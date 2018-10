Test Peugeot 508: spannend, maar soms onhandig

Peugeot 508 Blue Lease GT-Line BlueHDi (160 pk), vanaf 46.340 euro

Peugeot is zich bewust van deze lastige uitgangspositie en heeft de nieuwe 508 daarom een design gegeven dat meteen de aandacht trekt. De middenklasser is als ogenschijnlijke sportcoupé opvallend sierlijk en origineel vormgegeven. De blikvanger verraadt meteen het nieuwe familie- gezicht van het merk.

Binnenin zien we de i-Cockpit die alle nieuwe Peugeots kenmerkt: je kijkt over het laag geplaatste sportstuur naar de meters van het instrumentarium. Ook is duidelijk zichtbaar hoe Peugeot probeert met de gekozen materialen en de afwerking meer kwaliteit uit te stralen.

Infotainment

Het infotainment dat - minder handig - ook de klimaatregeling bevat, werkt soms te omslachtig. De fysieke knoppen op een rij, voor de belangrijkste functies, zijn in een mat aluminium-look met nauwelijks contrasterende opdruk uitgevoerd, waardoor het met een zonnebril op soms zoeken is welke knop waarvoor dient.

Het sportieve exterieur gaat ten koste van de zitruimte: vooral op de achterbank is de 508 krapper dan de concurrentie. Maar ook voorin ervaar je weinig ruimte, door de schuin liggende voorruit en de dikke raamstijlen. De inhoud van de kofferbak valt met 487 liter alles mee en is goed toegankelijk. Hoewel het uiterlijk anders doet vermoeden, is deze Peugeot namelijk geen sedan maar een hatchback.

Veercomfort

De 160 pk sterke dieselmotor (testverbruik 1 op 14,5) vormt een prettige combinatie met de achttraps automaat. In het onderstel vallen de adequate schokdemping én het goede veercomfort op. Dat leidt tot een koersvaste auto die zich gewillig met snelheid door bochten laat sturen, maar zich tegelijkertijd zeer comfortabel gedraagt.

Plus

+ Originele vormgeving.

+ Prima weggedrag.

+ Fijne diesel en automaat.

Min

- Weinig zitruimte achterin.

- Soms onhandige bediening.

- Onzekere restwaarde diesel.

Cijfer:

7,0

Conclusie

Met de nieuwe 508 laat de leeuw van Peugeot zijn tanden zien. Hij overtuigt met zijn krachtige design, goede aandrijflijn en prima rijkwaliteiten. Maar voor het sportieve uiterlijk betaal je wel de tol als het om de interieurruimte gaat. Ook het bedieningsgemak laat te wensen over.

EXTRA TESTNOTITIES

- Een lage zit met het stuur op schoot: daar moet je van houden. Soms vraag je je wel af of de 508 met al zijn sportiviteit zijn doel als gezins- en zakenauto niet voorbij schiet.

- De nieuwe 508 is 8 cm korter en 6 cm lager dan de vorige generatie.

- De zijramen hebben geen omlijsting, zoals het een sportcoupé betaamt. Maar schijn bedriegt: dit is geen coupé, maar een vijfdeurs hatchback.

- Heel handig: de grote bergvakken tussen de voorstoelen.

- Bijzonder in deze klasse is de optie night vision, een elektrisch hulpje waarmee je in het donker beter ziet wat er op de weg gebeurt.

- De veiligheidsgordels voorin zijn niet in hoogte verstelbaar.

- Het start-stopsysteem laat de motor soms te snel afslaan, bijvoorbeeld als je tijdens een parkeermanoeuvre even halt houdt.

- Alle moderne assistentiesystemen zijn beschikbaar in de 508 en ze werken goed. Qua veiligheid is hij dus dik in orde.

- Onhandig is de bediening van de cruise-control: de knoppen zitten op een stengel aan de stuurkolom die achter het stuur schuil gaat.

- Een stationwagon (SW) op basis van de nieuwe 508 is ook in aantocht. En volgend jaar maakt de 508 plug-in hybride zijn debuut. Die krijgt voorwielaandrijving en geen 4x4, zoals bij vorige hybrides van Peugeot het geval was.

- De geteste auto is de Peugeot 508 Blue Lease GT-line met 160 pk dieselmotor, waarvan de prijslijst bij €46.340 begint. Hij heeft standaard de achttraps automaat, navigatie, smartphone-koppeling (Android, Apple, Mirrorlink), adaptive cruise control met rijstrookbewaking, parkeersensoren voor en achteruitrij-camera, radiografische contactsleutel, volledige LED-verlichting, privacy-glas, anti-diefstal alarm, stoelen met AGR-kwalificatie (door fysiotherapeuten erkend certificaat, digitale DAB+ radio, extra sportieve aankleding van het exterieur (zwarte en chromen accenten), kaderloze binnenspiegel, zwarte hemelbekleding, aluminium pedalen en voetsteun voor de bestuurder en RVS instaplijsten op de dorpels van de voorportieren.

- De geteste auto bevat daarnaast de volgende opties: leren bekleding (€2.650), Pack City 3 (camera’s voor en achter, parkeersensoren in de flanken, autonoom in- en uitparkeren: €1.100), 19 inch velgen plus reservewiel (€970), Focal premium audiosysteem (€700), hands-free achterklepbediening (€450) en een adaptief onderstel (€1.300). Dit alles brengt de totaalprijs van de geteste auto op €53.510.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

