Test Suzuki Across: ‘vermomde Toyota’ is ruim en compleet

AUTOTESTDe grootste Suzuki in jaren is onderhuids eigenlijk een vermomde Toyota RAV4. Maar omdat de Across standaard wel heel compleet is aangekleed, is hij misschien wel een betere keuze dan het origineel.

Suzuki Across 2.5 Plug-in Hybrid (306 pk/225 kW), vanaf €55.900

Om aan de Europese uitstootregels te voldoen, halen autofabrikanten bijzondere trucjes uit. Bij elk merk moet de gemiddelde CO2-uitstoot van alle modellen lager dan 95 gram per kilometer zijn. Suzuki introduceert mede daarom geen piepklein en zuinig stadsautootje, zoals het merk die in het verleden met veel succes heeft gemaakt, maar juist een grote familie-SUV met semi-elektrische aandrijving.

Dat klinkt tegenstrijdig, maar omdat de Across Plug-in Hybrid deels op stroom kan rijden is hij in theorie extreem zuinig en schoon: zijn opgegeven gemiddelde uitstoot van 22 gram CO2 per kilometer drukt Suzuki’s uitstootcijfers.

Het verbruik in de praktijk is erg afhankelijk van hoe je de auto gebruikt. Volgens de fabrikant heeft de Across genoeg aan 1 liter benzine per 100 kilometer en dat kun je halen, mits je hem elke 70 kilometer aan de laadpaal hangt. Doe je dat niet, dan stijgt het verbruik alsnog naar zo’n 1 op 16 (6,2 l/100 km), wat gezien het formaat auto nog altijd redelijk is. En of je nu op alleen de elektromotoren of in de hybride modus rijdt, dit is altijd een erg stille, comfortabele en verrassend vlotte reisauto.

Met de Across speelt Suzuki vooral ook slim leentjebuur bij landgenoot Toyota, dat met de RAV4 vrijwel dezelfde auto in huis heeft. Alleen de neus, merklogo’s en afdekkingen van de luidsprekers in de deuren zijn anders.

Suzuki richt zich met deze auto op kopers met een goed gevulde portemonnee: bijna 56.000 euro is veel geld, maar je krijgt wel meteen veel luxe standaard. Merkwaardig genoeg zijn een panoramadak en ingebouwde navigatie niet leverbaar. Je kunt je smartphone koppelen om te navigeren, maar dat moet dan wel met een kabeltje.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Erg stil.

+ Soepele prestaties.

+ In theorie erg zuinig.

+ Rijke uitrusting.

+ Ruime familieauto.

Min

- Alleen rijk uitgeruste versies leverbaar.

- Op lange trajecten niet zo zuinig.

- Geen navigatie.

Eindcijfer

7,5

Conclusie

Dankzij een riante binnenruimte, veel luxe en (potentieel) extreem lage gebruikskosten valt er weinig op de Suzuki Across af te dingen. Maar zijn standaard rijke uitrusting brengt wel meteen een hoge prijs met zich mee.

Extra testnotities

De Toyota RAV4 lijkt goedkoper dan de Suzuki Across, maar voor €54.815 levert de Toyota-dealer de Business, die eigenlijk alleen voor zakelijk rijders fiscaal aantrekkelijker is. Ga bij Toyota voor de vergelijkbaar uitgeruste Style en je bent zomaar €60.000 kwijt.

De basisuitrusting van de Across Plug-in Hybrid is ronduit riant. Zo krijg je onder meer half lederen bekleding, stuur- en stoelverwarming (ook op de achterbank!), volledige led-koplampen, actieve cruise-control met rijstrookassistent, een elektrisch bediende achterklep met voetsensor, een handsfree functie om de deuren te openen en de motor te starten, een 9-inch kleurenscherm, automatische klimaatcontrole en nog veel meer. Dat scheelt een hoop onderhandelen bij de dealer!

De optielijst van de Across is dus erg kort: zelfs de blauwe lakkleur van de testauto is standaard. Wie deze Suzuki liever in een witte (White Pearl Crystal Shine) of rode (Sensual Red Mica) kleur wil, moet €995 bijbetalen. Verder is een afneembare trekhaak optioneel voor €999, kun je voor €199 instaplijsten met een logo laten plaatsen op de dorpels en kan de dealer voor €599 een bagage- dan wel hondenrek monteren in de bagageruimte.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Opmerkelijk genoeg bestaan twee aantrekkelijke opties níét: een glazen panoramadak én een ingebouwd navigatiesysteem. Dat laatste valt eenvoudig op te lossen door je smartphone te koppelen via Apple Carplay of Android Auto (beide standaard aanwezig, zij het niet draadloos) en de navigatie van je telefoon te gebruiken, maar opmerkelijk is het wel.

Wanneer je een laadpunt wilt laten aanleggen om de Across thuis op te laden, kun je dat bijbestellen via Suzuki. De voordeligste optie is een wallbox aan de muur (vanaf €2290), terwijl een laadpaal op een eigen standvoet zorgt voor een meerprijs van minimaal €2895.

Net als de plug-inhybride Toyota RAV4 beschikt de Across over drie motoren: in de neus doet een 2,5-liter benzinemotor zijn werk, terwijl er tussen de voorwielen én tussen de achterwielen een elektromotor ligt. Hierdoor kan de Suzuki ook helemaal elektrisch met vier aangedreven wielen rijden, wat het heel eenvoudig maakt om soepel weg te rijden op lastig terrein. Daarvoor beschikt de auto bovendien over verschillende rijstanden, die je met een draaiknop en druktoetsen tussen de voorstoelen in kunt schakelen.

De drie motoren helpen de Across Plug-in Hybrid aan prima prestaties: vanuit stilstand kan hij in zo’n 6 seconden naar 100 kilometer per uur sprinten, al krijg je dan een luid brullende benzinemotor op de koop toe. Prettiger is het om de Suzuki rustiger te rijden, want dan profiteer je maximaal van de elektrische kracht en blijft de aandrijflijn mooi rustig. Zeker bij voldoende acculading hoeft de benzinemotor vrijwel nooit in actie te komen en dat komt het comfort zeker ten goede.

De beloofde elektrische actieradius van 75 kilometer blijkt niet overdreven optimistisch. Zeker wanneer je veel op rustige binnenwegen rijdt, haalt de Across zonder veel problemen zo’n 70 uitstootvrije kilometers per laadbeurt. Dat is meer dan voldoende voor de meeste dagelijkse ritten en meer dan de meeste plug-ins momenteel halen.

Het accupakket heeft een grootte van 18,1 kilowattuur en is met een normaal openbaar laadpunt (7,4 kW) in een paar uurtjes weer helemaal vol. Wie netjes ‘plugt’ en ongeveer evenveel rijdt als het dagelijkse Nederlandse gemiddelde, hoeft doordeweeks dus vrijwel nooit te tanken.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Opvallend: geheel tegen de hedendaagse trend in voorziet Suzuki de Across van een flink reservewiel. Dat ligt verstopt onder de bagageruimtevloer, waardoor je bij pech onderweg dus niet aan de slag hoeft met een reparatiesetje. Vanwege het aanwezige wiel biedt de Suzuki wel iets minder liters bagageruimte dan de Toyota RAV4, maar er is nog altijd ruimte zat. Met de achterbank in gebruik kan er 490 liter aan spullen mee, gooi de bank plat en je kunt maximaal 1604 liter meeslepen.

De Across kan een geremde aanhanger van maximaal 1500 kilo trekken.

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld