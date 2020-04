Test Porsche Taycan 4S: elektrisch en toch een echte Porsche

Porsche Taycan 4S (530 pk/390 kW), vanaf €109.900

De nieuwe instapversie van de elektrische Porsche Taycan, de 4S, is bijna 50.000 euro goedkoper dan de Taycan Turbo. Dat dankt hij aan zijn minder krachtige motor, die 150 pk heeft ingeleverd, en ook aan het kleinere batterijenpakket, dat je 407 in plaats van 450 kilometer ver brengt.

Eenmaal onderweg valt meteen op dat je de extra paardenkrachten van de Turbo nauwelijks mist. Het vermogen van de 4S is al bijna meer dan je lichaam aan kan. In stand Sport+ zoemt de auto als een ruimteschip dat opstijgt en word je weggeschoten. Al is rustig rijden in de comfortstand net zo leuk. Het extra gewicht van de accu’s merk je nauwelijks. Wel blijf je de aandrijflijn nadrukkelijk horen.

De interieurruimte blijkt voorin wat minder breed dan gehoopt. Ook in- en uitstappen is door de kleine deur niet zo gemakkelijk. Achterin is plek voor grotere kinderen en kleinere volwassenen. Maar verder is deze sportauto verrassend praktisch met zijn flinke bagageruimte. Inparkeren is soms wel lastig, doordat de auto breder en langer is dan-ie lijkt. Ook zit het lage dak soms in de weg als je naar verkeerslichten boven de weg kijkt.

De Taycan heeft een mooi, breed, digitaal instrumentarium. Het is super contrastrijk en overzichtelijk. Het zwarte touchscreen in het midden blijkt helaas erg gevoelig voor vette vingers. De audio-installatie is fenomenaal en klinkt ook bij maximaal volume nog kristalhelder. Je merkt aan alles dat deze auto degelijk is gebouwd. Maar de elektronica vertoont soms storingen. Zo werkte de verkeersbordherkenning in de geteste auto niet goed en het bleek in de regen onmogelijk om het klepje van de laadstekker van buitenaf te openen.

Plus

+ Rijdt bliksemsnel.

+ Uitstekende wegligging.

+ Extreem snelle laadtijden.

+ Relatief goedkoop.

Min

- Beperkte zitruimte achterin.

- Storingen in de elektronica.

- Niet zo makkelijk te parkeren.

Eindcijfer

8,6

Conclusie

De goedkopere versie van de Taycan is onverwacht praktisch, heeft een geweldige wegligging en is nog steeds absurd snel. Met deze prijs zal Porsche ongetwijfeld de rijders van een Tesla Model S kunnen verleiden.

Extra testnotities

De Taycan 4S is voor zakelijke rijders dankzij zijn startprijs van 109.900 euro extra aantrekkelijk in vergelijking met de aanzienlijk duurdere Taycan Turbo. Zij hoeven over de eerste 45.000 euro ‘slechts’ 8 procent bijtelling te betalen. Over de resterende 64.900 euro moet 22 procent bijtelling worden betaald. Bij de duurdere Taycan moet over een veel groter deel 22 procent bijtelling worden betaald.

Helaas is die 109.900 euro een bijna onrealistisch bedrag. Wanneer je een paar handige extra’s aankruist in de optielijst van de Taycan, schiet de prijs al met tienduizenden euro’s omhoog. Typisch Porsche.

De Porsche Taycan 4S levert in qua vermogen en actieradius, maar maakt dat weer goed met zijn ultrasnelle laadtijden. Porsche levert het goedkopere model standaard met de ‘Performance Battery’ die een capaciteit van 79,2 kWh heeft. Optioneel kan de 4S ook uitgerust worden met de ‘Performance Battery Plus’. Wie deze optie aanvinkt, krijgt een vermogen van 571 pk. De prestaties veranderen verder niet, maar de accu is nu 93,4 kWh groot en daarmee net zo groot als in de Turbo en Turbo S. Hierdoor stijgt de actieradius van 407 naar 463 kilometer. Bovendien laadt deze Plus-variant sneller: maximaal 270 kW in plaats van 225 kW.

De Taycan heeft twee versnellingen, dat is bijzonder voor een elektrische auto, maar komt het gevoel van sportiviteit wel ten goede.

Wanneer de auto compleet vol is, geeft-ie een actieradius aan van 354 kilometer. Dat klopt aardig in de praktijk. Op de snelweg is de Taycan zuiniger en wie helemaal niets wil verspillen, drukt op de ‘Range’-knop.

Atypisch voor een Porsche: de automaatbediening zit op het dashboard rechts van het stuur, in de vorm van een klein hendeltje.

Pas op met de contactsleutel. Wanneer je er per ongeluk op drukt, of op gaat zitten, openen de ramen zich tot halverwege. Niet handig als je dit niet door hebt en het regent.

Het synthetisch motorgeluid in deze elektrische auto kun je aan of uit zetten. In de Sport+ stand is het standaard hoorbaar. Het klinkt grappig en is ook buiten de auto te horen.

Rechts zit de AC/DC-aansluiting (op het voorste spatbord, voor wissel- of gelijkstroom dus). Links zit het stopcontact voor de tragere (thuis)laders. Het klepje voor die laadopening schuift omhoog door met je vinger onderlangs de dikke sierstrip naast de laadklep te vegen.

Het opladen van de auto gaat snel, simpel en intuïtief. Een auto met nog een derde van de lading zit ook met trage laders binnen een paar uur weer op 98 procent.

De Taycan heeft een voorbeeldige wegligging in bochten, de besturing is lichter dan in een Porsche 911.

Veel elektrische auto’s remmen op een onnatuurlijke wijze, doordat het vertragen in eerste instantie gebeurt door middel van regeneratie door dynamo’s. In de Taycan voelt dit echter bijna compleet natuurlijk aan. Ook remt de auto niet extra hard af wanneer je het gaspedaal loslaat.

De Taycan 4S doet qua prestaties nauwelijks onder voor de Taycan Turbo: een sprint van 0-100 km/u duurt 4 seconden en de topsnelheid ligt op 250 km/u. (Turbo: 3,2 seconden, 687 pk; Turbo S: 2,8 seconden, 761 pk; beide halen een top van 260 km/u.)

De Taycan 4S ziet er iets anders uit dan de Taycan Turbo en Turbo S. De 4S heeft bijvoorbeeld 19 inch Taycan S Aero-velgen met daarachter rode remklauwen. Opvallender zijn de veranderingen aan de bumpers. Achter vinden we een andere diffuser en voor een andere spoiler. De zijkanten hebben andere skirts.

