Test Kia Ceed: veel auto voor een scherpe prijs

Kia Ceed 1.4 T-GDI (140 pk), vanaf €26.095

De nieuwe Kia Ceed (de modelnaam wordt voortaan zonder apostrof geschreven) ziet er stoer en sportief uit, maar verrassingen in het design blijven uit. Ook binnenin is dit een tamelijk anonieme auto. Kia probeert gewoon het beste in deze prijsklasse te imiteren, en het liefst nog een beetje beter te doen. Vervolgens wordt er een scherpe prijs aan gehangen.

Daar is natuurlijk niks mis mee, want het resultaat is een auto met verrassend veel ruimte, zowel op de achterbank als in de kofferbak, en met een indrukwekkende standaarduitrusting. Inclusief eigentijds infotainment en allerlei veiligheidshulpjes waarvoor je bij andere merken moet bijbetalen. Wel is het merkwaardig dat adaptieve cruise-control en rijstrookbewaking met stuurcorrecties alléén geleverd worden op de duurste versie Dynamic Plus Line mét automaat.

Sportief

Je zit best laag in de nieuwe Kia en dat is mede het gevolg van de vier centimeter lagere daklijn, in vergelijking met een Golf of Astra. Sportief ingestelde bestuurders vinden zo'n lage zit misschien fijn, maar de massa niet. Kijk maar eens naar het succes van de SUV's. Het gevolg van een stoelzitting dicht bij de vloer is dat de bovenbenen niet optimaal worden ondersteund en dat beperkt het zitcomfort. De zitting kan je alleen aan de achterzijde in hoogte verstellen.

Het weggedrag van de nieuwe Ceed blijkt uitdagend goed. Het onderstel laat zich niet verrassen door plotselinge koerswijzigingen en ook de besturing maakt er een vertrouwenwekkende auto van. Alleen is de vering iets te stevig voor een gezinsauto.

Kia kiest bij zijn 1.4 motor voor een viercilinder. Hierdoor voelt het blok (testverbruik 1:15,1) wat minder geknepen aan dan de driecilinders van sommige concurrenten. Sterker nog, de sterke en soepele turbo-benzinemotor past uitstekend bij het sportieve weggedrag van de nieuwe Ceed. Die ook nog eens aangenaam stil blijkt te zijn.

PLUS

Voortreffelijk weggedrag. Krachtige en soepele motor. Veel zit- en bagageruimte.

MIN

Lage, minder comfortabele zit. Te stevige vering. Merkwaardige toewijzing opties.

EINDCIJFER

8,3

CONCLUSIE

De combinatie van een rijke uitrusting en zeven jaar garantie maken de Ceed al heel verleidelijk. En dan rijdt hij ook nog eens erg goed én hij biedt veel ruimte. Het comfort moet beter, maar wie in de Golf-klasse een nieuwe auto zoekt, kan onmogelijk om deze Kia heen.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld