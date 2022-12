Test Toyota Corolla Cross: hoe presteert de meest verkochte gezinsauto als SUV?

AUTOTESTDe Toyota Corolla is de meest verkochte gezinsauto ter wereld. Voor het eerst is hij nu ook als SUV verkrijgbaar: de Toyota Corolla Cross.

Toyota Corolla Cross 2.0 High Power Hybrid (197 pk/145 kW), vanaf €38.695

Toyota heeft de smaak van de SUV’s te pakken. Aygo, Yaris, C-HR, RAV4 en LandCruiser: keus genoeg. Maar van de Corolla bestond nog geen SUV. De komst van de Corolla Cross brengt daar verandering in. Als aandrijflijn is een gewone hybride gekozen, dus zonder stekker. Dat heeft als nadeel dat hij nauwelijks alleen op stroom kan rijden.

Maar de samenwerking tussen de 2,0 liter viercilinder benzinemotor (zonder turbo) en de twee elektromotoren gaat prima. Ze zijn gekoppeld aan een CVT-automaat. De auto is er snel genoeg mee en heeft een acceptabel verbruik van 1 op 16. Maar deze auto mag niet meer dan 750 kilogram trekken, dus als caravantrekker is hij niet geschikt. Ook blijkt de aandrijflijn wat rumoeriger dan verwacht.

Bekijk hier de prijzen en specificaties van alle uitvoeringen van de Toyota Corolla en de Toyota Corolla Cross, verzameld door AutoWeek.

Het infotainment werkt logisch en snel en ziet er goed uit. Hetzelfde geldt voor het digitale instrumentarium. Onderhuids deelt de Corolla Cross veel techniek met de C-HR. In vergelijking met deze hippe, uitbundig vormgegeven coupé oogt hij conservatiever, maar biedt hij ook meer ruimte. Zo is de bagageruimte met 428 liter groot genoeg, al overtreft hij de concurrentie niet. Op de achterbank is er genoeg zitruimte, maar ook daar komen sommige concurrenten beter voor de dag.

Het weggedrag van deze Corolla-SUV laat weinig te wensen over, maar verrast niet. Het veercomfort is voldoende. Prettig is het relatief lage gewicht (1520 kilogram), waardoor de auto zich lenig door het verkeer beweegt. Dat kan niet van alle (semi-)elektrische auto’s gezegd worden.

Een heel ander pluspunt is dat Toyota de afgelopen jaren heeft bewezen een van de betrouwbaarste merken te zijn. De spectaculaire 10 jaar garantie (of 200.000 kilometer) die op deze auto wordt verstrekt, onderstreept dat kwaliteitsimago.

Plus

+ Bescheiden benzineverbruik.

+ Prima weggedrag.

+ Rijdt soepel en snel.

+ 10 jaar fabrieksgarantie.

+ Bewezen betrouwbaarheid van het merk.

Min

- Soms te rumoerige aandrijflijn.

- Sommige concurrenten zijn ruimer.

- Geen plug-in of elektrische variant leverbaar.

- Slechte caravantrekker.

Eindcijfer

8,0

Conclusie

De Corolla Cross is een welkome aanvulling in het model-aanbod van Toyota. Dit is een praktische gezinsauto die goed rijdt. Jammer alleen dat hij op veel punten slechts een middenmoter is. Echte verrassingen blijven uit.

Extra testnotities

Toyota overtreft Kia en Hyundai met zijn 10 jaar of 200.000 kilometer fabrieksgarantie. Enige voorwaarde is wel dat je de auto in die periode al het noodzakelijke onderhoud laat ondergaan bij officiële Toyota-garagebedrijven.

De tankinhoud van 47 liter is relatief weinig. Ondanks het zuinige karakter beland je hierdoor toch eerder bij de benzinepomp dan gehoopt.

Onhandig: de tankklep moet je openen met een hendeltje naast de bestuurdersstoel. Integratie in de centrale portiervergrendeling zou veel gebruiksvriendelijker zijn.

Ook onhandig: bij het omklappen van de achterbank ontstaat geen vlakke laadvloer.

Bedieningsgemak: het klimaat regel je in deze auto nog gewoon met een apart bedieningspaneel.

Deze SUV is volgens zijn makers bij uitstek geschikt voor het jonge gezin met opgroeiende kinderen.

In de tweede helft van 2023 wordt de Corolla Cross ook leverbaar met een minder krachtige hybride aandrijflijn met 1,8-liter benzinemotor, die goed is voor een gecombineerd vermogen van 140 pk. De prijs van deze uitvoering zal ook iets lager worden dan die van de hier geteste Corolla Cross 2.0 Hybrid.

Concurrenten zijn onder meer de Peugeot 3008, Nissan Qashqai, Kia Niro en Kia Sportage.

Met een inhoud van 428 liter heeft de Corolla Cross een 70 liter groter laadvolume dan de C-HR, waarvan volgend jaar een nieuwe generatie verschijnt.

De CO2-uitstoot van de geteste auto is 188,8 milligram per kilometer.

De Corolla Cross is te koop vanaf €38.695. Dan krijg je de 2.0 High Power Hybrid Active. Die heeft al een behoorlijk rijke uitrusting, inclusief veel veiligheidsvoorzieningen en rijhulpjes. De geteste auto is als First Edition extra rijk uitgerust en kost €42.695.

