Theo (56) kocht zijn inmiddels 68 jaar oude Kever ooit in dozen: ‘Het was een wrak in ontbindende staat’

Hij is horizonblauw, erg oud (en ouderwets) en roept daardoor op straat de nodige reacties op. ,,Veel mensen roepen: ‘O, dat was onze eerste’, of: ‘Die heb ik ook gehad.’ Het kevermodel is bijna vijftig jaar hetzelfde gebleven, maar de Ovaal (een koosnaampje die zijn oorsprong vindt in het ovale achterruitje, dat in latere modellen vierkanter is, red.) is extra bijzonder. Hij trekt veel bekijks.’’ De kever heeft niet eens richtingaanwijzers. ,,Maar van die armpjes die uitslaan. Je gaat dus echt terug in de tijd.’’