Test Ford Explorer: sterke rentree als plug-inhybride

De Ford Explorer werd jarenlang niet verkocht in Europa omdat hij te veel uitstootte en door de CO2-regelgeving te duur werd. Nu hij leverbaar is als hybride, is deze mega-Ford terug. En hoe.

Ford Explorer PHEV (457 pk/336 kW), vanaf €77.910

De ruim vijf meter lange Ford Explorer ziet er fantastisch uit. Of het een bewuste keuze is weten we niet, maar vooral aan de voorzijde doet hij sterk denken aan de Range Rover.

Met zijn imposante grille en reusachtige afmetingen is het ook een auto die indruk maakt in de achteruitkijkspiegel van voorgangers. Je kijkt vanaf je bestuurdersstoel op bijna alle overige SUV’s neer en dat geeft een soeverein en veilig gevoel.

Binnen maakt deze concurrent van de Volvo XC90 Recharge ook indruk, vooral door het enorme ruimteaanbod. Op de eerste twee zitrijen is er hoofd- en beenruimte in overvloed en zelfs op de derde zitrij kunnen twee kinderen het lang volhouden.

Het dashboard is minder Amerikaans dan je zou denken. Dus niet een lichtgrijs dashboard met overal enorme druk- en draaiknoppen, maar een stemmig zwart interieur met een riant touchscreen voor de bediening van de meeste functies.

Het meest verrassend is zijn wegligging. Die is supergoed voor een auto van dit kaliber. De Explorer is koersvast en het overhellen in de bochten blijft mooi binnen de perken. Ook voel je goed wat er onder je gebeurt – er is zelfs sprake van enige sportiviteit.

De echte bonus is de soepele en beresterke aandrijflijn. Desgevraagd schiet de auto er brullend vandoor, maar wanneer je de Nederlandse topsnelheid respecteert, word je beloond met een brandstofmeter die nauwelijks beweegt.

Met opgeladen accu rijdt de bijna 2600 kilogram wegende auto tot 42 kilometer puur elektrisch. Het testverbruik was 1:11,8 maar als je je best doet kan het zeker zuiniger. De Explorer kan moeiteloos een aanhanger van maximaal 2500 kilogram trekken.

Plus

+ Relatief goedkoop.

+ Veel binnenruimte en 7 zitplaatsen.

+ Vrij zuinig als plug-inhybride.

Min

- Afwerking bagageruimte.

- Verwarmde voorruit zorgt voor vertekend beeld.

- Achterklep kan niet ver genoeg omhoog.

Eindcijfer

8,3

Conclusie

De Ford Explorer is een erg goed rijdende auto, die bovengemiddeld sterk is en navenant is voorzien van opties. Dat de auto ook aantrekkelijk is geprijsd, maakt hem helemaal aantrekkelijk voor liefhebbers van dit genre.

Extra testnotities

De auto kan heel veel soorten ondergrond aan. Dankzij het terreinmanagementsysteem met zijn zeven rijmodi is het simpelweg een kwestie van selecteren of je op zand rijdt of op de rotsen en de auto zorgt ervoor dat het onderstel optimaal is ingericht op dit terrein.

De Explorer rijdt met opgeladen accu tot 42 kilometer puur elektrisch en daarna ondersteunt-ie de verbrandingsmotor op prettige wijze. De overgangen zijn soepel, hooguit voel je af en toe een lichte siddering wanneer de elektromotor bijspringt. Wel onhandig is de laadopening: linksvoor en dus aan de verkeerde kant wanneer je je auto aan de rechterkant langs de stoep parkeert.

Dankzij de 3.0 liter zescilinder met een gecombineerd vermogen van 457 pk sprint deze mastodont desgewenst van 0-100 km/u in 6,0 seconden. De topsnelheid bedraagt 230 km/u. De trekkracht bedraagt 825 Newtonmeter.

De 100 pk sterke elektromotor wordt gevoed door een 13,1 kWh lithium/ion accu. De accu’s worden opgeladen door het remmen of via een stekker. Het duurt via het stopcontact thuis 5 uur en 50 minuten om de accu’s volledig op te laden. Bij een openbare laadpaal is dat nog altijd 4 uur en 20 minuten.

Er zijn vier rijmodi: EV Auto, EV Now, EV Later en EV Charge. In de stand EV Auto ondersteunt de elektromotor de verbrandingsmotor om brandstof te besparen. In de stand EV now blijft de topsnelheid beperkt tot 135 elektrische kilometers per uur. De stekkerhybride verbruikt op papier gemiddeld 3,1 liter benzine per 100 kilometer, wat leidt tot een CO2-uitstoot van 71 g/km.

De Explorer heeft een rijke standaarduitrusting, die onder meer bestaat uit stoelen met verwarming en koeling, een inductielader voor telefoons, een verwarmbaar stuurwiel, oprolbare zonwering, privacyglas en niet minder dan twaalf bekerhouders. Ook standaard: een in twee delen te openen panoramadak en verkeersbordherkenning.

De Explorer is voorzien van een ‘Premium’ Bang & Olufsen-audiosysteem met maar liefst vijftien speakers, dat behoorlijk teleurstelt. We horen vooral middentonen en doffe bastonen. Door de hoge tonen op te waarderen en de bas terug te schroeven, klinkt het aanvaardbaar.

De afwerking en het materiaalgebruik zijn niet van het niveau van de Europese ‘premium’-merken en zijn feitelijk hetzelfde als voor minder dure Ford-modellen worden gebruikt. Vooral de losse panelen in de achterbak - waar de laadkabels onder liggen - zijn ergerlijk, omdat je ze alle drie weer handmatig op hun plek moet leggen. Een paar scharniertjes hadden hier een hoop gerommel kunnen voorkomen.

De bagagecapaciteit bedraagt minimaal 240 liter, maar wanneer de achterstoelen met een druk op de knop platgelegd worden, ontstaat een laadruimte met een vlakke vloer en een inhoud van maximaal 2274 liter. Op de middelste rij kunnen de buitenste stoelen worden verschoven, zodat je makkelijk de derde zitrij kunt bereiken.

De Explorer is echt een auto van nu: overal zijn stopcontacten te vinden en in totaal kunnen tien wifi-apparaten eenvoudig worden aangesloten.

De 77.910 euro die de Explorer minimaal kost is weliswaar een hoog bedrag, maar voor dat geld krijg je bij Ford een bomvolle auto voor de prijs waarvoor je bij qua formaat vergelijkbare modellen nog niet eens het instapmodel koopt.

