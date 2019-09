Test DS 3 Crossback: sierlijk, weelderig en soms onhandig

DS 3 Crossback 1.2 (155 pk/115 kW) vanaf €41.490

DS, het van Citroën afgeleide luxe-merk, timmert stevig aan de weg. De modellen onderscheiden zich steevast met exclusief design en soms ook met innovatieve technologie. In het populaire segment van de compacte SUV’s mocht een DS natuurlijk niet ontbreken en die is er nu: de DS 3 Crossback.

Hij springt meteen in het oog met zijn sierlijke en weelderige design: bij DS wordt het nooit saai. In het formaat van de Renault Captur staat hier een dure auto (vanaf €30.590) met portiergrepen die pas tevoorschijn komen als je ze nodig hebt. Binnenin gaat het er nog veel aparter aan toe. Verrassende vormen, verrassende kleuren, verrassende materialen: dit ziet er chique uit. Mooi leer en chroom ook: de DS ontstijgt de gemiddelde concurrent in deze klasse. Bovendien onderstrepen de grote digitale schermen dat dit een auto van deze tijd is.

Krap

Op de achterbank is het gedaan met de verwennerij. Hier zitten de passagiers een beetje krap met weinig uitzicht door het gekozen design van de zijramen. En de tunnel in de vloer beperkt er de beenruimte. Ook de bagageruimte met 350 liter inhoud valt tegen: de meeste concurrenten bieden meer. Verder blijkt dat bediening soms op onlogische plekken of zelfs verborgen is. Een voorbeeld is de knop van de cruise-control die volledig achter het stuur schuilt. Ook zijn de letters en afbeeldingen op sommige knoppen lastig afleesbaar (al helemaal met zonnebril) door een gebrek aan contrast.

De standaard achttraps automaat past goed bij het comfortabele karakter van de DS. De pittige 1,2 liter motor (testverbruik 1 op 15,1) vertoont een prettig, soepel karakter. Het onderstel biedt een fijne balans tussen comfort en wegligging. De besturing is direct en licht, maar gelukkig niet ongevoelig.

PLUS

+ Zeer origineel in design.

+ Fraaie afwerking.

+ Prima rijgedrag.

+ Rijke uitrusting.

MIN

- Duur.

- Beperkte bagageruimte.

- Krappe zitruimte achterin.

- Onlogische bediening.

EINDCIJFER

6,8

CONCLUSIE

Vorm gaat soms voor de functie bij de dure DS en dat is jammer. Op de achterbank laat hij steken vallen, de bagageruimte valt tegen en de bediening is soms irritant. Maar hij onderscheidt zich in positieve zin met zijn design, afwerking en rijgedrag.

EXTRA TESTNOTITIES

Rond de jaarwisseling verschijnt er ook een volledig elektrische variant van de DS 3 Crossback. Die komt met volledig opgeladen batterijen 320 kilometer ver, volgens de WLTP-norm.

Het infotainment heeft een menu dat niet altijd logisch werkt en soms is dit systeem ook net iets te traag.

Het is af en toe even zoeken: de ontgrendeling van de achterklep schuilt in de bumper boven de kentekenplaat. Maar als je eenmaal zo’n auto hebt, wen je daar natuurlijk wel aan.

De DS wil zich onderscheiden met luxe en comfort, maar op de achterbank mis je aparte uitstroomroosters van het klimaatsysteem en een middenarmsteun. Bovendien houden daar de hoofd- en beenruimte niet over.

Wie gecharmeerd is van deze DS, maar meer ruimte wil, zou eens kunnen kijken naar de ‘gewone’ Citroën C3 Aircross uit dezelfde familie.

DS is tegenwoordig slechts bij een beperkt aantal Citroën-dealers verkrijgbaar. Voorheen was het merk bij elke Citroën-dealer te koop. En van oorsprong was DS natuurlijk geen merknaam, maar de modelnaam van de legendarische Citroën die in Nederland de bijnaam Snoek kreeg.

De driecilinder motor past met zijn soms wat brommende geluid niet helemaal bij de pure luxe die de DS wil uitstralen. Het stillere karakter van een viercilinder zou nóg beter bij hem passen. Maar eerlijk is eerlijk: de kracht en de souplesse van het driecilindertje laten weinig te wensen over. Getest is dan ook de sterkste versie van deze motor.

De achttraps automaat werkt prima en past goed bij het karakter van deze kleine SUV. Maar er zijn concurrenten die een nog snellere automaat in huis hebben.

Deze DS heeft het gloednieuwe platform van PSA dat bijvoorbeeld ook de nieuwe Peugeot 208 krijgt.

De DS 3 Crossback is te koop vanaf €30.590. Dan krijg je de 1,2 liter grote 100 pk/75 kW driecilinder met handbak. Getest is de 155 pk (115 kW) met standaard automaat, die vanaf €41.490 kost. In dit geval heeft hij ook nog de extra rijke Grand Chic uitrusting, waarmee hij voor €43.190 in de prijslijst staat. Standaard zijn daarin onder meer navigatie, een radiografische contactsleutel, head-up display, parkeersensoren voor en achter, achteruitrijcamera, led-matrix koplampen, automatisch noodremsysteem (5-140 km/u), dodehoekbewaking, leren interieurbekleding, automatische klimaatregeling en 18 inch lichtmetalen wielen.

De geteste auto heeft bovendien als opties de DS Inspiration Opera aankleding met donkere dakhemel en zwart nappaleer met horlogeband-design (€1450), stoelverwarming voor (€350), Sensorial drive (€150, bestaat uit keuze voor sportieve schakelmomenten, aangepaste stuurbekrachtiging, kunstmatig motorgeluid via de luidsprekers, verhoogde reactiesnelheid van het gaspedaal), Connect Navigatie infotainment en digitale radio (€300, bestaat uit 10,3 inch centraal beeldscherm, 8 luidsprekers, USB-aansluiting, tweede USB-aansluiting in de centrale armsteun, MirrorScreen (Apple CarPlay, AndroidAuto en MirrorLink), 18 inch lichtmetalen wielen type Shanghai (€200) en de combinatie van Extended Safety Pack met Drive Assist (€850, bestaat uit verkeersbordherkenning, grootlicht-assistent, adaptieve cruise control met file-functie en rijstrookbewaking). Dit alles brengt de totaalprijs van de geteste auto op €46.490.

