Test: Mercedes-Benz S-klasse verlegt de lat in de topklasse

Mercedes-Benz S-klasse S500 4Matic Lang (435 pk/320 kW), vanaf €151.902

Ga op weg met een topklasse-limousine als de Bentley Flying Spur, de BMW 7 Serie of de Audi A8 en sluit je ogen: je hebt geen flauw benul in welke auto je zit. Ze bieden allemaal een geïsoleerde en uiterst comfortabele rijervaring. Mercedes-Benz focust daarom in het topklasse-segment al decennialang op technologische vernieuwing en de nieuwe generatie vormt daarop geen uitzondering. De meest opzienbarende optie is 3D-navigatie. Die biedt een ruimtelijke blik op de omgeving, terwijl je geen speciale bril nodig hebt.

De nieuwe S-klasse is 5,4 centimeter langer dan zijn voorganger en 5,5 centimeter breder. Ook de verlengde versie groeide. Dat alles is goed voor de interieurruimte, terwijl de manoeuvreerbaarheid er niet onder lijdt. Immers, de achterwielen kunnen nu maar liefst 10 graden draaien - iets wat je duidelijk kunt zien, met als resultaat een 1,9 meter kleinere draaicirkel. Prima voor de handelbaarheid in de stad, al moet je wel oppassen met wegrijden wanneer je strak langs de stoep staat geparkeerd: de kans op beschadiging van je velgen is groot.

Dankzij de standaard luchtvering is het weggedrag superieur, maar dat was bij de vorige generatie ook al het geval. Wel is de auto nu iets dynamischer in bochten dankzij de vierwielbesturing. Het gewicht van bijna twee ton is nauwelijks merkbaar.

Het MBUX-infotainment kan steeds meer spraakinstructies aan en vertelt op verzoek zelfs een mop - al is die wel steeds dezelfde. De verschillende menu’s kunnen ook worden aangestuurd vanaf het stuur, zij het dat die knoppen zijn uitgevoerd in redelijk goedkoop ogend, zwart plastic. Dubbele ramen leiden tot een doodstil interieur. Maar de Burmester-geluidsinstallatie met 31 luidsprekers klinkt geweldig en vervormt nooit, zelfs niet als je trommelvliezen dreigen te scheuren.

Plus

+ Zeer comfortabel en luxueus.

+ Korte draaicirkel.

+ Heerlijke aandrijflijn.

+ Veel innovatieve technologie aan boord.

Min

- Enkele goedkoop ogende, plastic bedieningsknoppen.

- Risico beschadiging velgen.

- Voor weinigen betaalbaar.

Eindcijfer

8,4

Conclusie

De S-klasse is niet voor niets al decennialang een klasse apart. Door de bewezen betrouwbaarheid, het comfort en de wetenschap dat je de nieuwste technieken aan boord hebt, is dit een zekerheid voor iedereen die deze auto kan betalen.

Extra testnotities

Camera-gestuurde, hydropneumatische demping is een optie, waardoor het nemen van een verkeersdrempel aanvoelt als rijden over een natte cake. De S-klasse is zonder twijfel de comfortabelste in deze (top-)klasse.

Slim: bij een dreigende aanrijding in de flank wordt de zijkant van de carrosserie tot acht centimeter omhoog gepompt. De impact wordt dan afgeleid van de deuren naar de vloerplaat, die meer kan verdragen. Dit is een van de veiligste auto’s ter wereld. Zo niet de veiligste.

De S-klasse auto heeft zelfs Energizing-programma’s die op basis van de bepaalde geluiden, vibraties (stoelmassage) en geuren (er is een automatische verstuiver voor lekkere luchtjes aan boord) een wellness-achtige ervaring bieden.

Fijn is het head-up display, dat zo staat afgesteld dat je ogen nooit hoeven te focussen.

