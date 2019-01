Test Kia e-Niro: de betaalbare elektrische SUV

AutotestKia is een van de eerste merken die een volledig elektrische SUV betaalbaar maakt. Leaserijders staan er voor in de rij.

Kia e-Niro (204 pk), vanaf €42.510

De elektrische Niro kost vanaf €42.510 en is daarmee in aanschaf aanzienlijk duurder dan een ‘gewone’ Niro. Dezelfde auto is namelijk ook als (zelf-opladende) hybride en als plug-in hybride te koop, vanaf respectievelijk €27.995 en €35.335.

Het staat zijn succes niet in de weg: de levertijd voor de e-Niro is al opgelopen tot een jaar. Zakelijke rijders profiteren van slechts 4 procent bijtelling. Voor particuliere rijders resteert dat je tot en met 2020 voor deze auto geen wegenbelasting betaalt. Daarnaast zijn er natuurlijk de lage gebruikskosten: stroom is veel goedkoper dan benzine en een elektrische auto heeft minder onderhoud nodig.

Aantrekkelijk

Maar dat is niet het enige wat deze Kia aantrekkelijk maakt. Met een opgeladen batterijenpakket kom je er relatief ver mee (455 kilometer volgens WLTP-norm) en dat maakt hem goed geschikt als gezins- en zakenauto. Tijdens deze test kwamen we een kleine 400 kilometer ver.

In de e-Niro hebben volwassenen achterin veel zitruimte en de bagageruimte is met 451 liter fors. De bankleuning kan worden omgeklapt, met een vlakke laadvloer als resultaat.

In het interieur toont de e-Niro zich in vele opzichten een moderne auto. Zo bedien je de automaat met een handige, grote draaiknop tussen de voorstoelen. En ook het infotainment (met 7 of 8 inch groot scherm) is helemaal bij de tijd. Maar bij zo’n elektrische auto hoort natuurlijk ook een app om hem op afstand in de gaten te houden. Die levert Kia (nog) niet.

De SUV stuurt fijn en veert comfortabel genoeg. De geteste e-Niro heeft een 204 pk sterke motor en het 64 kWh accupakket. Zoals bij elke elektrische auto is de trekkracht, zodra je het gaspedaal intrapt, indrukwekkend. Opladen kan eveneens redelijk snel: met de juiste snellader kan je na een kwartier alweer 100 kilometer vooruit. Maar thuis kan het minimaal 10 uur duren voordat het batterijenpakket volledig opgeladen is. - Niek Schenk

PLUS

+ Ruim voor inzittenden én bagage.

+ Relatief groot rijbereik.

+ Zeven jaar garantie.

MIN

+ Hogere aanschafprijs dan ‘gewone’ Niro.

+ Nog geen bijbehorende app.

EINDCIJFER: 8,8

CONCLUSIE

Geen uitlaatgas, fluisterstil, snel en lekker ruim: de e-Niro is in vele opzichten een ideale elektrische auto. Wie de nadelen van het elektrisch rijden voor lief neemt en bereid is de meerprijs te betalen, heeft er een ideale koop aan.

EXTRA TESTNOTITIES

De e-Niro heeft een uitstekende wegligging, mede dankzij het lage zwaartepunt.

Naast de geteste auto met het 64 kWh accupakket komt er ook nog een versie met 136 pk elektromotor en 39 kWh batterijenpakket. Die komt 289 kilometer ver (WLTP-norm), zal ongetwijfeld een stuk goedkoper zijn en wordt eind dit jaar leverbaar.

Een van de belangrijkste concurrenten vindt Kia in eigen huis: de technisch vrijwel identieke Kona Electric van zustermerk Hyundai. Ook die is inmiddels mateloos populair, blijkt goedkoper (vanaf €39.995), maar biedt minder ruimte dan de Kia.

Alle moderne rijhulpen zijn aanwezig en werken goed.

In de e-Niro staat de achterbank ruim 3,5 centimeter hoger dan in de gewone Niro, omdat het batterijenpakket zich daaronder bevindt. Gelukkig blijft er meer dan voldoende hoofdruimte over.

De vloer bij de achterbank is bijna vlak, terwijl bij veel andere auto’s een tunnel in de vloer de voetenruimte daar beperkt.

In 7,8 seconden trekt de e-Niro op vanuit stilstand naar 100 km/u.

Onder de vloer van de bagageruimte is er een handig vak voor het laadsnoer.

Helaas kan de e-Niro niet laden met het zogenaamde driefasen-wisselstroom. Snelladen met gelijkstroom (100 kW) is wél mogelijk en dat kan o.a. bij FastNed.

De e-Niro is met het 64 kWh-batterijenpakket en de 204 pk elektromotor te koop vanaf €42.510. Die is al bijna compleet uitgerust met standaard o.a. adaptieve cruise control, vermoeidheidsherkenning, grootlicht-assistent, digitale radio, automatische klimaatregeling, parkeersensoren achter, radiografische contactsleutel, mistlampen voor, 17 inch lichtmetalen wielen, automatisch dimmende binnenspiegel, regensensor, stuurwielverwarming en stoelverwarming voorin.

De geteste versie is de rijker uitgeruste ExecutiveLine, die €45.510 kost. Hij heeft als extra’s dodehoekwaarschuwing, achteruitrij-radar, een8 inch scherm, JBL Premium audiosysteem, draadloos oplaadstation voor de smartphone, parkeersensoren voor, led-koplampen, privacy-glas, leren bekleding, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, stoelverwarming achter en stoelventilatie voor.

Zeven jaar garantie is nog steeds zeldzaam bij automerken. Kia geeft die, als enige. En ook al zijn er wel enkele beperkingen aan verbonden, het geeft de consument veel zekerheid en kan vervelende discussies bij mankementen voorkomen.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

