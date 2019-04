Test Opel Ampera-e: elektrisch rijden met haken en ogen

De elektrische Opel Ampera-e moeten we alleen al vanwege zijn reikwijdte van 380 kilometer (WLTP-norm) serieus nemen. Maar er zitten wel wat haken en ogen aan.

Opel Ampera-e (204 pk), vanaf €46.699

Geïntroduceerd net voordat Opel door General Motors aan PSA werd verkocht, viel de Ampera-e tussen wal en schip. Hij leek bij zijn debuut in 2017 nog een revolutie, vooral dankzij de flinke actieradius. Net als zijn voorganger, die nog gewoon Ampera heette, werd hij ontwikkeld in de VS. En Amerikaanse moeder GM gunde hem een heel nieuw platform voor de elektrische aandrijving. Al even bijzonder zijn de grote, mooie schermen in deze Opel: bijna net zo groot als bij Tesla en met een super-resolutie.

Maar bijvoorbeeld het weglaten van een navigatiesysteem is een onvergeeflijke fout. Wie wil navigeren, is aangewezen op een met een kabeltje gekoppelde iPhone. Die moet je dan maar net hebben.

Pijnlijk

Een pijnlijke mededeling in de prijslijst legt een andere misser bloot: ‘Alle diensten van OnStar, inclusief de Wifi hotspot, zullen na 31 december 2020 niet meer beschikbaar zijn. Ook de noodoproep-diensten zijn niet meer beschikbaar.’ Oftewel: na dit jaar gaat de Ampera-e offline. Opel zegt aan een oplossing te werken, maar duidelijk is dat de laatste levenslijnen met GM worden doorgesneden en daar is deze auto het slachtoffer van.

Jammer, want de Opel is op de achterbank én in de kofferbak ruimer dan de Hyundai Kona Electric, om maar eens een concurrent te noemen. In het comfort blijkt hij traditioneel Amerikaans goed: de stoelen zitten heerlijk, achterin is de hoge zit prettig en het veercomfort overtreft de verwachtingen. De elektrische aandrijving is stil, maar het rijwindgeluid is zeer aanwezig.

De Ampera-e rijdt snel, licht, gemakkelijk en kan ook snelladen. Bij zijn komst was de Ampera-e nog een trendsetter met 380 kilometer reikwijdte, maar de nieuwere Hyundai Kona Electric haalt 449 km. In de praktijk kom je met deze Opel ruim 300 kilometer ver.

Plus

+ Ruim voor passagiers én bagage

+ Rijdt snel, licht en gemakkelijk

Min

- Geen eigen navigatie

- Gaat op 31 december 2020 offline

Eindcijfer

6,7

Conclusie

De Ampera-e kan met zijn reikwijdte, ruimte en comfort de concurrentie gemakkelijk aan. Dit is een xteigentijdse auto met karakter. Maar de machtswisseling boven het merk Opel maakte hem het kind van de rekening.

Extra testnotities

- De Opel Ampera-e is te koop vanaf €46.699. Daarmee blijft hij net onder de grens van 50 mille en profiteert hij dus van de lage 4 procent bijtelling over de gehele catalogusprijs.

- Deze Opel kan ook met driefase snelladen. Hij laadt daarmee sneller dan sommige concurrenten. Specificaties van het laadsysteem: AC 7,4 kW en DC 50 kW.

- In de VS wordt de Opel Ampera-e verkocht als Chevrolet Bolt.

- Helaas kun je met deze elektrische auto geen aanhanger trekken.

- De afwerking valt hier en daar tegen. Zo is er een slap afdekzeil boven de bagageruimte, in plaats van een stevige hoedenplank. En de bekleding doet ook wat goedkoop aan. Maar de contrasterende kleuren van het dashboard staan deze Opel goed.

- Dat zie je tegenwoordig nog maar zelden bij auto’s: ruitenwissers die naar elkaar toe bewegen.

- De Ampera-e heeft een behoorlijke standaarduitrusting, inclusief stoelverwarming en verwarmbaar stuur, een 8 inch groot centrale beeldscherm, parkeersensoren voor en achter en de mogelijkheid om smartphones draadloos op te laden. Getest is de extra rijk uitgeruste Business Executive en die kost €50.349. Hij heeft leren bekleding, een achteruitrij-assistent, middenarmsteun achter, achteruitrijcamera, verwarmbare achterbank, geavanceerde parkeer-assistent, rijstrook- en dodehoek-bewaking, Bose audiosysteem, verkeersbordherkenning, volgafstand-indicator, 17 inch lichtmetalen wielen en zelf-dichtende (anti-lek) banden.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

