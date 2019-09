Test Lexus UX: zuinig, veilig en krap

AutotestDe UX is de goedkoopste SUV van Lexus van dit moment. Hij deelt zijn techniek grotendeels met de Toyota C-HR, maar bewijst in menig opzicht tot de topklasse te behoren.

Lexus UX 250h (184 pk/135 kW), vanaf € 44.495

Met zijn karakteristieke design en eigenwijze hybridetechniek heeft de UX genoeg identiteit om een plaats op te eisen in het segment van de compacte ‘premium’ SUV’s. De bijzonder rijk uitgeruste UX staat minder hoog op zijn wielen dan anders SUV’s en dat helpt mee aan de wegligging. Het design is zoals we dat van de huidige Lexus kennen: nogal expressief. Daar moet je van houden, maar het valt in elk geval op. Verder valt de zeer complete, standaard veiligheidsuitrusting op, waarmee hij de concurrentie overtreft.

Ook met zijn interieur bewijst de Lexus tot de topklasse te behoren. We zien daar fraai design, mooie materialen, nette stiksels en nauwe pasnaden. Maar de zitruimte achterin is te krap voor deze klasse en hetzelfde geldt voor de (slechts 320 liter metende) kofferbak. Ook bij het infotainment laat Lexus steken vallen. Dat werkt onhandig en loopt ook grafisch achter bij sommige concurrenten. Gelukkig introduceert Lexus dit najaar een nieuwe generatie, in de nieuwe RX.

Typisch Toyota en Lexus is de keuze voor een hybride zonder stekker. De nieuwe 2,0 liter benzinemotor is gekoppeld aan een elektromotor (gecombineerd vermogen 184 pk/135 kW). De CVT-automaat leidt tot flink meer motorgeluid als je om prestaties vraagt, maar de geluidsoverlast is gelukkig minder erg dan in het verleden. De elektro- en benzinemotor werken voorbeeldig samen. Zij maken de UX snel en tegelijk best zuinig (testverbruik 1:17,5).

De besturing is direct en precies. Verder valt de goede wegligging op: desgewenst kan je met de UX hard door een bocht en hij helt nauwelijks over. Het veercomfort is maar net voldoende: blijkbaar wilde Lexus met het onderstel vooral inzetten op sportiviteit en dat is gelukt.

PLUS

+ Voorbeeldige wegligging.

+ Complete veiligheidsuitrusting.

+ Zuinige hybride zonder stekker.

MIN

- Ruimte valt tegen.

- Soms te rumoerige aandrijflijn.

- Onhandige bediening infotainment.

EINDCIJFER

7,7

CONCLUSIE

De Lexus UX heeft een verrassend goede wegligging en bijzonder rijke uitrusting. En zonder het gedoe met een stekker is deze hybride toch heel zuinig. Maar de ruimte valt tegen en het infotainment werkt onhandig.

EXTRA TESTNOTITIES

De naam UX komt van Urban Explorer: deze auto is bedoeld als avonturier voor de stad.

Concurrenten van de UX zijn onder meer de Audi Q3, BMW X1, Mercedes GLA, de DS 7 Crossback en Volvo XC40.

De UX is niet alleen in Europa, maar ook in de VS en Japan te koop.

Vooral het touchpad van het infotainment is een mislukking. Met je vinger in een te ongevoelig en onvoldoende precisie vertonend systeem iets moeten aanklikken: in een rijdende auto gaat dat geheid mis.

Lexus wil tegenwoordig vooral de sportiviteit benadrukken en gaat daarbij soms echt te ver. Waarom zou je een grote, aparte knop pontificaal bovenop het instrumentarium plaatsen om het ESP uit zetten? Alsof je met deze compacte, luxe SUV regelmatig het circuit op gaat om te gaan driften.

Dankzij de EV-mode zet je de auto met een druk op de knop in volledig elektrisch.

Dit begint toch wel een beetje ouderwets te worden: een prominent aanwezige cd-speler.

De Lexus UX is als 250h te koop vanaf €44.495. Er komen overigens nog meer motorvarianten, ook zonder hybridetechniek. Getest is de bijzonder rijk uitgeruste 250h Executive Line die vanaf €56.995 in de prijslijst. Alleen deze versie is desgewenst met vierwielaandrijving verkrijgbaar. Daarvoor betaal je 2000 euro meer en krijg je een extra elektromotor die bijspringt zodra de omstandigheden daarom vragen.

Standaard heeft elke UX acht airbags, led-koplampen, adaptive cruise-control, grootlicht-assistent, rijstrookbewaking en verkeersbordherkenning. Eveneens standaard 17 inch lichtmetalen wielen, parkeersensoren voor en achter én een 7 inch centraal beeldscherm met navigatie, digitale radio en internetverbinding. De geteste Executive voegt daaraan toe: intelligente led-koplampen en –mistlampen met grootlicht-assistent en bochtverlichting, een elektrisch bedienbare achterklep, radiografische sleutel met keyless entry, een draadloze smartphone-lader, achteruitrij-radar, dode hoekbewaking, instapverlichting in de portiergrepen, leren bekleding, privacyglas achter, stoelverwarming voorin, 18 inch lichtmetalen velgen met run-flat banden, lendensteun op de bestuurdersstoel, elektrisch verstelbare voorstoelen, radiografische sleutelkaart, een 10,9 inch head-up display, extra groot 10,3 inch centraal beeldscherm, 8 in plaats van 6 luidsprekers én een elektrisch verstelbare stuurkolom.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

