Test Cupra Formentor e-Hybrid: pittige nieuwkomer smaakt naar meer

AUTOTESTWat ooit het sportieve label van Seat was, is nu een zelfstandig automerk. In de communicatie van Cupra vliegen de hippe marketingtermen je om de oren, maar de Formentor e-Hybrid biedt meer dan alleen scherpe lijnen.

Cupra Formentor e-Hybrid (245pk/180 kW), vanaf €43.990

Op dit moment kun je vier modellen kiezen bij Cupra. De Leon hatchback en Sportstourer zijn sportievere versies van de gelijknamige Seat. De elektrische Cupra Born – die later dit jaar komt – is een Volkswagen ID.3 in een sportoutfit. Dat maakt deze Formentor al meteen bijzonder: de SUV is níet als Seat te krijgen en lijkt op geen ander model van de Volkswagen Groep. Eindelijk iets te kiezen als je niet warm wordt van een ‘gewone’ Ateca.

Want daar zijn Cupra’s voor bedoeld, als we het merk mogen geloven: voor mensen die het warm krijgen van auto’s. Liefhebbers. Enthousiastelingen die eens wat anders willen. De Formentor scoort, afgaande op de reacties van voorbijgangers, in ieder geval met z’n scherpe, zelfs wat wulpse looks. Z’n overduidelijke nep-uitlaten, racewagen-achtige bumpers en koperkleurige accenten zijn een tikkeltje cartoonesk, maar de geteste VZ Copper Edition blijkt een regelrechte nekkendraaier.

Zolang er voldoende stroom in het accupakket van 12,8 kilowattuur zit, levert deze plug-inhybride bovendien een aangenaam vermogen van 245 pk (180 kW). Dat is meer dan voldoende voor vlotte prestaties, zeker wanneer die o zo prettige elektro-boost nog beschikbaar is.

Echter: zijn de accucellen leeg na zo’n 40 kilometer? Dan blaast de elektromotor beduidend minder hard mee en rijd je rond met de 150 pk die de 1,4-liter benzinemotor ophoest. Nog steeds niet behelpen, maar ondeugend vlot is de Formentor dan zeker niet.

Dat is jammer, want z’n onderstel (stevig, nooit te hard) en besturing (scherp, nooit te nerveus) zijn juist verrassend goed afgesteld. Hij is dagelijks goed inzetbaar maar zeker speels genoeg om scheurneuzen een brede glimlach te bezorgen. In die zin doet de Formentor precies wat Cupra belooft.

Plus

+ Scherp, speels stuurgedrag.

+ Comfort valt alles mee.

+ Vol karakter.

+ Praktisch.

Min

- Beperkt elektrisch rijbereik.

- Benzinemotor iets te tam.

- Prijs valt tegen.

Eindcijfer

8,2

Conclusie

Onder meer door z’n design, onderscheidende aankleding, meer dynamische rijgedrag en bovengemiddelde prestaties voegt de Formentor daadwerkelijk wat toe. Dat hij daarnaast niet de zoveelste Seat-kloon is én prima dagelijks inzetbaar, is mooi meegenomen.

Extra testnotities

De Cupra Formentor is zoals Seat zelf had moeten zijn: het sportievere, frissere en scherpere alternatief voor de rationele keuzes bij concernbroeders Volkswagen en Skoda.

Meteen toch even zeuren over een klein detail: volgens Cupra is de Formentor geen Seat, maar wanneer je een smartphone aan de bluetooth van de auto koppelt, heet de auto nog wel Seat. Als je dan zo nodig een andere merkbeleving wilt bieden, moet je die puntjes wel op de i zetten natuurlijk.

Het interieur van de Formentor ademt nog wel veel Seat. Qua vormgeving lijkt het sterk op dat in de Leon, met een brede middentunnel voorzien van de schakelpook, een groot scherm in het midden en scherp getekende luchtroosters. Gelukkig biedt Cupra de mogelijkheid om de Formentor iets aparter te maken vanbinnen: zo heeft de geteste Copper Edition speciale dashboardbekleding in de kleur ‘Petrol Blue’ met koperkleurige stiksels. Ziet er ronduit fraai uit.

