Test Hyundai Tucson: krachtig, maar wel aan de prijs

Hyundai Tucson 1.6 T-GDI (177 pk) automaat, vanaf €40.995

Vroeger waren auto’s met automatische versnellingsbak per definitie duurder, al gauw enkele duizenden euro’s. Maar nu is het soms omgekeerd. De onlangs vernieuwde Hyundai Tucson is met automaat 2500 euro goedkoper dan met handgeschakelde versnellingsbak. Dat heeft alles te maken met het op milieuvervuiling gebaseerde belastingklimaat in Nederland. Met de automaat rijdt deze Hyundai zuiniger(scheelt zo een halve liter op de 100 km) en stoot hij dus minder uitlaatgas uit.

De Tucson is een grote,ruime auto. Achterin vinden volwassenen veel zitruimte. Ook de bagageruimte is met 513 literinhoud dik in orde. Onhandig is wel dat de bankleuning zich alleen laat omklappen met een hendel bij de zitting. Waarom kan dat ook niet vanuit de bagageruimte?

Het interieur van de geteste versie oogt saai met 50 tinten grijs. Het enige frivole is het gestikte leer op het dashboard. Het infotainment – nu met een buiten het dashboard geplaatst beeldscherm – werkt duidelijk. Maar het is raar dat je niet met één knop bij het scherm de telefoon kan inschakelen.

Alle moderne rijhulpen zijn aanwezig en het valt vooral op hoe goed de rijstrookbewaking werkt, zelfs beter dan bij Mercedes of BMW. Hij corrigeert met genuanceerde stuuringrepen, waardoor je het systeem eerder aan laat staan dan in andere auto’s, waar dit nogal eens tot een nerveus weggedrag leidt.

De 1,6 liter grote benzinemotor(testverbruik 1 op 10; veel meer dan de fabrieksopgave van 1 op 14) geeft deze Hyundai voldoende pit om vlot mee te komen in het verkeer. De Tucson wil geen sportauto zijn en dat hoeft ook niet. Hij rijdt mooi stabiel over de weg en stuurt ook goed. De vering is comfortabel genoeg om er een fijne reisauto van te maken.

Plus

+ Lekker ruim voor inzittenden én bagage.

+ Comfortabel.

+ Fijne motor.

+ Prima rijstrookbewaking.

Min

- Benzineverbruik valt tegen.

- Omklappen bankleuning niet ideaal.

- Niet de goedkoopste.

Eindcijfer: 8,0

Conclusie

Goedkoop is de Tucson niet, maar je krijgt wel erg veel auto voor je geld. Vooral de interieur- en bagageruimte, de moderne techniek en het gebruiksvriendelijke karakter maken van deze Hyundai een aantrekkelijke SUV.

EXTRA TESTNOTITIES

- Onlangs werd de huidige generatie van de Tucson, die alweer uit 2015 dateert, vernieuwd. Hij onderging een facelift en kreeg led-koplampen. Het interieur werd eveneens opgewaardeerd, inclusief vernieuwd infotainment. Bij de wijzigingen hoort ook een nieuwe 1,6 liter dieselmotor, als aanvulling op de bestaande 2,0 liter dieselmotor.

- Merkwaardig: adaptive cruisecontrol is uitsluitend verkrijgbaar in combinatie met de automatische versnellingsbak.

- Het centrale infotainment-scherm is 8 inch groot en kan overweg met Apple CarPlay en Android Auto. Het navigatiesysteem werkt met TomTom en gedurende zeven jaar krijg je er Live Services bij voor realtime verkeersinformatie.

- Ook inductief – dus draadloos - opladen van je smartphone is inmiddels bij Hyundai gearriveerd. Je legt je smartphone simpelweg op een rubberen matje en hebt er verder geen omkijken naar. Erg handig, mits je een hiervoor geschikte telefoon hebt.

- De Tucson is goedkoper met automaat dan met handbak. Bijkomend voordeel voor de automobilist: het comfort van zo’n automaat verzacht het fileleed. Maar de automaat in de Tucson zou soms wel wat alerter mogen reageren, bleek tijdens deze test.

- De Tucson onderstreept nog eens het gemak van een SUV: hoge instap, hoge zit en doordat hij hoog op zijn wielen staat een flinke bodemvrijheid waardoor je niet gauw in de problemen komt in een weiland of in een dik pak sneeuw. Al mist de geteste versie natuurlijk wel vierwielaandrijving om daadwerkelijk terreinvaardig te zijn.

- Goed nieuws voor caravanliefhebbers: de geteste auto kan een aanhanger trekken tot 1.600 kg. Hij heeft voorwielaandrijving, maar de Tucson is óók verkrijgbaar met vierwielaandrijving. Dan echter uitsluitend in combinatie met de 2,0 liter dieselmotor en hij kost €56.995.

- De Tucson heeft een sterke concurrent in eigen huis: de Hyundai Kona Electric. Die SUV is immers volledig elektrisch, zit op hetzelfde prijsniveau en trakteert zakelijke rijders op lage bijtelling. Aan de andere kant: die Kona is kleiner en lang niet zo ruim als de Tucson.

- De Tucson is met de 1,6 liter benzinemotor (177 pk) en zeventraps automaat te koop vanaf €40.995. Getest is de rijker uitgeruste Premium die €45.995 kost. Hij onderscheidt zich met 19 inch lichtmetalen wielen, 360-graden-camera, dodehoekbewaking, vermoeidheidsbewaking, volledige led-koplampen (met sproeiers), grootlicht-assistent, radiografische contactsleutel met startknop, elektrisch bedienbare achterklep, een premium audiosysteem, extra grote remschijven (17 inch), elektrisch verstelbare voorstoelen, kunstleren stoelbekleding, stoelverwarming én -ventilatie, achterbankverwarming en een verwarmbaar stuur.

