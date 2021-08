Test: Tesla’s succesnummer is vernieuwd, maar de Model 3 moet waken voor kapers op de kust

AUTOTESTDe Tesla Model 3 krijgt steeds meer concurrentie van andere elektrische auto’s die ruimer, goedkoper of (nog) slimmer zijn. Deze nieuwe basisversie moet de interesse van het grote publiek weer aanwakkeren, maar of dat lukt?

Tesla Model 3 Standard Range Plus (325 pk/239 kW), vanaf € 48.980

Eind 2019 vlogen de fonkelnieuwe Tesla’s Model 3 met duizenden tegelijk de Amsterdamse haven uit. Toen viel Nederland massaal voor de compacte Amerikaanse sedan vanwege de lage fiscale bijtelling. Inmiddels geldt er minder belastingvoordeel op elektrische auto’s én valt er te kiezen uit elektrische modellen die op verschillende vlakken meer bieden dan deze Tesla. Die ontwikkelingen spelen de Model 3 parten: de eerste zeven maanden van dit jaar vonden amper duizend stuks een eigenaar.

Auto’s als de Skoda Enyaq, Hyundai Ioniq 5 en Volvo XC40 zijn ruimer en kunnen zwaardere aanhangers trekken. De Tesla biedt naar verhouding weinig hoofd- en beenruimte (met name achterin), terwijl het korte kofferklepje van de Model 3 nadelen heeft als je grote spullen wilt laden. De ruimere Model Y kan wat dat betreft niet snel genoeg komen. De geteste Standard Range Plus is de voordeligste Tesla van het moment, maar met een prijs vanaf een krappe 49.000 euro kun je moeilijk spreken van een koopje.

En toch verdient deze Tesla de aandacht, want als elektrisch model is hij onverminderd briljant. Het laden gaat snel en goedkoop dankzij Tesla’s Superchargers, de motor tussen de achterwielen presteert soepel is efficiënt genoeg om een realistisch bereik van zo’n 400 kilometer uit een relatief compacte 50 kWh-batterij te persen.

Het centrale scherm werkt prettig en snel, de stoelen zitten goed, gadgets zoals een digitaal ‘scheetkussen’ zijn vermakelijk en er is tegenwoordig een beter ontwikkelde middenconsole zonder glimmende kunststoffen maar mét twee draadloze telefoonladers. Het is jammer dat de witte strepen op het dashboard hinderlijk spiegelen in de voorste zijruiten, maar wie dagelijks met een Tesla leeft kijkt daar al snel omheen. Zelfs als de concurrentie handiger en goedkoper is.

Plus

+ Soepele prestaties.

+ Prima rijbereik.

+ Goede laadvoorzieningen.

+ Bedieningsgemak.

Min

- Toegang bagageruimte krap.

- Ruimte achterbank.

- 750 kilo trekgewicht.

- Niet echt goedkoop.

Eindcijfer

8,0

Conclusie

Nog altijd biedt Tesla met de Model 3 een van de best doordachte elektrische auto’s, maar je kunt consumenten geen ongelijk geven dat zij tegenwoordig eerder voor goedkopere of ruimere concurrenten gaan.

Extra testnotities

De Standard Range Plus is de voordeligste Model 3 van het moment. Die heeft dus één motor en achterwielaandrijving, 325 paardenkrachten aan vermogen (239 kW) en een opgegeven topsnelheid van 225 kilometer per uur. Volgens Tesla sprint de auto in 5,6 tellen van 0 naar 100, terwijl hij op een volgeladen accupakket van 50 kilowattuur zo’n 448 kilometer moet kunnen rijden. In de praktijk red je, in ieder geval in zomerse omstandigheden, vrij gemakkelijk meer dan 400 kilometer per laadbeurt.

Verder levert Tesla de Model 3 ook als Long Range. Voor een vanafprijs van 56.980 euro krijg je twee motoren, 441 pk (324 kW) en een 0-100 sprint van 4,4 seconden. Dankzij een grotere accu met een capaciteit van 82 kilowattuur haalt deze versie een bereik van zo’n 614 kilometer, belooft Tesla.

