Test: elektrische BMW iX3 doet niet wat hij belooft

AUTOTESTOp basis van de compacte SUV X3 presenteert BMW een volledig elektrische variant. De iX3 is een veelbelovende auto vol slimme technologie en gadgets, maar blijkt in de dagelijkse praktijk slechts beperkt inzetbaar.

BMW iX3 (286 pk/210 kW), vanaf €67.500

Toen BMW in 2014 de elektrische i3 presenteerde, toonde het merk een zelfverzekerde elektrische toekomst. De futuristische, doordachte stadsauto paste perfect bij zijn doel: duurzaam en minimalistisch, maar luxe en wendbaar als een echte BMW. Je zou denken dat de Duitsers vasthouden aan die gewaagde maar sterke filosofie, maar anno 2021 doen ze met de iX3 precies wat veel concurrenten ook doen: ze bouwden een brandstofauto om naar elektrisch. En klaar is Klaus.

Die keuze leidde tot een compromis: er zit geen brandstofmotor in de neus en dus vind je onder de afdekplaat een grote leegte. Daar had nou juist een extra bagageruimte moeten zitten.

Vanwege z’n accupakket is de iX3 te zwaar (2160 kilo) om écht lichtvoetig aan te voelen, terwijl hij met 286 pk aan vermogen beduidend minder krachtig is dan een Volvo XC40 P8 of Mercedes-Benz EQC (beide 408 pk). De website van BMW bejubelt het accupakket van 80 kilowattuur: ‘Met net zoveel gemak als plezier rijdt u bijna 460 kilometer op een acculading’. In de dagelijkse praktijk, met normaal gas geven en aandachtig uitrollen, blijkt dat eerder 300 kilometer per laadbeurt.

Hij laadt voldoende snel, maar als elektrische auto blinkt de iX3 simpelweg niet uit. Wat dat betreft heeft het ruimtelijke concept van de komende iX (in de basis al bedacht als elektrisch voertuig) meer kans van slagen.

Hoewel deze BMW nog steeds een puike gezins-SUV is, met voldoende ruimte, heeft het merk met deze elektro-X3 niet het onderste uit de kan gehaald en kan daardoor nauwelijks een vuist maken in het steeds drukkere strijdperk van luxe elektrische modellen. De bijzonder slimme software (zoals veelvuldig gebruik van kunstmatige intelligentie) en gadgets (je smartphone als sleutel) veranderen daar helaas weinig aan.

Plus

+ Rijdt soepel.

+ Stil.

+ Ruim interieur.

+ Prettig, instelbaar onderstel.

Min

- Middelmatig rijbereik.

- Zwaarlijvig weggedrag.

- Duur in aanschaf en opties.

Eindcijfer

6,7

Conclusie

De actieradius, prijs en prestaties van de BMW iX3 vallen tegen. Ook in rijgedrag, uitstraling en kwaliteitsbeleving is dit geen uitblinker. Een pluspunt zijn wel de prettige en doordachte systemen waarover hij beschikt.

Extra testnotities

Kunstmatige intelligentie: BMW heeft bijvoorbeeld diverse slimme features verstopt in de navigatie van de auto. Zo kun je in het menu aangeven dat je bepaalde functies wilt koppelen aan je gps-locatie. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de BMW automatisch je zijruit te laten openen zodra je bij de slagboom van je werk aankomt. Zeker bij dagelijkse routines kan dat handig zijn. Tot die ene dag dat het stortregent, natuurlijk.

In tegenstelling tot diverse concurrenten zoals de Jaguar I-Pace, de Volvo XC40 P8 en de Mercedes-Benz EQC heeft de iX3 geen vierwielaandrijving. De enige elektromotor zit tussen de achterwielen en dus heb je alleen daar de aandrijving zitten. Dat zorgt er in ieder geval voor dat je een prettig neutraal stuurgevoel hebt (er zijn geen aandrijfreacties die je aan je stuurt voelt trekken, bijvoorbeeld), maar dankzij hun twee motoren zijn die genoemde concurrenten veelal sneller, sterker en komen ze beter weg op gladde ondergrond dankzij de aandrijving op alle vier de wielen.

Overigens heeft BMW een knap staaltje techniek gemaakt van de elektromotor: de krachtbron is ten eerste zeer compact, waardoor hij nauwelijks extra ruimte inneemt. Daardoor is de bagageruimte van de iX3 (minimaal 510 liter) vrijwel even groot als die van de versies met een benzine- of dieselmotor, die 550 liter kunnen verstouwen. Dat heeft het merk goed gedaan. Het blijft wel jammer dat er geen grote, extra bak is waar je de laadkabel eenvoudig kunt opbergen: die voorziening is erg welkom bij elektrische modellen.

