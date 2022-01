Test Toyota Yaris Cross: krap achterin, maar wel lekker zuinig

AUTOTESTDe Yaris, een van de meest verkochte modellen van Toyota, is nu ook als SUV verkrijgbaar. Traditiegetrouw is hij er ook als hybride zonder stekker.

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid (85 kW/116 pk), vanaf €26.750

Toyota is laat. Renault heeft al vele jaren geleden van zijn Clio een SUV gemaakt: de populaire Captur. En ook Peugeot maakte van zijn 208 een hoger op zijn wielen staande 2008. Hoe dan ook, de nieuwe Toyota Yaris Cross is een fris, maar ook stoer ogende auto geworden, zoals het een echte SUV betaamt.

Zodra je instapt, ervaar je hoe volwassen deze auto eigenlijk is. Het interieur blijkt degelijk gebouwd, fraai afgewerkt en gebruiksvriendelijk ingericht. Toch valt meteen een zwaarwegend minpunt op: de beenruimte op de achterbank is krap. Hier komen flink uit de kluiten geschoten tieners al gauw in de problemen.

Hoewel deze Cross op dezelfde technische basis staat als de gewone Yaris, is hij 24 centimeter langer en 2 centimeter breder. Maar de wielbasis is gelijk gebleven en dat verklaart de beperkte zitruimte achterin. De bagageruimte profiteert evenwel van de aanzienlijk langere carrosserie: die is met 397 liter groter dan bij menig concurrent.

De 1,5 liter driecilinder benzinemotor en elektromotor leiden tot een zuinig verbruik van in de praktijk al gauw zo’n 1 op 20. Maar het is jammer dat de benzinemotor te gauw rumoerig wordt. Dat gebeurt vooral als je wat extra trekkracht vraagt en dat is al gauw, want deze Toyota zou best wat pittiger en dus ook sneller mogen rijden. Voor caravanliefhebbers stelt deze hybride teleur: hij mag slechts een geremde aanhanger van maximaal 750 kg trekken.

De Yaris Cross stuurt fijn. Het onderstel blijkt soepel en garandeert het nodige veercomfort. Tegelijkertijd is de wegligging voorbeeldig, want stevig te noemen en ook heeft deze SUV nauwelijks last van overhellen. Tot slot mag weleens vermeld worden dat Toyota tegenwoordig vijf jaar garantie geeft: hulde!

Plus

+ Voorbeeldig weggedrag.

+ Lekker zuinig.

+ Flinke kofferbak.

+ Vijf jaar garantie.

Min

- Te rumoerige motor.

- Krappe beenruimte achterin.

- Zwakke caravantrekker.

Eindcijfer

8,1

Conclusie

Meer zitruimte achterin had van de Toyota Yaris Cross een volwaardige gezinsauto gemaakt. Maar zijn royale bagageruimte en voorbeeldige weggedrag maken veel goed. Prettig zuinig is deze hybride ook, jammer alleen van het motorgeluid.

Extra testnotities

Een compliment verdient het fraaie en voortreffelijk werkende head-up display.

Een hoge instap is gegarandeerd bij deze Cross: zijn instaphoogte bedraagt tot wel 6,5 centimeter meer dan bij de gewone Yaris.

De Cross biedt 2,5 centimeter meer bodemvrijheid dan de gewone Yaris. Maar een echte terreinauto zal hij nooit worden. Dat geldt natuurlijk voor vrijwel alle SUV’s van dit moment: leuk om te zien, maar in het terrein hebben ze niks te zoeken.

De veiligheidsuitrusting van deze Toyota is helemaal op orde.

Het infotainment blinkt nergens in uit, maar werkt snel genoeg en overzichtelijk.

De achterbank laat zich niet verschuiven om de zit- en bagageruimte te variëren. Bij een concurrent als de Renault Captur kan dat wel.

De achterbank is wel in drie delen omklapbaar (40/20/40). Bovendien is de laadvloer, die uit twee delen bestaat, in hoogte te variëren.

In sommige landen is de Yaris Cross ook verkrijgbaar als 4x4. Een tweede elektromotor drijft dan de achterwielen aan.

De Yaris Cross is te koop vanaf €24.850. Dan krijg je de 1.5 VVT-I (92 kW/125 pk) met uitsluitend een benzinemotor en een handbak. Getest is de 1.5 VVT-I Hybride (85 kW/116 pk) met standaard automaat, die vanaf €26.750 in de prijslijst staat. Bovendien heeft hij de extra rijke Adventure-uitrusting en daarmee komt zijn prijs op €36.950.

