Test Skoda Karoq: van modepop tot stoere 4x4

Skoda Karoq 2.0 TSI (190 pk/140kW) 7-DSG 4x4, vanaf € 44.090

Door vierwielaandrijving worden auto’s minder zuinig en dat maakt ze in het Nederlandse belastingklimaat ook duurder. Geen wonder dat bijna niemand in de lagere prijsklassen nog een SUV met 4x4 bestelt. Toch kun je bijvoorbeeld de Skoda Karoq nog steeds als 4x4 krijgen. In combinatie met de eveneens leverbare, viercilinder benzinemotor wordt hij dan ineens een serieuze terreinauto, zonder voorbij te gaan aan de luxe en het comfort van de hedendaagse SUV.

Want de Karoq is in de basis ook nog steeds een ruime gezinsauto. Op de achterbank hebben volwassenen voldoende zitplek en de bagageruimte biedt maar liefst 588 liter inhoud. Het eigentijdse infotainment heeft een groot, centraal beeldscherm en werkt snel en duidelijk, al mis je wel een draaiknop om snel het volume te regelen.

Uiteraard verrast Skoda ook hier weer met slimme vondsten die het dagelijks leven van de automobilist vergemakkelijken. Met de Varioflex-achterbank kan je de zitplaatsen omklappen, verschuiven of desnoods helemaal uitnemen. Handig is ook de afdekking van de bagageruimte, die automatisch wegschuift zodra je de achterklep opent.

Terwijl de meeste SUV’s in deze klasse een relatief kleine driecilinder motor hebben, ligt hier een flinke 2,0 liter viercilinder (testverbruik 1 op 11,3) onder de motorkap, gekoppeld aan een automaat en 4x4. De Skoda staat niet zo heel hoog op zijn wielen (hoe meer grondspeling, des te beter de prestaties in ruw terrein) en hij mist een tussenbak met lage gearing voor extra tractie, maar hij staat wel degelijk zijn mannetje buiten het asfalt en onder slechte omstandigheden als hevige regenval, een dikke laag sneeuw of blubber. Verder stuurt de Karoq aangenaam licht en duidelijk, hij biedt genoeg veercomfort én hij beschikt over adequate schokdemping.

PLUS

+ Fijne motor en automaat.

+ Vierwielaandrijving.

+ Ruim.

+ Goede rijkwaliteiten.

MIN

- Veel duurder dan de basisversies.

- Nog niet helemaal een echte terreinauto.

EINDCIJFER

7,8

CONCLUSIE

Sterke motor, vierwielaandrijving, ruimte, luxe en comfort: deze gezinsauto van Skoda schrikt niet terug van slecht (winters) weer of een uitstapje in het terrein. Jammer alleen dat de stoere techniek hem ook flink duurder maakt.

EXTRA TESTNOTITIES

Wie een auto uit de Volkswagen Groep koopt, belandt tegenwoordig vaak in een spelletje: zoek de verschillen. De Skoda Karoq is in grote lijnen precies dezelfde auto als de Seat Ateca en Volkswagen T-Roc.

Typisch Skoda: achter het tankklepje zit een ijskrabber verborgen en de lamp van de bagageruimte is uitneembaar als zaklamp.

Ook handig: met hendels in de bagageruimte kun je de bank op afstand omklappen.

Maximaal 9,2 inch groot is het centrale beeldscherm en dat is best groot voor deze klasse. Het infotainment werkt met MirrorLink, Apple CarPlay en Android Auto.

Bij de auto hoort een app voor Android en iOS. Daarmee zie je op afstand of je auto op slot staat, waar je hebt heeft gereden, hoeveel je hebt verbruikt en wanneer je weer moet tanken.

Ook een trend van deze tijd: vanuit de buitenspiegels wordt in het donker het merklogo op straat geprojecteerd.

De Karoq is met de viercilinder 2.0 TSI (140kW / 190 pk) Greentech motor uitsluitend als extra sportief aangeklede Sportline Business verkrijgbaar. Hij heeft dan standaard een 7-traps DSG automaat en 4x4 en kost vanaf €44.090.

De Sportline heeft sportstoelen voorin met geïntegreerde hoofdsteunen en lendensteunen. De speciale bekleding met wybertjespatroon doet een beetje denken aan de topklasse, zoals de gecapitonneerde stoelbekleding van een Bentley. In de Skoda heeft deze bekleding een ThermoFlux-functie, die volgens de makers beter ademt en veel comfort biedt bij alle temperaturen.

De Sportline Business heeft standaard onder meer een achteruitrijcamera, automatisch dimmende binnenspiegel, bergvak voor draadloos opladen van de smartphone, verwarmbare buitenspiegels, klimaatregeling met twee klimaatzones, DAB digitale radio, rijstijl-menu, vermoeidheidswaarschuwing, led-koplampen, radiografische contactsleutel met startknop en keyless entry, koplampsproeiers, 8 inch centraal beeldscherm, een jaar lang internetverbinding, levenslange kaartupdates, parkeersensoren voor en achter en 18 inch lichtmetalen wielen.

De testauto had ook nog een aantal opties: Comfort Pakket (€990), Functiepakket (€590), Navigatie Pakket Plus (€990), Panorama-dak (€990), een wegklapbare trekhaak (€690) en 19 inch zwarte lichtmetalen wielen (€1190). Dat alles brengt de totaalprijs van de geteste auto op €49.530.