Dat BMW al relatief veel ervaring heeft met elektrische auto’s, merk je aan de manier waarop de elektromotor zich gedraagt. De felheid van de reacties is heel mooi te doseren met de stand van het stroompedaal en hoewel de iX3 niet overweldigend snel aanvoelt, blinkt hij uit in souplesse. Zet je de aandrijflijn in de Sport-modus, dan worden de reacties overigens wel een stuk bijteriger.

Belangrijk bij een elektrische auto: hoe prettig werkt het regeneratieve remsysteem waarmee je energie terugwint tijdens het remmen of uitrollen? Bij de iX3 zijn er weinig verschillende standen om uit te kiezen: standaard maakt hij gebruik van intelligente regeneratie waarbij hij onder meer navigatiegegevens en input van de voorste camera’s gebruikt. Zodra er een rotonde opdoemt of er iemand voor je rijdt, past de auto zelf zijn remgedrag aan. Dat werkt voldoende snel en prettig subtiel. Voor de andere stand tik je de versnellingspook een stukje naar links: daarmee activeer je de B-stand waarmee de BMW harder gaat afremmen en eventueel zelfs tot stilstand komt zonder dat jij zelf hoeft bij te remmen.

De laadmogelijkheden van de iX3 zijn adequaat voor de huidige tijd, maar niet veel beter dan bij de concurrentie. ‘Normaal’ laden aan een openbare laadpaal gaat met maximaal 11 kilowatt (zo’n zes uur van helemaal leeg tot helemaal vol), terwijl je aan de snellader een maximum van 150 kilowatt haalt. Mits de laadpaal die snelheid daadwerkelijk haalt, vul je de actieradius in ruim een half uur aan van 20 naar 80 procent.

Aan de buitenkant herken je de iX3 – naast de deels afgesloten grille – aan verschillende lichtblauwe accenten, die aangeven dat je met de elektrische X3 onderweg bent. Als je dat liever niet hebt, kun je dat aangeven op het bestelformulier en dan voert BMW die elementen kosteloos uit in een minder opvallende grijstint.

Opvallend is de grote verscheidenheid aan manieren waarop je de systemen in de iX3 kunt bedienen. Uiteraard vind je in dit model nog altijd de vertrouwde en goed geplaatste iDrive-controller met z’n ronde draaiknop en uitgekiende menutoetsen. Na een paar dagen vind je de juiste knoppen al op de tast. Wie dat fijner vindt, kan er echter ook voor kiezen om het aanraakscherm te bedienen.

Vernuftiger is de aanwezigheid van ‘Gesture Control’: daarmee geef je commando’s door middel van handgebaren. Dat voelt een beetje vreemd in het begin maar als je de werking eenmaal door hebt, blijkt het zeer intuïtief. Tot slot heeft BMW ook nog een verbeterde versie van de spraakgestuurde ‘Personal Assistant’ in de auto verstopt. Vreemd genoeg snapt ze soms heel simpele commando’s zoals ‘Zet NPO 3FM aan’ niet, terwijl specifieke opdrachten zoals het aanpassen van de temperatuur vaak zonder morren worden uitgevoerd.

De standaarduitrusting van de iX3, die in China wordt gebouwd, is al behoorlijk riant. In tegenstelling tot wat je normaal ziet bij het Beierse merk, zijn er geen eindeloze lijsten met opties maar heb je ook bij de meest ‘eenvoudige’ Executive al de beschikking over 19-inch lichtmetalen wielen, automatische airconditioning en een groot aanraakscherm met ‘Connected’ internetverbinding en live services. Verder zijn onder meer het uitgebreide parkeerpakket (inclusief actieve parkeerassistent), het vrij volledige pakket aan rijhulpsystemen (Driving Assistent Professional, met onder meer rijstrookhulp en adaptieve cruisecontrol) en zelfs het adaptieve onderstel met elektronisch geregelde dempers standaard aanwezig.

Voor een meerprijs van 6000 euro maakt BMW van de Executive-uitvoering een High Executive. Voor die 73.500 euro krijg je onder meer grotere wielen met een diameter van 20-inch, een verbeterd audiosysteem van Harman Kardon, een head-up display in het dashboard en geluidwerende (gelaagde) zijruiten in de voorportieren. Bovendien heeft de iX3 in deze uitvoering een opmerkelijke voorziening in de vorm van ‘BMW IconicSounds Electric’: dan kun je kiezen uit een selectie aan geluiden die je hoort tijdens het rijden. Deze klanken zijn speciaal voor BMW gecreëerd door de beroemde componist Hans Zimmer.

