Test Mercedes-Benz GLC Plug-in Hybrid: niet goedkoop, wel zeer goed

Mercedes-Benz GLC 300e (320 pk/ 235 kW), vanaf €64.960

Het blijft merkwaardig hoe je bij een merk als Mercedes eigenlijk nooit een echt complete auto koopt. Om een beetje in de pas te lopen met alles wat er tegenwoordig in auto’s van deze klasse te vinden is, komt er van alles bij waardoor de prijs flink oploopt. Waarom heeft een SUV van dit kaliber niet gewoon actieve rijstrookbewaking of adaptieve cruise-control standaard? De GLC plug-inhybride koop je vanaf €64.960, maar met de accessoires op de geteste auto bedraagt de prijs ineens 78 mille.

Maar eerlijk is eerlijk, andere spelers in het premium segment, zoals BMW en Audi, kunnen er ook wat van. En toegegeven, in sommige opzichten staat deze Mercedes op eenzame hoogte. Het geavanceerde infotainmentsysteem MBUX bijvoorbeeld is nog altijd dé maatstaf in de autobranche. En het zit- en veercomfort van deze SUV overtreft eveneens alle concurrenten.

Het 13,5 kWh batterijenpakket is vernuftig weggewerkt door onder meer de achteras te verlagen. Daardoor is een handig vlakke laadvloer behouden. Maar de bagageruimte heeft nu 395 liter inhoud en dat is veel minder dan de 550 liter in de GLC zonder stekker.

Volledig elektrisch kom je met deze GLC maximaal 43 kilometer ver en dat is niet zo veel. Tijdens deze test bedroeg het benzineverbruik 1 op 12,8. Veelvuldig aan de stekker hangen kan het verbruik natuurlijk verder terugdringen. De 2,0 liter viercilinder benzinemotor en de elektromotor vormen een soepele aandrijving. Prettige bijkomstigheid is de standaard vierwielaandrijving. De hybride aandrijflijn maakt de GLC niet alleen snel (0-100 km/u in 5,8 sec. en topsnelheid 230 km/u) maar ook krachtig. Hij kan zelfs een aanhanger van 2000 kg trekken en dat is maar weinig hybrides gegund.

Volledig scherm © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Plus

+ Heerlijk zit- en veercomfort.

+ Relatief zuinig.

+ Vierwielaandrijving.

+ Flinke aanhanger toegestaan.

Min

- Relatief kleine bagageruimte.

- Elektrische reikwijdte beperkt.

- Standaarduitrusting valt tegen.

Eindcijfer

7,7

Conclusie

Motorkracht, veel zitruimte, comfort, vierwielaandrijving en je kunt een flinke aanhanger trekken: met de Mercedes GLC 300e kom je weinig tekort. Maar hij zou op stroom verder moeten komen en de bagageruimte valt tegen.

Extra testnotities

De fraaie afwerking van het interieur verdient een pluim.

Deze Mercedes ligt stevig op de weg en stuurt mooi direct.

Deze plug-inhybride heeft een 2,0 liter benzinemotor (211 pk/155 kW) gecombineerd met een elektromotor (90 kW). Zijn systeemvermogen bedraagt 320 pk/235 kW.

Minder handig: de tankklep open je met een knopje in het bestuurdersportier. En over tanken gesproken: de geteste auto had last van een heel vaak afslaand vulpistool bij de pomp. Niet te hopen dat dit een structureel probleem is bij de GLC.

Veel autofabrikanten worstelen nog met de spraakbediening. Ook deze Mercedes. Het systeem komt op onverwachte momenten tot leven en denkt dan dat je een opdracht geeft, terwijl je dat niet doet.

Handig: ook bij deze SUV kun je de achterbank vanuit het bagageruim op afstand omklappen.

Volledig scherm © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Typisch Mercedes en even wennen als je dit merk niet zo goed kent: de bedieningshendel van de automaat aan de stuurkolom.

Standaard is een bij de auto horende app. Daarmee kan je op afstand ver-/ontgrendelen, de voertuigstatus opvragen of de optionele voorverwarming plannen. Ook een voertuigvolgsysteem en het bepalen van de voertuiglocatie horen erbij. En je kunt vanuit deze Mercedes Me-app bijvoorbeeld de bestemming naar je navigatiesysteem sturen.

De Mercedes-Benz GLC 300e 4Matic (211 pk/155kW) is te koop vanaf €64.960. De geteste versie heeft als extra’s zwartleren bekleding (€545), een Spoorpakket (dodehoekbewaking en actieve rijstrookbewaking, €944), adaptieve cruise-control (€726), voorbereiding voor MercedesMe charge (automatisch betalingssysteem voor openbare laadpalen, €169), een panorama-schuifdak (€1719), sierelementen in essenhout (€230), Burmester surround audiosysteem (€605), een Night-pakket (zwarte accenten en warmtewerend, donkergetint glas vanaf de middelste raamstijlen, €1610), Exclusive interieur (€1210), Premium-pakket (€4961) en augmented reality voor het navigatiescherm (€303). Dit alles brengt de totaalprijs op €77.982.

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

Volledig scherm © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Volledig scherm © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Volledig scherm © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Volledig scherm © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Volledig scherm © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Volledig scherm © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.