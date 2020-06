Test Skoda Octavia: ruimtewonder is lastig te bedienen

Skoda Octavia Combi 1.5 TSI (150 pk/110kW), vanaf €33.490

De Octavia is al jaren een hit onder Nederlandse leaserijders. Geen wonder. Echt goedkoop is hij allang niet meer, maar deze Skoda biedt de moderne techniek en degelijke productiekwaliteit van de Volkswagen Groep, gecombineerd met veel ruimte. Dat geldt zeker voor de stationwagon, die veruit het populairst is.

De nieuwe generatie is nauwelijks langer dan de vorige. Maar als stationwagon biedt hij nog eens 30 liter meer bagageruimte dan voorheen. Met zijn 640 liter is dit een waar ruimtewonder. Op de achterbank hebben volwassenen genoeg plek. Jammer alleen dat een enorme tunnel daar de voetenruimte beperkt. Voorin krijgen de bovenbenen te weinig steun van de stoelzittingen en dat voelt minder comfortabel aan.

Het interieur is smaakvol gestileerd: armoedig zijn Skoda’s allang niet meer. Deze Octavia heeft de jongste generatie infotainment van de Volkswagen Groep. Dat ziet er veelbelovend uit, maar blijkt qua bedieningsgemak soms een mislukking. Even de ventilator harder zetten? Vergeet het maar. Alleen de temperatuur is snel te regelen. Het systeem luistert ook naar gesproken commando’s en stelt soms hardop vragen als je helemaal niks wilt. Ook onhandig is de bediening van de cruisecontrol die achter het stuur vrijwel onzichtbaar is.

De 1,5 liter-motor helpt deze auto aan meer dan voldoende trekkracht. Het is een viercilinder, waar andere merken vaak driecilinders monteren, maar het benzineverbruik valt niet tegen: tijdens deze test 1 op 15,2. De automatische cilinderuitschakeling, op momenten dat het kan, helpt daaraan mee. De motor is stil, maar de rijwind is wel nadrukkelijk te horen. Het licht deinende en daardoor wat onstabiele karakter in het weggedrag van de Octavia is bij deze generatie gelukkig verdwenen. Maar uitgesproken comfortabel is hij nog steeds.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Heerlijk ruim.

+ Lekker zuinig.

+ Volwaardige uitrusting.

+ Prima rijkwaliteiten.

Min

- Goedkoop is anders.

- Te onhandig infotainment.

- Zitcomfort kan beter.

Eindcijfer

8,4

Conclusie

De nieuwe Skoda Octavia is niet goedkoop, maar zijn ruimte is onovertroffen en hij rijdt ook goed. Jammer dat het bedieningsgemak van het infotainment tekortschiet.

Extra testnotities

Uitgestrekt over het hele instrumentarium is de navigatiekaart te tonen: mooi.

Handig: een apart opbergzakje voor de smartphone achter op de rugleuningen van de voorstoelen.

De handgeschakelde zesbak schakelt duidelijk en soepel.

Die zie je niet in elke auto in deze prijsklasse: een knie-airbag.

Al jaren profiteert de Octavia van de techniek van moeder Volkswagen. Maar nu datzelfde Volkswagen struikelt over onhandig infotainment, sleurt het de nieuwe Octavia mee in zijn val. Je moet soms onnodig veel handelingen verrichten om iets voor elkaar te krijgen. De mogelijkheden van de moderne elektronica zijn grenzeloos, maar sommige autofabrikanten zien tegenwoordig door de bomen het bos niet meer.

Het infotainment reageert soms onbedoeld op een gesprek tussen de inzittenden en denkt dan een commando te krijgen: ,,Waar wilt u naartoe?” Ook ronduit onhandig is de beslissing om de draaiknop van het audiovolume weg te laten. Zo’n draaiknop bedien je blindelings, in tegenstelling tot druk- of schuifknoppen. En het gaat ook trager.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Onder het centrale beeldscherm prijkt een aantal bedieningsknoppen waarvan de pictogrammen vrijwel onzichtbaar zijn op een zonnige dag met je zonnebril op.

De oprolbare hoedenplank – in cassettevorm – laat zich onder de laadvloer opbergen: heel handig.

De nieuwe Octavia is nog maar net in Nederland gearriveerd en op dit moment uitsluitend leverbaar als 1.5 TSI Greentech (110kW/150pk) met handbak in het First Edition-uitrustingsniveau. Als hatchback kost die €33.490 en als stationwagon (combi) €34.790. Standaard heeft deze First Edition al veel te bieden: led-koplampen, elektronische klimaatregeling, DAB-radio, 10 inch centraal scherm met navigatie, adaptieve cruisecontrol, adaptieve schokdempers, automatisch noodremsysteem, rijstrookbewaking, 17 inch lichtmetalen wielen, privacyglas, stoelverwarming, draadloos opladen voor smartphones, automatisch dimmende binnenspiegel, parkeersensoren voor en achter en een radiografische contactsleutel en startknop.

De geteste auto was voorzien van een aantal opties: klimaatregeling met drie in plaats van twee klimaatzones én extra bedieningspaneel voor de achterpassagiers (€270), een 230V-aansluiting, 2 USB-C-aansluitingen achter op de middenconsole en 1 USB-C-aansluiting in de binnenspiegel (€250), variabele vloer van de bagageruimte (€170) en 18 inch wielen met 225/45 R18-banden (€590). Hiermee komt de totaalprijs van de geteste auto op €36.070.

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld