Test Peugeot 508 SW: verblind door de schoonheid

AutotestDe Peugeot 508 hatchback is met zijn sierlijke design een ware blikvanger, maar interieurruimte is niet zijn sterkste punt. Brengt de stationwagon daar verandering in?

Peugeot 508 SW PureTech (180 pk/133 kW), vanaf €43.040

De jongste generatie van de Peugeot 508 is met zijn originele en spannende vormgeving een van de opvallendste nieuwkomers van de afgelopen jaren. Hij is niet alleen als hatchback leverbaar maar ook als stationwagon, die SW heet.

In het interieur valt de i-Cockpit op die alle huidige Peugeots kenmerkt: je kijkt over het laag geplaatste sportstuur naar de meters van het instrumentarium. Verder valt op hoe dit merk zijn best doet om met een zorgvuldige selectie van materialen en afwerking de nodige kwaliteit neer te zetten. Mooi, maar minder handig is het dat sommige knoppen in mat aluminium stijl zijn afgewerkt. Daardoor kun je de letters en symbolen daarop soms moeilijk aflezen. Ook onhandig: de knoppen van de cruise-control op een stengel aan de stuurkolom, die achter het stuur schuil gaat.

Achterin valt deze Peugeot als gezinsauto voor de mand. Weliswaar biedt de SW meer hoofdruimte dan de hatchback, maar de beenruimte is nog altijd krapper dan bij de meeste concurrenten. Om hoofdruimte te winnen is de bankzitting laag geplaatst, waardoor de bovenbenen weinig worden ondersteund.

De bagageruimte biedt 530 liter inhoud in plaats van 487 liter in de hatchback: prima, maar er zijn stationwagons van dit formaat die meer bieden. De oorzaak? De huidige generatie van de SW is bijna 6 cm lager en 2 cm korter dan de vorige. Een deel van de inhoud is dus opgeofferd aan het design.

De sterke én soepele 1,6 liter viercilinder benzinemotor (testverbruik 1 op 12) verricht goed werk. De achttraps automaat, die standaard is in deze versie, past er prima bij. Verder is de 508 nog steeds een van de fijnst rijdende auto’s in deze klasse. Prettig veercomfort wordt gecombineerd met adequate schokdemping. – Niek Schenk

PLUS

+ Bijzonder design.

+ Prima weggedrag.

+ Fijne stoelen.

+ Goed veercomfort.

+ Prima aandrijflijn.

MIN

- Soms onhandig.

- Beperkt zitcomfort achterin.

- Concurrentie biedt meer bagageruimte.

EINDCIJFER

6,8

CONCLUSIE

Van een stationwagon verwacht je vooral bedieningsgemak en ruimte. Wat dat betreft valt deze Peugeot tegen. Maar hij onderscheidt zich in positieve zin met karaktervol design, comfort en goede rijeigenschappen.

EXTRA TESTNOTITIES

In de het segment van de zakelijke middenklassers zijn de kopers verzot op stationwagons. Zolang die kopers inmiddels al niet gezwicht zijn voor een SUV, natuurlijk.

Met plezier duikt deze auto op snelheid een bocht in en hij laat zich met zijn stabiele weggedrag niet gauw van de wijs brengen.

Met hendels kan je de bank op afstand omklappen. Jammer alleen dat dit vervolgens tot een hoogteverschil in de laadvloer leidt.

Peugeot probeert zoveel mogelijk functies in het 10 inch grote beeldscherm onder te brengen. Voor de klimaatregeling blijkt dat een brug te ver. Je mist knoppen om snel iets in te kunnen stellen.

De veiligheidsgordels voorin zijn niet in hoogte verstelbaar.

Niet alleen achterin, ook voorin is de ruimtebeleving beperkt, door de schuin liggende voorruit en de dikke raamstijlen. Wel valt de goede kwaliteit van de stoelen op.

Da’s handig: grote bergvakken tussen de voorstoelen.

De Peugeot 508 SW staat met de geteste motorversie in de prijslijst vanaf € 43.040. Dan heeft hij het Blue Lease Active uitrustingsniveau. Getest is de extra rijk uitgeruste Blue Lease GT-line en die kost € 47.340. De GT-line is bijzonder luxueus aangekleed met veel designaccenten en halfleren bekleding. Alle gangbare veiligheidssystemen en rij-assistenten zijn aanwezig, inclusief volledige led-koplampen, en ook een 10 inch centraal beeldscherm met internetverbinding voor drie jaar, TomTom navigatie, MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto, DAB Plus digitale radio en een draadloos oplaadstation voor smartphones.

