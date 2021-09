Test Renault Arkana: hybride SUV-coupé voor een groter publiek

Renault Arkana Hybrid (143 pk/105 kW), vanaf € 32.390

De Arkana is een forse auto om te zien. Hij is dan ook 34 centimeter langer dan de Captur en 12 centimeter langer dan de Kadjar. De aflopende coupé-daklijn staat deze SUV goed. Door de achterbank iets te verlagen, is er voldoende hoofdruimte overgebleven. Maar de beenruimte valt daar toch wat tegen, gezien het formaat van deze auto. In tegenstelling tot de bagageruimte, die met 492 liter wél verrassend groot is.

Het interieur doet denken aan de Captur en oogt eigentijds met een groot, verticaal gepositioneerd beeldscherm, een digitaal instrumentarium en een origineel vormgegeven hendel van de automaat. Maar niet van deze tijd is de grote stengel achter het stuur waarmee je de audio bedient: het ding is vaak niet eens te zien. Het comfort kan beter: de sportstoelen in de geteste auto zitten wat hard en de bovenbenen zouden meer ondersteund mogen worden.

De auto rijdt en stuurt goed, maar hij veert iets steviger dan verwacht. Voor een deel zullen daar de sportieve banden onder de geteste auto debet aan zijn.

De Arkana wordt in Nederland uitsluitend als zelfopladende hybride geleverd. De 1,6 liter benzinemotor is dus gecombineerd met een elektromotor en klein accupakket en daar zit geen stekker aan. Zo’n stekkerloze hybride was de afgelopen jaren vooral populair bij Toyota. Nadeel: volledig elektrisch kom je niet ver.

Het voordeel zit hem in de lage kosten van zo’n aandrijflijn. Bovendien scheelt het kleine accupakket in het gewicht. Dit alles leidt tot een bescheiden brandstofverbruik (testverbruik 1 op 18,9) en lage CO2-uitstoot (op papier 11 g/km), wat tot minder bpm-belasting leidt. Waardoor Renault de Arkana voor nog geen 33.000 euro in de showroom kan zetten.

Plus

+ Redelijk geprijsd voor een SUV-coupé.

+ Zuinige hybride-aandrijving.

+ Grote bagageruimte.

Min

- Beperkte beenruimte achterin.

- Ouderwetse bediening audio.

- Nauwelijks elektrisch rijbereik.

Eindcijfer

8,2

Conclusie

Met zijn vlotte, originele vormgeving én redelijke prijs is de Arkana een aanwinst in de klasse van de compacte SUV’s. Zijn bagageruimte maakt hem tot ideale gezinsauto. Aan het comfort kan nog wel iets verbeterd worden.

Extra testnotities

De Arkana is te koop vanaf € 32.390. Getest is de Arkana met het sportieve R.S. Line-uitrustingsniveau, waarmee zijn prijs op € 37.290 komt.

Volledig elektrisch kom je amper een kilometer ver. Teleurstellend, maar heel gebruikelijk bij stekkerloze hybrides van de huidige generatie.

Onhandig: je kunt niet vanuit de bagageruimte (op afstand) de achterbank omklappen. Veel auto’s hebben daar tegenwoordig hendels of drukknoppen voor.

Ook niet handig: de positie van de middenarmsteun tussen de voorstoelen. Die armleuning zit zo ver naar achteren dat je er onmogelijk je arm op kunt leggen. Sterker nog, het ding zit eigenlijk alleen maar in de weg.

De geteste auto heeft met zijn R.S.-uitrusting sportieve looks. Het sportieve zwart contrasteert mooi met de gedurfde, oranje metallic lak. Minder charmant is de poging om het dashboard en de binnenkant van de portieren van harde, glanzende, plastic panelen te voorzien. Dit moeten koolstofvezel uitstralen (maar dat is het natuurlijk niet) en doen afbreuk aan de kwaliteitsbeleving.

Met zo’n plat gepositioneerde achterruit vindt Renault een ruitenwisser achterop blijkbaar overbodig. Maar in de praktijk is het toch heel vervelend als die ruit vol druppels zit en je daar niets tegen kunt doen.

Het infotainment ziet er mooi uit en werkt vlot. Het heeft de kaarten en verkeersinformatie van TomTom. Alleen zou de bediening makkelijker kunnen. Snel even naar de radio, navigatie of telefoon overschakelen: dat gaat nog te omslachtig.

Deze Arkana heeft dezelfde aandrijflijn als de Clio E-Tech Hybrid. De automaat werkt soepel.

De Renault Arkana heeft al een lange weg afgelegd. Dit model bestaat al sinds 2018, maar bleef aanvankelijk voorbehouden aan de Russische markt. Daar was hij gebaseerd op de Dacia Duster. De nieuwe Arkana, sinds kort in Nederland te koop, is echter gebaseerd op de Renault Captur en wordt in samenwerking met het Zuid-Koreaanse Samsung gemaakt, dat op de thuismarkt een eigen versie verkoopt.