Die combinatie komt ook terug op de bekleding van de stoelen en de achterbank en dat zorgt voor een bijzondere sfeer. Bovendien krijg je, mits je voor het uitrustingsniveau Performance kiest, een speciaal ‘supersport’ stuurwiel met geïntegreerde start-/stopknop én een Cupra-knop waarmee je de rijmodus kunt kiezen.

Met die ronde Cupra-knop kun je naast ‘normaal’ en ‘Sport’ ook kiezen voor ‘Cupra’. Dan leveren beide motoren hun maximaal beschikbare vermogen, schakelt de automatische transmissie sneller en gaat de auto ook meer geluid produceren. Die klanken, die je buiten de auto niet hoort, klinken vaak net wat te gemaakt: alleen bij ongeveer ‘driekwart gas’ doet de brom een beetje denken aan een vijfcilinder benzinemotor. Het geeft de auto wel meer karakter, maar écht lekker klinkt hij niet.

In de geteste versie levert de e-Hybrid-aandrijflijn 245 pk (180 kilowatt). Dit is de sterkste van de twee opties, want Cupra levert ook een Formentor plug-inhybride met 204 pk (150 kW). Deze minder sterke variant is leverbaar vanaf €43.990, terwijl de goedkoopste Formentor met 245 pk begint bij een prijs van €49.990. Beide opties hebben trouwens standaard een zestraps automaat aan boord. De testauto sprint van 0 naar 100 kilometer per uur in 7 tellen, de topsnelheid ligt op 210 kilometer per uur.

Tot voor kort leverde Cupra ook een nog sterkere 2.0 TSI met vierwielaandrijving en 310 pk (228 kW) in de Formentor, maar die werd geschrapt vanwege de hoge aanschafprijs in Nederland. Ondertussen heeft het merk overigens ook een Formentor onthuld met een vijfcilinder benzinemotor (geleend uit de Audi RS3). Van die 390 pk sterke variant worden er maximaal zevenduizend gemaakt, het is nog onduidelijk of hij ook naar Nederland komt.

De sportstoelen in de testauto zien er gaaf uit en zitten prettig, maar bieden te weinig steun aan mensen met langere benen. Met name op lange ritten merk je dat de zittingen niet lang genoeg zijn, wat zorgt voor vermoeide benen. Zeker voor auto’s in dit (prijs-)segment zouden in lengte verstelbare zittingen standaard moeten zijn.

Hoewel de Formentor verder geen ruimtewonder is, zijn de ruimte op de achterbank en in de achterbak (345 liter) redelijk te doen voor een auto in dit segment. Onder de bagageruimte is geen extra opbergvak, omdat daar de accu’s zitten ingebouwd. Die zorgen er trouwens ook voor dat je een relatief kleine benzinetank hebt: met 40 liter sta je op langere snelwegritten ongeveer elke 450 kilometer te tanken. Reken dus op een zogenoemde lifestyle-SUV: wie écht ruimte en optimale nuchtere inzetbaarheid wil, doet er beter aan om een Leon Sportswagon of Seat Ateca dan wel Tarraco te kiezen.

Elke Cupra Formentor is standaard uitgerust met adaptieve cruisecontrol, dodehoeksensoren (waarvan het waarschuwingslampje opmerkelijk genoeg oplicht ín de hoek van het dashboard), parkeersensoren achter, 18-inch lichtmetalen wielen, een groot 12-inch scherm voor navigatie en multimedia, een digitaal instrumentenpaneel en automatische airconditioning. Vanaf de Performance (€47.990) heeft de auto ook dynamisch instelbare dempers, die hun karakter aanpassen op de stand waarin je de Cupra zet. Die voorziening is zeer de moeite waard.

De testauto is uitgevoerd als VZ Copper Edition, de meest uitgebreide variant die leverbaar is vanaf 51.990 euro. Met onder meer een extra frivool aangekleed interieur, 19-inch wielen, een automatische inparkeerhulp, kuipstoelen vóór, een draadloze lader voor je smartphone (op een heel handige plek, midden onder het dashboard), een panoramisch schuif-/kanteldak en een verwarmbaar stuurwiel laat deze weinig te wensen over. De spraakmakende matte lak van de testauto stuwt de prijs overigens nog eens met 2370 euro omhoog.

