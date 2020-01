Test Skoda Superb: slimmerik met veel ruimte

AUTOTESTDe Superb is, zoals zijn naam al suggereert, het beste wat Skoda in huis heeft. Vooral met zijn ruimte is hij al jaren heer en meester.

Skoda Superb Combi 1.5 TSI DSG (150 pk/110 kW), vanaf €39.590

Na vier jaar vond Skoda het onlangs tijd om de Superb te vernieuwen. Niet heel ingrijpend, er is eerder sprake van fijn slijpen. In de basis is er niks veranderd en dat is maar goed ook. Dit is al jaren een van de ruimste auto’s op de markt, met een alleszins redelijke prijs.

De bagageruimte is nog steeds gigantisch. Die biedt standaard al 660 liter inhoud. Als je de bank omklapt (en dat kun je ook bij de achterklep doen) wordt het zelfs 1950 liter. Led-koplampen zijn voortaan standaard en als eerste Skoda zijn in de Superb nu ook matrix-koplampen leverbaar. Hetzelfde geldt voor dynamische richtingaanwijzers en alle moderne veiligheidssystemen staan eveneens op de optielijst. De Superb is dus weer bij de tijd, al heeft hij niet het nóg nieuwere infotainment waar de nieuwe Octavia binnenkort mee debuteert. En Android Auto zit er niet in.

Het interieur straalt voldoende kwaliteit uit. Uniek zijn nog altijd de handigheidjes waar Skoda prat op gaat. Elke Superb heeft twee in de voorportieren opgeborgen paraplu’s, een ijskrabber bij de tankklep, koeling in het dashboardkastje, een elektronisch kinderslot op de achterportieren, een uitneembare led-zaklamp in de bagageruimte en een prullenbakje voorin de auto. Sowieso is de standaarduitrusting indrukwekkend.

De 1,5 liter viercilinder turbo-benzinemotor (testverbruik 1 op 14) blijkt best zuinig. Bovendien maakt hij deze grote jongen in combinatie met de DSG-automaat lekker snel en biedt hij ook voldoende kracht om bijvoorbeeld een flinke caravan te trekken. Rumoerig is de motor niet, wel verstoort de rijwind regelmatig de stilte. In het weggedrag is dit niet de meest scherpe en uitdagende auto in zijn klasse. Maar het goedmoedige karakter zal de meeste automobilisten prima bevallen.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Grote bagageruimte.

+ Veel zitruimte achterin.

+ Boordevol slimmigheden.

+ Rijke basisuitrusting.

Min

- De goedkopere Octavia heeft nieuwer infotainment.

- Te veel rijwindgeluid.

- Geen Android Auto.

Eindcijfer

7,6

Conclusie

De Superb biedt meer waar voor je geld dan de concurrentie. De indrukwekkende zit- en bagageruimte en riante standaarduitrusting zijn z’n sterkste punten. En hij is in bijna alle opzichten helemaal bij de tijd.

Extra testnotities

De Superb is later dit jaar voor het eerst ook als plug-in hybride leverbaar.

De Superb bevindt zich in een lastig deel van de markt: er was de afgelopen jaren steeds minder vraag naar zakelijke middenklassers van dit formaat. Een van de grootste concurrenten van deze Skoda is familielid Volkswagen Passat.

Simpel en slim: twee plastic profielen met klittenband op de laadvloer voorkomen dat bagage heen en weer kan schuiven.

Bij de vormgeving van de automaathendel was de creativiteit van de ontwerpers blijkbaar op. Fantasieloos. Gelukkig is dat bij veel andere merken tegenwoordig wel anders.

Wie regelmatig de bankleuning omklapt voor een groter bagageruim, doet er goed aan de in hoogte variabele vloer bij te bestellen (€170). Anders word je telkens geconfronteerd met een ongelijke laadvloer.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

De Superb is te koop vanaf €39.590. Dan krijg je de 1.5 TSI Greentech (110kW / 150pk) met handbak of DSG-automaat (zelfde prijs!) en het uitrustingsniveau Business Edition. De standaarduitrusting die deze met zich meebrengt, is indrukwekkend en bevat led-koplampen, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen, elektrische parkeerrem, een elektrisch verstelbare lendensteun, digitale (DAB+) radio, een 12 Volt-aansluiting in de bagageruimte, een 230V stopcontact inclusief twee USB-aansluitingen bij de achterbank, achteruitrijcamera, verwarmbare voorstoelen en verwarmbare ruitensproeierkoppen. Veel merken die zich premium noemen, laten dit soort dingen maar al te graag achterwege in hun basisuitrusting. Je moet er vaak flink voor bijbetalen.

De geteste versie is de Sportline Business en die kost €43.090. De extra uitrusting daarvan bevat onder meer een digitaal instrumentarium, 18 inch lichtmetalen wielen, led-matrix-koplampen, led-achterlichten met dynamische richtingaanwijzers, sportieve aankleding van in- en exterieur, een multifunctioneel sportstuur met schakelpeddels voor de DSG-automaat, buitenspiegels met geheugenfunctie, parkeersensoren voor en achter, elektrische achterklep, Travel Assist-pakket met verkeersbordherkenning, privacy-glas, progressieve stuurbekrachtiging, keuzemenu voor de rijstijl, een sportonderstel, aluminium pedalen en sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen en alcantara bekleding.

De testauto heeft ook nog een aantal opties aan boord: Comfort-pakket (€1490), panoramisch schuif-/kanteldak (€1200), Navigation Plus-pakket (€990), Function-pakket (€690), 19 inch lichtmetalen wielen (€590), elektrisch verstelbare voorstoelen met verlengbaar zitvlak (€590) en een reservewiel (€110). Dit alles brengt de totaalprijs van de geteste auto op €48.750.

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld