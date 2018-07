Test Mercedes A-klasse: eenzaam aan de top

Mercedes-Benz A200 (163 pk) 7G-DCT, vanaf €37.089

Mercedes-Benz nam geen halve maatregelen bij de nieuwe generatie van de A-Klasse. Hij moest koste wat het kost hightech worden. Dat is gelukt.

Alleen al het dashboard is revolutionair, want volledig digitaal. Geen klokken meer onder een afdak, maar een groot breedbeeldscherm, dat ook nog een spectaculair scherp en helder is. Deze Mercedes heeft ook de primeur van een ‘augmented reality’ in het centrale beeldscherm. De echte wereld wordt hier gemengd met computerbeelden. Over de videobeelden van de straat waar je in rijdt, worden digitale afbeeldingen gepresenteerd. Je ziet bijvoorbeeld de straatnaam of huisnummers afgebeeld. En een dikke, kleurrijke pijl wijst welke rijstrook je precies moet hebben of welke zijstraat je in moet.

Ook op het gebied van kunstmatige intelligentie is de kleinste Mercedes een trendsetter. Zo kan je hem op elk gewenst moment aanspreken om een commando te geven: ‘Hey, Mercedes!’. Natuurlijk, andere auto’s hebben ook spraakbesturing. Maar in de A-Klasse hoef je zelfs geen knop in te drukken.

Speels en lichtvoetig

In het rijgedrag blijkt de Mercedes verrassend: speels en aangenaam lichtvoetig. Hij stuurt heerlijk licht maar direct, is zeer wendbaar en biedt een voorbeeldige combinatie van veercomfort en wegligging. Daarbij blijkt de 1,3 liter viercilinder turbo-benzinemotor (testverbruik 1 op 15,6) levendig en mooi soepel. Samen met de zeer alerte automaat maakt hij deze A-Klasse lekker snel.

Is de A-Klasse met dit alles de perfecte auto? Helaas niet. De technologie blijkt namelijk nog niet volledig uitontwikkeld. Zit je even mee te zingen met een liedje op de radio, of met iemand te praten, vraagt de auto ineens: ‘Wat kan ik voor je doen’.

Zorgwekkender is het functioneren van de rijstrookbewaking. Die ziet de lijnen op het asfalt de ene keer wel en de andere keer niet. Maar zodra hij denkt dat je onbedoeld de lijn overschrijdt, trapt hij aan één kant van de auto hard op de rem en laat een luid, schrapend geluid horen. Dit kan tot een schrikreactie leiden. En dan is het niet te hopen dat de automobilist in paniek aan het stuur trekt of op de rem trapt.

PLUS

Bomvol innovaties. Voorbeeldig weggedrag. Fijne motor.

MIN

Technologie nog niet volledig uitontwikkeld. Hoge basisprijs.

EINDCIJFER

8,3

CONCLUSIE

De A-Klasse dwingt respect af als meest innovatieve auto van dit moment. Jammer alleen dat de technologie nog niet volledig uitontwikkeld is. De afwerking en rijkwaliteiten zijn super, maar dit alles brengt wel een hoge prijs met zich mee.

EXTRA TESTNOTITIES

- De nieuwe generatie van de A-Klasse is ruimer dan vorige. Maar een ruimtewonder is hij nog altijd niet. Achterin kan je heel fatsoenlijk zitten, maar een tunnel in de vloer beperkt daar de voetenruimte. De kofferbak is met 370 liter een middenmoter in deze klasse.

- De A-Klasse luistert altijd naar je. Op verzoek zet hij de klimaatregeling een graadje hoger, belt hij naar kantoor of zoekt hij een Italiaans restaurant en navigeert je vervolgens daar feilloos naartoe. Doordat de computer zijn spraakvermogen via een permanente internetverbinding uit een cloudserver kan halen en niet afhankelijk is vanaf een qua geheugen veel beperktere harde schijf, verstaat de A-Klasse ook moeilijke namen of dialecten.

-- Een touchpad op de tunnel tussen de voorstoelen, twee extra bedieningspanelen op het stuur: de A-Klasse heeft wel heel veel bedieningsmogelijkheden. Te veel voor menigeen, waarschijnlijk. Want het duurt wel even voordat je je weg hebt gevonden in alle techniek. En dan nog werkt het niet altijd zo duidelijk en gemakkelijk als je zou willen. Simpelweg een ander radiostation kiezen: er zijn auto’s waarin dat veel eenvoudiger gaat.

- De usb-aansluitingen in de A-Klasse zijn van het nieuwste type, usb-c. Daarmee is een snellere data-overdracht nodig. Maar heb je nog een oudere usb-kabel aan je apparaat, dan is een adapter nodig.

- Uniek is de gehoorbescherming bij een ongeval, die deel uitmaakt van het PreSafe-systeem. Net voor het moment van de botsing, klinkt via het audiosysteem een ruis die een klein spiertje in het oor in beweging brengt. Dit helpt als reflex bij de harde klap van de botsing.

- De sfeerverlichting biedt keus uit 64 kleuren.

- De A-Klasse kan op de snelweg al grotendeels autonoom rijden.

- Afgezien van al het technisch vernuft is de A-Klasse vooral ook een degelijke, mooi afgewerkte auto met een cool interieur. Mercedes wil dat hij een veel jongere doelgroep aanspreekt dan de klassieke, toch vooral wat oudere Mercedes-rijders en dat moet lukken. Alleen al de hippe uitstroomroosters zijn een lust voor het oog.

- Kijk eens op het dak: geen antenne meer te bekennen. Die heeft Mercedes vernuftig in de auto geïntegreerd.

- De geteste versie heeft sportstoelen met in de stoel geïntegreerde hoofdsteunen. Deze stoelen zitten goed, maar de kussens zijn wel tamelijk hard. Je kan de zitting verlengen, maar dus niet de hoofdsteunen in hoogte verstellen.

- Het verbruik tijdens deze test (1 op 15,6) was echt verrassend laag. Voor zo’n snelle auto, degelijk gebouwd en met zoveel techniek aan boord, mag hij oprecht zuinig worden genoemd.-

- Slechte zaak dat Mercedes je €242 laat bijbetalen voor digitale radio. DAB+ zou natuurlijk gewoon standaard moeten zijn in een premium auto.

- De geteste versie is de A200, met een viercilinder 1,3 liter turbo-benzinemotor (163 pk), gekoppeld aan een zeventraps automaat. Daarmee staat de auto vanaf €37.089 in de prijslijst. Goedkoop is anders, maar de uitrusting is al behoorlijk compleet: navigatie en achteruitrijcamera zitten erin, bijvoorbeeld. Opties op de geteste auto zijn het panorama-schuifdak (€1.125), head-up display (€1.198), digitale radio (€242), Burmester surround-audiosysteem (€503), digitale autosleutel via je smartphone (€121), draadloos opladen van de smartphone (€242), enkele aluminium sierdelen (€182), het pakket AMG Line (omvangrijke sportieve en luxe aankleding van in- en exterieur, €4.477), Premium Pack (o.a. 10 inch beeldscherm, radiografische contactsleutel, stoelverwarming voor, armsteun achter, sfeerverlichting, €3.509), 19 inch multispaaks lichtmetalen wielen (€726), MBUX augmented reality voor de navigatie (€303) en een viervoudig verstelbare lendensteun (€188). Dit alles brengt de totaalprijs van de geteste auto op €49.905.

