantieritten, zodra het weer kan.

Plus

+ Origineel design.

+ Comfortabel.

+ Ruim.

+ Handigheidjes.

+ Gretige motor.

Min

- Zicht door achterruit.

- Motorgeluid.

- Zitting voorstoelen kan beter.

Eindcijfer

8,7

Conclusie

De C4 doet alles om op te vallen en dat is verstandig in de overvolle Golf-klasse. Deze Citroën onderscheidt zich met ruimte, slimme oplossingen, comfort én eigenzinnig design. De motor presteert prima, maar het zicht door de achterruit is niet best.

Extra testnotities

Mooi dat deze nieuwe Citroën de koper nog keus biedt uit benzine, diesel of elektrisch. Want: zoveel automobilisten, zoveel wensen. En ook zoveel verschillende budgetten. Want vooral de particuliere koper zal beseffen dat de elektrische versie van deze auto met zijn prijs van €36.090 flink duurder is dan de benzineversie, die al vanaf €23.990 in de prijslijst staat. Natuurlijk, je krijgt er dan meteen een automaat en veel rijkere uitrusting bij. En je kunt profiteren van fiscale voordelen. Maar toch.

Smart Pad Support: In een handige schuifla boven het dashboardkastje zit een houder voor een tablet (bijvoorbeeld iPad) die bij de bijrijder aan het dashboard geklikt kan worden.

Voor 250 euro extra levert Citroën een dashcam bij deze auto.

Twee jaar garantie getuigt van weinig eigen vertrouwen in de kwaliteit. Veel merken bieden tegenwoordig een aanzienlijk langere garantietermijn.

Een tikkeltje ouderwets is de spriet-antenne waar je niet zomaar de wasstraat mee in kunt. Onhandig.

De Citroën C4 is te koop vanaf €23.990. Dan krijg je de PureTech 100 pk/74 kW benzinemotor met handgeschakelde zesbak. Getest is de Citroën C4 met PureTech 114 pk/155 1,2-liter driecilinder benzinemotor. Die heeft standaard het SHINE-uitrustingsniveau en een 8-traps automaat en kost €33.740. Hij is rijk aangekleed met onder meer een 10 inch touchscreen met navigatie en digitale radio, dodehoekbewaking, adaptive cruise-control met stop & go (voor het automatisch rijden in files), achteruitrijcamera, parkeersensoren vóór en achter, Advanced Comfort-stoelen met 15 mm extra schuimvulling en gecapitonneerd oppervlak, automatische klimaatregeling, Connect Box (voor noodoproep en pechhulp-aanvraag), digitaal instrumentenpaneel, extra getinte achterste zijruiten en achterruit, led-koplampen, head-up display, radiografische contactsleutel, led-mistlampen met actieve bochtverlichting, middenarmsteun achter inclusief skiluik, Mirror Screen (Apple Carplay en Android Auto), speciale inrichting voor tablet bij de bijrijder (standaard en opberglade), veersysteem met Progressive Hydraulic Cushions, lederen stuurwiel en een zelfdimmende binnenspiegel.

En dan had de geteste auto ook nog een flink aantal opties: Pack Park Assist €400, Pack Drive Assist €200, draadloze telefoonoplader €250, verwarmde voorruit, voorstoelen en stuurwiel €300, Pack HiFi-audio €350, glazen schuif-kanteldak €800, dashcam €250 en een alarmsysteem met afstandsbediening van €300. Dit alles brengt de totaalprijs van de geteste Citroën op €36.590.

