Test Peugeot Rifter: moeizame metamorfose

Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi (130 pk), vanaf €39.970

Eind vorige eeuw waren tot personenauto’s omgebouwde bestelwagens ineens een hype. De Renault Kangoo, Citroën Berlingo, Peugeot Partner bleken niet aan te slepen. Maar onder meer de SUV-rage én de op CO2 gebaseerde belasting heeft deze auto’s de das omgedaan. Hun hoge carrosserie leidde tot veel luchtweerstand, dus hoger verbruik, en hierdoor meer BPM-belasting en een hogere prijs. Peugeot probeert het succes van destijds nu weer op te pakken met de Rifter, die is gebaseerd op de nieuwste generatie van de bestelwagen Partner.

Je zit lekker in de Rifter: hoog en nogal rechtop. Tussen de stoelen zijn de grote bergvakken erg handig en op de tweede zitrij zijn er klaptafeltjes. Ook praktisch: het bergvak over de volle breedte, tegen het plafond. De Rifter is in korte of lange versie verkrijgbaar, de laatste variant zelfs als zevenzitter. Het interieur doet erg ruim aan, vooral door het hoge dak. De beenruimte achterin is voldoende. De bagageruimte biedt minimaal 597 liter in de korte versie en 850 in de lange en dat is veel. Als je achterin een van de stoelleuningen omklapt, gaat de zitting meteen mee.

De grote achterklep, van het type bestelwagen, maakt de laadruimte ideaal toegankelijk, maar blijkt ook erg zwaar om te tillen. Je stoot bovendien gauw je hoofd als hij open staat en voor het openzwaaien heb je veel (parkeer-) ruimte achter de auto nodig. Daarentegen zijn de schuifdeuren, die royaal toegang bieden tot de tweede zitrij, juist handig op krappe parkeerplaatsen.

Bij het rijden verspeelt de Rifter veel krediet. De handbak schakelt stug en soms onduidelijk. Op de weg neigt deze Peugeot gauw tot wiebelen en hij blijkt minder koersvast dan gehoopt. Bovendien blijkt de Rifter nogal gevoelig voor rijwindgeruis. Is er dan echt niets goed aan het weggedrag? Jawel: het veercomfort is voor dit type auto van prima kwaliteit.

PLUS

+ Hoge interieurruimte

+ Grote bagageruimte

+ Handige schuifdeuren

+ Goed veercomfort

MIN

- Onhandige achterklep

- Veel rijwindgeruis

- Niet zo koersvast

- Onprettige handbak

EINDCIJFER

5,8

CONCLUSIE

Wie veel ruimte en goed veercomfort zoekt, is bij de Rifter aan het juiste adres. Hij ziet er ook verrassend uit en het interieur is optimaal toegankelijk. Maar verder moet je voor het eigenwijze karakter van deze Peugeot toch wel erg veel offers brengen.

EXTRA TESTNOTITIES

De Partner, de bestelwagen van Peugeot, was de afgelopen jaren ook al in een extra luxueuze personenversie verkrijgbaar, maar heette toen Tepee.

De Rifter is grotendeels precies dezelfde auto als de Citroën Berlingo en Opel Combo: familieleden van PSA.

Het dichttrekken van de schuifdeur vereist wel wat kracht.

Beide voorstoelen hebben armleuningen in de geteste versie.

Achterin kan je kiezen voor drie stoelen of een bank.

In het interieur is hier en daar een net iets te hard en daardoor goedkoop aandoend soort plastic gebruikt.

Een van de opties de apart te openen achterruit in de laadklep: handig.

Als je enig ongemak voor lief neemt, is dit een ideale vakantieauto voor het hele gezin.

Ook deze Peugeot ontkomt niet aan de i-Cockpit, met het compacte, relatief laag geplaatste stuur.

Je smartphone op het infotainment aansluiten, of deze draadloos opladen via inductie: de Rifter is met zijn technologie helemaal bij de tijd.

De geteste Rifter heeft de BlueHDI dieselmotor met 130 pk (testverbruik 1 op 15,9). Die is echter alleen in de lange versie verkrijgbaar, voor €39.970 met uitrustingsniveau Allure. De test is uitgevoerd met dezelfde motor in een korte – overigens wel in Frankrijk leverbare - versie, omdat de lange versie op dat moment nog niet beschikbaar was. Verder heeft de geteste versie het GT-Line uitrustingsniveau.

De dieselmotor in de geteste auto is een viercilinder en presteert naar behoren. Hij biedt veel trekkracht bij lage toeren en is niet te rumoerig.

De Rifter is vanaf de basis al heel goed uitgerust, met standaard onder meer een systeem om hulp in te roepen bij pech of een ongeval, rijstrookbewaking, verkeersbordherkenning en een automatisch noodremsysteem. De GT-Line voegt daar allerlei verwennerij aan toe, zoals elektrische parkeerrem, parkeersensoren achter, een 8 inch touchscreen, automatisch dimmende binnenspiegel, automatische klimaatregeling en met aparte bediening voor de tweede zitrij. Maar zoals gezegd, dat uitrustingsniveau is niet verkrijgbaar in combinatie met de geteste dieselmotor.

