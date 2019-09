Test Seat Tarraco: stoere SUV met MPV-trekjes

AutotestRuimte, comfort en handige oplossingen: al het goede van de MPV’s van eind vorige eeuw zijn terug te vinden in de Seat Tarraco. Toch is dit een SUV.

Seat Tarraco Xcellence 2.0 TSI (190 pk/140kW) 4Drive DSG, vanaf €51.750

De Chrysler Voyager, Renault Espace en tal van andere MPV’s waren eind vorige eeuw trendsetters als handige, comfortabele reisauto’s. Maar nu domineren SUV’s de markt. Toch zijn veel trekjes van die goede, oude MPV terug te vinden in een nieuwkomer als de Seat Tarraco. Bijvoorbeeld klaptafeltjes voor de achterpassagiers, uittrekbare bekerhouders, een verschuifbare tweede zitrij en een door de airco gekoeld dashboardkastje.

De Tarraco is het grootste model dat Seat momenteel maakt. En zijn prijzen maken duidelijk dat Seat niet meer het discountmerk van vroeger is. Minimaal €37.750 betaal je ervoor, maar dan krijg je ook een auto die desnoods aan zeven personen plaats biedt en de geavanceerde technologie heeft uit de magazijnen van de Volkswagen Groep.

Het infotainment is helemaal bij de tijd en bevat een mooi, groot beeldscherm. De zitplaatsen op de tweede rij zijn lekkerruim, alleen de derde rij laat te wensen over. Minder handig is ook de tunnel in de vloer die de voetenruimte achterin beperkt. Bij gebruik van de derde rij wordt de bagageruimte uiteraard kleiner.

De Tarraco maakt in alle opzichten duidelijk dat hij een stoere SUV wil zijn. Hij doet in geen enkel opzicht denken aan een veredeld busje, zoals de MPV’s van vroeger. De soepele benzinemotor past goed bij het ontspannen karakter van deze Seat en hetzelfde geldt voor de vloeiend schakelende automaat. Jammer alleen dat de motor een flinke slok benzine vraagt(testverbruik 1 op 10). Een aangename verrassing is het stabiele weggedrag van de Tarraco. Dat is knap voor zo’n grote, hoge auto. Maar hij stuurt ook fijn en dat maakt hem in combinatie met de comfortabele vering én ruimte tot ideale reisauto.

PLUS

Heerlijk ruim.

Comfortabel.

Stabiel weggedrag.

Zevenzitter.

Verschuifbare bank.

Fijne aandrijflijn.

MIN

Pittig geprijsd.

Krappe derde zitrij.

Niet bepaald zuinig.

Geen vlakke voetenruimte achterin.

Eindcijfer

8,7

Conclusie

De Tarraco is een heerlijk ruime, comfortabele gezinsauto met moderne techniek en goede rijkwaliteiten. Hij maakt als geen andere Seat duidelijk hoe volwassen dit Spaanse merk geworden is onder de leiding van Volkswagen.

EXTRA TESTNOTITIES

Seat had de afgelopen jaren een grote MPV in het programma: de Alhambra. Maar die wordt met de komst van de Tarraco niet meer geleverd.

Op deze Seat krijg je vier jaar fabrieksgarantie. Maar na twee jaar geldt een kilometerbeperking van 100.000.

De Tarraco is 5 centimeter langer dan de Kodiaq, de grote SUV van familielid Skoda. Hieraan dankt de Seat zijn net wat grotere bagageruimte.

Opmerkelijk is de rust in het onderstel. Waar andere SUV’s nogal eens neigen tot overmatig wiebelen, blijft het koetswerk van de Tarraco doorgaans recht overeind: keurig.

Tarraco is de oude, Romeinse naam voor de stad Tarragona. Die havenstad aan de oostkust van Spanje speelde een voorname rol in het Romeinse rijk.

Heel handig aan weerszijden van de laadvloer zijn de hendels waarmee je de bank op afstand omklapt.

Vanaf volgend jaar zal er van de Tarraco ook een plug-in hybride in sportieve FR-trim te koop zijn. Die komt met volledig elektrische aandrijving 50 kilometer ver en heeft een gecombineerd motorvermogen van 245 pk/180 kW.

De Tarraco is te koop vanaf €37.750. Dan krijg je de 1.5 TSI Style (110kW/150pk) met handbak. Getest is de Tarraco Xcellence 2.0 TSI 4Drive DSG die vanaf €51.750 in de prijslijst staat. De rijk uitgeruste Xcellence heeft standaard onder meer een automaat, vierwielaandrijving, 19 inch lichtmetalen velgen, infotainment met 8 inch touchscreen en gratis kaartupdates, inparkeerhulp, elektrisch bedienbare achterklep, een achteruitrijcamera, radiografische ontgrendeling en startknop, parkeersensoren voor en achter, adaptive cruisecontrol, alcantara bekleding, privacy-glas, keuzemenu voor het rijkarakter, chromen dakrailing en chromen raamomlijsting.

De geteste auto heeft ook nog flink wat extra’s aan boord: een panoramisch schuif/kanteldak (€1.125), derde zitrij (€925), 20 inch lichtmetalen velgen (€905), multimediasysteem Navi Plus (€815, met onder meer 3D Navigatie, CD/DVD-speler en 10 GB harde schijf om je muziek en foto’s op te slaan), elektrisch wegklapbare trekhaak (€810), Winter Pack (€625, bestaande uit verwarmbare voorstoelen en buitenste zitplaatsen van tweede zitrij plus verwarmbare ruitensproeierkoppen), Technology Pack DSG (€230, bestaande uit verkeersbordherkenning, file-assistent, emergency assist), Technology Pack (€575, bestaat uit grootlicht-assistent, dodehoeksensor, achteruitrijradar, pre-crash assistent en rollover assistent), 360 graden camera’s (€ 560), Beats Audio (€495, bevat 10 luidsprekers), elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen (€475), alarminstallatie (€255), draadloze telefoonlader (€ 205) en digitale radio (€ 205). Dit alles brengt de totaalprijs van de geteste auto op €59.955.

