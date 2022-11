Test VW T-Roc: goede gezinsauto met pittig prijskaartje

AUTOTESTDe T-Roc verraste in 2017 als SUV-variant van de VW Golf. Verrassend, omdat de VW Tiguan in feite óók al een SUV op basis van de Golf is. Maar de T-Roc is net wat frivoler aangekleed en moet een jonger publiek aanspreken.

VW T-Roc 1.0 TSI (110 pk/81 kW), vanaf €32.640

Niet dat de hier geteste T-Roc nou een heel uitbundige verschijning is. Hij oogt zelfs een beetje kleurloos en saai. Tegelijkertijd is de T-Roc misschien wel een van de meest onderschatte Volkswagens: een volwaardige gezinsauto in een populaire prijsklasse. Al moet je nog altijd ruim 30 mille meebrengen om er een te kopen.

De geteste auto heeft zelfs het rijkere R-Line-uitrustingsniveau, wat zijn prijs op 37.340 euro brengt. En nog steeds moet je de contactsleutel in het slot steken, want een startknop ontbreekt. Verder is het jammer dat deze auto uitsluitend met benzinemotoren verkrijgbaar is. Een hybride of elektrische versie zou meer kopers trekken.

Voorin zit je goed, op fijne stoelen. Op de achterbank vinden zelfs uit de kluiten gewassen tieners een prima zitplek. Je zit daar extra comfortabel dankzij de hoog geplaatste zitting. Wel beperkt de flinke tunnel in de vloer de voetenruimte voor een derde passagier achterin.

De bagageruimte heeft met 445 liter inhoud voor deze klasse voldoende formaat. Maar bij het omklappen van de bank ontstaat helaas een ongelijke laadvloer. Ook onhandig: bij de bediening van het klimaat of het audiovolume moet je met je vinger schuiven over een tiptoets. Dat werkt in de praktijk minder prettig dan een gewone draai- of drukknop.

De 1.0 TSI benzinemotor is een bekende uit de VW-familie. Hij laat weinig te wensen over. Overwegend krachtig en soepel doet hij zijn werk en dat in samenspel met de prettig schakelende handbak. Zuinig is hij ook: het testverbruik lag rond de 1 op 14. Ook in het weggedrag blijkt de T-Roc een prettige auto. Hij veert comfortabel genoeg en biedt een solide wegligging. Hij zou alleen wat stiller mogen zijn.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Goed presterende motor en prettig schakelende handbak.

+ Prima weggedrag.

+ Comfortabele zit achterin.



Min

- Tegenvallende prijs en dan nog niet compleet.

- Bedieningsgemak kan soms beter.

- Niet de stilste.

Eindcijfer

7,7

Conclusie

De VW T-Roc is nergens een uitblinker in, maar blijkt gewoon een goede gezinsauto te zijn. Hij rijdt prettig en biedt voldoende ruimte. Helaas durft Volkswagen er wel een pittige prijs voor te vragen. En dan nog laat de uitrusting te wensen over.

Extra testnotities

De software van de navigatie laat steken vallen. Soms wordt om onduidelijke reden een logische bestemming totaal niet herkend.

Niet alleen het ontbreken van een startknop, ook het gemis van een op verschillende hoogten instelbare laadvloer onderstreept hoe karig VW kan zijn. Dat laatste veroorzaakt ook de ongelijke en dus onhandige laadvloer, die ontstaat nadat je de bank hebt omgeklapt.

Wie een automaat wil, is aangewezen op de sterkere motorversies 1.5 TSI (150 pk/110 kW, vanaf €34.490) en 2.0 TSI (190 pk/140 kW, vanaf €49.490).

Overigens kun je de T-Roc ook als cabrio kopen. Bij die versie beginnen de prijzen bij €38.440. Voor een open auto is hij best ruim en betaalbaar, bleek eerder dit jaar uit een test van onze autoredactie. Het aanbod van cabrio’s onder de 40 mille is nu eenmaal zeer beperkt.

De VW T-Roc is te koop vanaf €32.640 en dan krijg je de hier geteste 1.0 TSI (110 pk/81 kW), met handbak. In dit geval betreft het de extra rijk uitgeruste R-Line en die kost €37.340. De geteste auto heeft als opties een achteruirijcamera (€290), Assistentiepakket Plus (€370), een Multimedia Pakket (€1.030) en getint glas achter (€260). Met dit alles komt de totaalprijs op €39.290.

