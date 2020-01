Tien tankstations gaan brandstofprijs niet alleen meer per liter tonen

Tankstations gaan vanaf deze maand niet alleen de brandstofprijs per liter weergeven, maar ook een indicatie van de kosten voor laden of tanken per 100 kilometer. Het gaat in eerste instantie om een proef bij tien tankstations.

Het gaat daarbij niet alleen om diesel, benzine en lpg, maar ook om batterij-elektrisch rijden, rijden op waterstof en rijden op groen gas. De proef is een initiatief van de Europese Unie en heeft als doel mensen te informeren over de gemiddelde kosten per soort brandstof, zodat zij de beste keuze kunnen maken bij de aanschaf van een auto. De proef is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Lees ook Luxemburg verhoogt brandstofprijs om ‘tanktoerisme’ te bestrijden Lees meer

Bij de indicatie van de prijs per 100 kilometer wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende type auto’s; klein of groot, fossiel of emissieloos. De weergegeven prijs is nadrukkelijk een indicatie. Persoonlijke factoren zoals rijstijl of voor elektrische auto’s de plek waar en hoe mensen hun auto opladen bepalen de daadwerkelijke kilometerprijs voor individuele automobilisten.