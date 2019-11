Test Hyundai Santa Fe: vlaggenschip met reusachtige ruimte

Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI (200 pk/147 kW) automaat, vanaf €63.995

Rond de eeuwwisseling debuteerde de Santa Fe als allereerste SUV van Hyundai. In de VS zijn ze er dol op, maar op de Nederlandse wegen zien we hem zelden of nooit. Nederlanders vinden hem waarschijnlijk toch een maatje te groot. En in zijn prijsklasse zwichten de kopers eerder voor een Duits premiummerk: BMW, Mercedes of Audi.

De auto is 7 centimeter langer dan de vorige generatie en voor het eerst ook als zevenzitter verkrijgbaar. Uniek is de optie ‘passagiersdetectie en alarmsysteem voor de achterbank’. Dat waarschuwt de bestuurder bij het afsluiten van de auto als achterin beweging wordt waargenomen van bijvoorbeeld een kind of huisdier. Wordt de auto toch vergrendeld, dan klinkt een alarm en gaat de paniekverlichting aan.

Op de tweede zitrij is de ruimte enorm en heb je geen last van een tunnel in de vloer. Op de derde zitrij kunnen zelfs langere tieners nog goed zitten. Dat is bij de concurrentie vaak anders. Ook de variabel in te delen bagageruimte blijkt reusachtig.

Het infotainment werkt snel en logisch. Door zijn formaat is de Santa Fe doorgaans wel wat lastiger te parkeren, maar tijdens het rijden merk je daar natuurlijk niets van. De auto stuurt heerlijk licht. De wegligging verlegt geen grenzen, maar is gewoon goed. Het prima veercomfort past uitstekend bij een auto die alles in zich heeft om als ideale reisauto door het leven te gaan.

De Santa Fe is slechts met één motor verkrijgbaar: een krachtige diesel. Die blijkt niet zuinig: wij noteerden een testverbruik van 1 op 13,4. Het beruchte dieselgeronk is soms nadrukkelijk aanwezig, maar eenmaal op kruissnelheid verricht de geluidsisolatie wonderen en blijkt deze Hyundai toch aangenaam stil.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Volop de ruimte.

+ Volwaardige zevenzitter.

+ Unieke bewaking achterbank.

Min

- Soms rumoerige motor.

- Groot, dus lastiger parkeren.

- Alleen als diesel verkrijgbaar.

Eindcijfer

8,6

Conclusie

De Hyundai Santa Fe is een van de ruimste SUV’s die je op dit moment kunt kopen. Zijn infotainment werkt voorbeeldig en uniek is het bewakingssysteem voor de achterbank. Wel jammer dat er slechts één motor beschikbaar is.

Extra testnotities

Vijf jaar garantie: daar wagen premiummerken zich niet aan, maar Hyundai wél. Hulde!

Het interieur doet door de vele knoppen wat traditioneel aan. Maar het design van het dashboard is juist opvallend. Het heeft meerdere niveaus én een handig, extra bergvak voor de bijrijder.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Het elektronische kompas in de binnenspiegel verraadt dat de ontwerpers van de Santa Fe duidelijk de Amerikaanse automobilist in gedachten hadden.

Dat is fraai: zelfs de raamstijlen en het plafond zijn van een chique stof voorzien.

De 8-traps automaat verricht goed werk. Wie daar geen behoefte aan heeft, kan ook voor een handgeschakelde versnellingsbak kiezen.

Helemaal van deze tijd: het head-up display dat gegevens op de voorruit projecteert, zodat de bestuurder op de weg kan blijven kijken.

Wat onhandig nou toch weer: de tankklep gaat pas open als je aan een hendeltje bij de vloer van de bestuurder trekt. Beter was dit in de centrale vergrendeling verwerkt.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Al zie je de Santa Fe in Nederland niet vaak, in de VS is het een ander verhaal. Daar zijn ze dol op grote SUV’s en heeft de Sante Fa zelfs in grote mate bijgedragen aan het succes van Hyundai.

De Santa Fe is te koop vanaf € 59.995. Dan krijg je de 2.2 CRDI dieselmotor (andere motoren zijn er trouwens niet) in combinatie met een handbak en tweewielaandrijving. Met automaat kost deze uitvoering € 63.995. De geteste versie heeft de automaat én het Premium-uitrustingsniveau, waarmee de prijs komt op € 67.995 of – met vierwielaandrijving – € 72.995.

Het Premium-uitrustingsniveau brengt veel waardevolle extra’s met zich mee, zoals 19 inch wielen, het passagiersdetectie- en alarmsysteem voor de achterbank, een elektrisch bedienbare achterklep, 360-gradencamera, dodehoekbewaking, head-up display, elektrisch instelbare lendensteun bestuurder, led-mistlampen voor, 230 Volt-omvormer, volledig digitaal instrumentarium, achteruitrijradar, stoelen met geheugenstand en zitvlakverlenging, stoelventilatie voor, volledige led-verlichting voor en in de achterportieren geïntegreerde zonneschermen.

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld