Test Toyota Aygo X: verbetering heeft wel een prijs

Toyota Aygo X (72 pk/53 kW), vanaf €16.550

Natuurlijk hoef je niet meteen 24.000 euro uit te geven aan een Toyota Aygo X, maar de basisuitvoering is vergeleken met zijn voorganger ook al niet heel voordelig. Minimaal 16.550 euro ben je kwijt, al krijg je dan wel een veel volwassener auto dan voorheen.

De nieuwe Aygo (met de X van ‘cross’, omdat hij 6 centimeter hoger is en invloeden van een cross-over heeft) groeide in alle richtingen. Hij werd 24 centimeter langer en 125 millimeter breder. Dat merk je vooral voorin. De achterbank en kleinere achterdeurtjes zijn bewust ondergeschikt gemaakt, omdat Aygo-rijders die volgens Toyota slechts 5 procent van de ritten benutten. De achterbak is bijna 30 procent groter en slikt nu gemakkelijk twee boodschappenkratten.

Bekijk hier de prijzen en specificaties van alle Toyota Aygo-uitvoeringen, verzameld door AutoWeek.

Omdat de Aygo X op een ingekort onderstel van de grotere Yaris staat, kon Toyota hem voorzien van allerhande veiligheidssystemen die tegenwoordig verplicht zijn op nieuwe auto’s. Steeds strengere eisen vormen een belangrijke reden waarom andere fabrikanten stoppen met stadsauto’s, maar Toyota zet door en schroeft onder meer een rijstrookhulp, een noodremsysteem met fietser- en voetgangersherkenning en zelfs adaptieve cruisecontrol standaard op elke Aygo. Zijn voorganger had niet eens cruisecontrol.

Kortom, uit oogpunt van veiligheid is deze nieuwe generatie elke extra euro waard. Maar de Aygo blijft verder toch vooral een stadsauto: hij maakt relatief veel lawaai bij hoge snelheden, zijn motortje is zuinig (testverbruik 1:18,7) maar moet hard werken op de snelweg en het zitcomfort blijkt minder goed op langere ritten.

Een Yaris (vanaf 20.450 euro) rijdt veel prettiger. Zijn hippe, kleurrijke looks leveren de Aygo bovendien een ander minpunt op: vanaf de bestuurdersstoel is het zicht schuin naar achter onvoldoende, en dat wil je nou net niet wanneer je vaak tussen fietsers rijdt in de stad.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Moderne (veiligheids-)techniek.

+ Hip, hedendaags uiterlijk.

+ Ruim voor zijn compacte formaat.

+ 10 jaar garantie.

Min

- Beperkte ruimte achterin.

- Relatief duur.

- Rumoerig op snelheid.

- Matig zicht naar achteren.

Eindcijfer

8,4

Conclusie

Wie nog enigszins betaalbaar een Aygo wil rijden, kan de X het beste privé leasen (vanaf €249 via Toyota). Want wie hem koopt, heeft niet langer een prijspakker in handen. De hippe auto voelt zich ondanks alle verbeteringen toch nog het meest thuis in de stad.

Extra testnotities

De Aygo X is altijd een auto met vijf deuren. Van de vorige generatie bestond lange tijd ook nog een driedeurs, maar die heeft Toyota geschrapt vanwege een gebrek aan populariteit.

De achterste passagiers van de Aygo X zitten een beetje op de tweede rang: de achterdeurtjes zijn veel smaller dan de voorste portieren, waardoor de instap logischerwijs ook minder riant is. Eenmaal binnen zit je op een wat vlakke bank met een redelijke hoeveelheid beenruimte.

Jammer dat de achterste zijruiten niet naar beneden kunnen: je kunt ze alleen een paar centimeter openklappen voor wat extra ventilatie. Een extra argument om door te sparen voor een Yaris, want bij de grotere broer kunnen alle zijruiten ‘gewoon’ open.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Wie veel meer frisse lucht wil, kan ook kiezen voor een groot cabriodak. Dit canvas dak opent over de volledige lengte en kost je 995 euro extra. Opmerkelijk genoeg levert Toyota deze voorziening alleen op de toch al duurdere uitvoeringen Envy (vanaf 22.050 euro rijklaar), Limited en Premium (de laatste twee zijn leverbaar vanaf 23.850 euro).

Er is geen keuze uit motoren bij de Aygo X. Toyota levert altijd een 1,0-liter grote driecilinder benzinemotor, die – net als in de vorige Aygo – 72 paardenkrachten ofwel 53 kilowatt aan vermogen levert. Dat is heus voldoende wanneer je in de stad rijdt, maar op de snelweg moet het motortje flink zijn best doen om de Aygo op 120 kilometer per uur te houden. De sprint van 0 naar 100 duurt 14,9 seconden, de topsnelheid ligt op 158 kilometer per uur.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Naast de standaard aanwezige, handmatige vijfversnellingsbak kun je ook kiezen voor de S-CVT-automaat. Deze kost minimaal 20.095 euro in de Play-uitvoering, wat 1954 euro meer is dan de vergelijkbare versie zonder automaat. De transmissie werkt prima en voegt comfort toe aan de Toyota, zeker zolang je rustig rijdt. Maar ook hier valt hij een beetje door de mand op de snelweg. Om de Aygo op kruissnelheid te houden, schakelt de bak af en toe wat onrustig terug en op. Daarbij geeft de motor niet enorm thuis, terwijl je wel meer lawaai voor je kiezen krijgt.

Hoewel het netjes is dat een auto in het compacte segment een zelfremmende cruisecontrol aan boord heeft, is het jammer dat het systeem niet werkt onder de 30 kilometer per uur. Zeker in de stad (en in de file) zou dat veel comfort toevoegen en de kans op een kopstaartbotsing verkleinen. Al heeft de Aygo X voor die gevallen nog wel een automatisch remsysteem als elektronisch vangnet.

Garantie

Toyota levert maar liefst 10 jaar garantie op nieuwe modellen, al kleven daar wel wat voorwaarden aan. Standaard is de fabrieksgarantie namelijk 3 jaar (of 200.000 kilometer), waar de Nederlandse importeur zelf nog 2 jaar Toyota Extra Care aan toe voegt. Daar kun je dan dus nog 5 jaar kosteloos extra garantie aan toevoegen, zolang je de auto blijft onderhouden bij een officiële dealer van het merk Toyota of bij een erkende reparateur. Het blijft altijd verstandig om naar de exacte voorwaarden te vragen bij je dealer.

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.