De nieuwe Mercedes-Benz S-klasse is te koop vanaf €130.682. Dan krijg je de S350d diesel met alleen achterwielaandrijving. De geteste auto is de S500 4Matic Lang, met benzinemotor en vierwielaandrijving. Deze verlengde carrosserievariant wordt door bijna 90 procent van de kopers gekozen.

De basisprijs van de geteste auto bedraagt €151.902. Aanwezige opties waren in dit geval onder meer achterasbesturing, elektrisch verstelbare achterstoelen, MBUX-infotainment achter en AMG Line- en Premium Plus-pakketten. De totaalprijs van de geteste auto is €187.697.

Het interieur is voorzien van zo’n 250 leds, die niet alleen voor sfeerverlichting zorgen, maar ook samenwerken met de veiligheidssystemen. Zo gaan ze bijvoorbeeld rood knipperen wanneer de dodehoekwaarschuwing gevaar detecteert.

Eveneens indrukwekkend is het zeer grote head-up display met augmented reality-projectie. Bij het navigeren worden bijvoorbeeld geprojecteerde afslagpijlen virtueel en heel precies op de rijbaan geprojecteerd.

Het dashboard is nagenoeg knoppenvrij en dat is wennen. De bediening blijkt minder intuïtief dan bij de vorige generaties. Het zorgt wel voor een mooi opgeruimd interieur.

Meer dan vijftig elektronische componenten in de nieuwe S-klasse kunnen worden geüpdatet met nieuwe over-the-air software. Deze technologie bespaart tijd, omdat de klant hiervoor geen werkplaats hoeft te bezoeken. Bovendien blijft de auto gedurende de gehele levenscyclus up-to-date en is hij continu voorbereid op nieuwe functies.

De S-klasse zal naar verwachting vanaf de tweede helft van volgend jaar geautomatiseerd kunnen rijden in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld op snelwegen en in files.

De voorstoelen zijn voorzien van 19 motoren. Acht voor de verstelling, vier voor de massage en vijf voor de ventilatie, één voor de lendensteun en één om de monitor aan de achterzijde te bewegen. Er zijn 10 verschillende massageprogramma’s beschikbaar.

Alle stoelen zijn voorzien van extra zachte kussentjes, die zo lekker aanvoelen dat er een abrupt gevaar ontstaat voor in slaap vallen achter het stuur.

De bagageruimte is in vergelijking met het vorige model met 20 liter toegenomen tot 550 liter.

Stroomlijn: met een cW-waarde van 0,22 is de S-klasse een van de meest aerodynamische auto’s ter wereld ondanks zijn enorme afmetingen.

Onze testauto was niet voorzien van de camera-gestuurde hydropneumatische demping, maar die optie is wel aan te raden, aangezien deze het comfort in binnensteden met al zijn verkeersdrempels aanzienlijk verhoogt.

Het MBUX-systeem kan ook communiceren met de woning van de eigenaar. Bijvoorbeeld om de verlichting in de woonkamer aan of uit te doen, of de verwarming te regelen.

De nieuwe S-klasse is op termijn leverbaar met allerlei diesel- en benzinemotoren en er komt ook een plug-inhybride. Een volledig elektrische versie is ook al in de maak, maar dat wordt een zelfstandig model: de EQS.

De door ons gereden S500 is voorzien van een zogeheten mild hybrid-motor. Dat is niet langer een V8, maar een zescilinder lijnmotor. Dit blok draait zeer vloeiend: geen trillingen en nauwelijks te horen. De negentraps automaat sluit naadloos aan op deze motor.

De 3,0 liter zescilinder turbo-benzinemotor is 435 pk (320 kW) sterk en heeft een koppel van 520 Nm. Dat leidt tot een acceleratie van 0-100 km/u in 4,9 seconden. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Het testverbruik bedroeg 1 op 9,6.

De nieuwe S-klasse begeeft zich qua comfort en materiaalgebruik in de categorie auto’s waar Bentley en Rolls-Royce de dienst uitmaken. Op technologisch gebied is de voorsprong van Mercedes-Benz echter lastig in te halen door de concurrentie.

