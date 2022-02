Tiener volgt privéjet Elon Musk op Twitter en weigert bod van 5000 dollar om ermee te stoppen

Tesla-ceo Elon Musk begon zich in de herfst te storen aan een Twitteraccount waarop de vluchten van zijn privéjet werden gevolgd. Hij hoopte er snel een eind aan te kunnen maken door met wat dollars te zwaaien, maar daar was Jack Sweeney, 19-jarige eigenaar van het account, niet gevoelig voor.



In een persoonlijke boodschap op Twitter vroeg Musk aan Sweeney: ‘Kun je daarmee stoppen? Dit brengt mijn veiligheid in gevaar.’ Sweeney antwoordde zeven uur later: ‘Ja, dat kan ik, maar het zal je een Tesla Model 3 kosten. Grapje. Of toch niet?’ Musk zei in het gesprek dat hij ‘niet van de gedachte houdt dat een of andere gek hem neer zou kunnen halen’.

50.000 dollar

Hij vroeg Sweeney hoeveel hij met zijn trackingaccounts verdiende en dat was volgens de tiener niet meer dan 20 dollar per maand (18 euro). Daarop bood Musk 5000 dollar om het account te verwijderen en te helpen voorkomen dat ‘gekken’ hem overal ter wereld zouden kunnen volgen. ‘Is er een kans om dit te verhogen naar 50.000 dollar?’, vroeg Sweeney daarop. Musk antwoordde: ‘Het voelt niet juist om te betalen voor het afsluiten van dit account.’

Sweeney vertelde tegen de Amerikaanse nieuwswebsite Insider dat hij veel tijd in het account heeft gestoken en dat 5000 dollar daarom niet genoeg is. Het bedrag kan volgens hem het plezier dat hij heeft om eraan te werken niet vervangen. Sweeney heeft vijftien accounts op Twitter waarmee hij voornamelijk tech-beroemdheden volgt. Telkens als een van de vliegtuigen die hij volgt opstijgt of landt, wordt dat automatisch getweet. Sweeney traceert op dezelfde manier Bill Gates en Jeff Bezos.

265.000 volgers

Maar het account van Elon Musk is veruit het populairst. Nog voor de heisa met Sweeney in de pers kwam, volgden al 83.000 twitteraars het doen en laten van Musk in de lucht, en intussen zijn dat er bijna 265.000, een verdriedubbeling.



De universiteitsstudent, die zijn fascinatie voor vliegtuigen naar eigen zeggen van zijn vader geërfd heeft die in de luchtvaartsector werkzaam is, begon de vluchten van Musk te volgen in juni 2020, als fan van de miljardair. Het was zijn lockdownproject.

