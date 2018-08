Test Renault Mégane Estate: stationwagon voor het hele gezin

AutotestDe Mégane kreeg onlangs nieuwe benzinemotoren die in samenwerking met Mercedes zijn ontwikkeld. Daarmee is deze Renault ook met zijn aandrijving weer helemaal bij de tijd.

In Nederland beleefde de Renault Mégane Estate zijn hoogtijdagen toen hij nog kon profiteren van lage bijtelling voor zakelijke rijders. Tegenwoordig moet hij zich op eigen kracht wapenen tegen concurrenten als de VW Golf, Ford Focus en Opel Astra. Hij slaagt daar aardig in, want comfort en moderne techniek zijn nog altijd belangrijke pluspunten. Het zitcomfort behoort zelfs tot de top in deze klasse. Op de achterbank is er voldoende beenruimte, al zitten langere mensen daar gauw met hun hoofd tegen het plafond.

De bagageruimte (521 liter) is minder groot dan bij sommige concurrenten, maar wel zeer gebruiksvriendelijk. Zo rolt de afdekhoes zich automatisch op zodra je op het uiteinde daarvan drukt. En aan weerszijden van de bagageruimte zitten hendels waarmee je de bank omklapt en een extra grote, vlakke laadvloer ontstaat.

Infotainment

Het eigentijdse infotainment heeft een groot scherm (verticaal geplaatst, zoals bij Volvo), digitale radio, internet en de mogelijkheid om een smartphone (Android of Apple) te koppelen. Ook de veiligheidssystemen voldoen aan de eisen van deze tijd en zijn omvangrijk. Alleen is het merkwaardig dat in zo'n rijk uitgeruste auto van deze prijs een automatisch noodremsysteem ontbreekt. Daarvoor moet je het Pack Cruising (€695) aanschaffen, dat tevens bestaat uit adaptive cruise control en waarschuwing voor te korte afstand op de voorganger.

Verbruik

De nieuwe 1,3 liter grote, viercilinder turbo-motor (testverbruik 1 op 16,4) blijkt heerlijk soepel en reageert gewillig op het gaspedaal. Hij wordt standaard geleverd in combinatie met de royale Bose-uitrusting. Het resultaat is een vrijwel complete auto voor een aantrekkelijke prijs. In het weggedrag valt op dat Renault nadrukkelijk heeft gezocht naar comfort. De Mégane is - ook met zijn besturing - geen uitdagende auto voor de bestuurder, maar dat is ook niet zijn missie. Hij is bedoeld voor het hele gezin en wat dat betreft een prima keus.

PLUS

Voortreffelijk zitcomfort.

Modern infotainment.

Fijne, krachtige benzinemotor.

MIN

Minder bagageruimte dan bij de concurrentie.

Automatisch remsysteem niet standaard.

EINDCIJFER 7,2

CONCLUSIE

De Renault Mégane Estate is niet de ruimste stationwagon in zijn klasse, maar wel een van de comfortabelste. Bovendien onderscheidt hij zich met moderne techniek en een gebruiksvriendelijk interieur.

EXTRA TESTNOTITIES

- De bagageruimte is met 521 liter inhoud kleiner dan die van de VW Golf Variant (605 liter), Skoda Octavia Combi (610 liter) of Peugeot 308 SW (610 liter).

- Typisch Renault is het Multi-Sense systeem. Dit stemt verscheidene systemen op elkaar af om een bepaalde sfeer (sportief, ontspannen, comfortabel) in de auto te creëren. Aangepast worden dan de besturing, de motor, de vormgeving van het instrumentenpaneel, het motorgeluid, de ambianceverlichting en de massagefunctie van de bestuurdersstoel.

- Ook typisch Renault: de sleutelkaart voor radiografische bediening van de portiervergrendeling en het startsysteem.

- Een beetje ouderwets en goedkoop voor een auto van deze prijs is de sprietantenne op het dak.

- Heel handig is de combinatie van tankdop en -klep.

- Een achteruitrij-radar, heel gebruikelijk in de nieuwste auto's, is niet leverbaar.

- Het infotainment zou soms wel iets sneller en overzichtelijker mogen werken.

- Standaard zijn drie jaar kaartupdates en TomTom real-time verkeersinformatie.

- De Mégane Estate is te koop vanaf €23.190. Met de door ons geteste TCE 160 motor beginnen de prijzen bij €29.990. Dan heb je wel meteen de rijk uitgeruste Bose-versie te pakken en dat is tevens de uitvoering die door ons is getest. Hij heeft standaard o.a. een elektrische parkeerrem, grootlicht-assistent, automatisch dimmende binnenspiegel, rijstrookbewaking, verkeersbordherkenning, 17 inch lichtmetalen wielen, een achterbank die zich (in twee delen) met makkelijk bereikbare hendels laat omklappen, middenarmsteun achter, parkeersensoren achter en twee verlichte make-up spiegels.

- De geteste auto is verrijkt met opties als kunstleren bekleding en zacht aanvoelende dashboardbekleding (€895), het Easy Life Pack (parkeersensoren rondom, achteruitrijcamera, automatisch inparkeersysteem, dode hoekbewaking, €395, ) R-Link 2 infotainment met 8,7 inch scherm, internet, digitale radio en Bose luidsprekers (€295), Pack Vision Comfort (led-koplampen en head-up display, €895), elektrisch glazen schuif/kanteldak (€695), stoelverwarming voor (€295) en een ruimtebesparend thuiskomer-reservewiel (195). Dit alles brengt de totaalprijs van de geteste Mégane Estate op €33.655.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