Wie nog meer vermogen wil, kan kiezen voor de Performance (minimaal 63.980 euro). Deze komt zo’n 567 kilometer ver op de grote batterij maar sprint in een indrukwekkende 3,3 seconden vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur.

Er zijn slechts vijf kleuren beschikbaar voor de Standard Range Plus: wit is standaard, voor zwart, grijs of blauw betaal je 1200 euro bij terwijl ‘Red Multi Coat’ 2300 euro extra kost.

Een andere interessante voorziening is de software waarmee een Model 3 zelfstandig kan rijden. Het standaard basissysteem houdt niet veel meer in dan een actieve cruisecontrol en een assistent die de auto tussen de lijnen op de weg houdt. Het werkt goed maar geeft er sneller de brui aan dan de duurdere systemen die Tesla levert. De rijstrookassistent houdt het al vrij snel voor gezien zodra je een klein duwtje tegen het stuur geeft, terwijl de Model 3 met de juiste software juist behoorlijk zelfstandig kan rijden.

Die duurdere software moet je er los bij kopen. Wie voor 3800 euro ‘Enhanced Autopilot’ bestelt, krijgt een Model 3 die zelf van rijstrook kan wisselen, de ingevulde navigatieroute deels zelf kan volgen en op afroep zelfstandig naar je toe kan komen rijden dankzij de ‘Summon’-functie. Voor 7500 euro rust Tesla de Model 3 uit met ‘Full Self-Driving Capability’, waarmee de auto zelf verkeerlichten kan herkennen en binnenkort geheel zelfstandig in stedelijke gebieden kan rijden. Die functie werkt nu nog niet, maar wordt door Tesla (draadloos en vanaf afstand) geactiveerd zodra de techniek en de lokale regels er klaar voor zijn.

Vanbuiten herken je de Standard Range aan een paar subtiele verschillen. Zo heeft hij zwarte elementen in de voorbumper waar bij de andere versies mistlichten zitten en zijn de handgrepen en de raamomlijsting aan de zijkant matzwart van kleur in plaats van chroom. Er is keuze uit lichtmetalen wielen in de maat 18 of 19 inch. Sinds de recente facelift heeft de Model 3 bovendien donkerdere elementen in zijn koplampen.

Aan de binnenkant voerde Tesla nuttigere wijzigingen door. Zo is de middentunnel tussen de voorstoelen voortaan van matte kunststof, in plaats van de glimmende (en ietwat goedkoop aandoende) panelen van voorheen. Ook is het klepje van de opbergruimte voorin steviger geworden en prijken er twee handige draadloze laders voor smartphones onder het scherm. Die zitten mooi binnen handbereik en ook als het wat harder gaat blijven telefoons er netjes op liggen.

Nieuw bij de Model 3 is dat het sierelement dat over de breedte van het dashboard prijkt, voortaan ook de hoek om gaat en visueel doorloopt in de bekleding van de voorportieren. Het oogt strak en de materialen zijn fraaier dan voorheen, maar in het geval van de testauto is de witte band wel erg aanwezig. Zeker bij fel zonlicht is de weerspiegeling in de achteruitkijkspiegels hinderlijk. Gelukkig is er ook keuze uit minder uitgesproken tinten.

Door zijn kleinere accupakket en enkele motor is de Standard Range Plus een krappe 300 kilo lichter dan de andere varianten van de Model 3. Dat merk je in zijn verbruik en efficiëntie maar zeker ook in het rijgedrag – hoewel dat al erg goed is bij deze Tesla. Dankzij een laag zwaartepunt merk je het hoge gewicht niet enorm, maar dat is absoluut de verdienste van de ontwikkelaars van deze auto omdat zij het aantal kilo’s goed hebben weten te drukken. De Model 3 rijdt bovengemiddeld wendbaar en levendig: dat is erg leuk op bochtige trajecten, maar door de ietwat straffe vering en demping is hij minder zachtzinnig op klinkerweggetjes of beschadigd asfalt.

Bekijk hier de prijzen & specificaties van alle Tesla Model 3-uitvoeringen, verzameld door AutoWeek.

